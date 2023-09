La U.S. Soccer —la Federación de Fútbol de los Estados Unidos— confirmó hoy viernes que la final de la U.S. Open Cup entre el Inter Miami de Lionel Messi y Houston Dynamo FC se jugará el 27 de septiembre desde las 19:30.

Tras la obtención de la Leagues Cup, el primer título en la historia del club, el Inter Miami de Lionel Messi ya sabe cuándo jugará una nueva final, en este caso de la U.S. Open Cup. Será el 27 de septiembre desde las 19:30 ante el Houston Dynamo FC.

El camino del Inter Miami en la US Open Cup

Tercera ronda: Miami F.C 2 vs Inter Miami 2 (3-5)

Cuarta ronda: Inter Miami 1 vs Charleston Battery 0

Octavos de final: Inter Miami 2 vs Nashville S.C 1

Cuartos de final: Birmingham Legion 0 vs Inter Miami 1

Semifinal: Cincinnati 3 vs Inter Miami 3 (4-5)

Gol de tiro libre ante Ecuador, ¿llega para jugar vs Bolivia?

Este jueves Argentina se impuso 1 a 0 a Ecuador en el Estadio Monumental por la fecha 1 de las Eliminatorias CONMEBOL para el Mundial 2026. El gol del triunfo lo marcó Lionel Messi de tiro libre a los 32 minutos del segundo tiempo.

Lionel Scaloni confirmó que la salida de Lionel Messi a minutos del final se debió a un pedido del astro. “Me pidió el cambio él, después evaluaremos que tiene, sino no lo saco”, remarcó el entrenador sobre la decisión de reemplazar al capitán, que había dicho que no será la última vez que esto suceda. "No sabemos qué tiene Messi. Pidió el cambio porque sintió algo. Mañana le harán estudios. Si está bien, viajará a Bolivia y si no, veremos qué hacemos", amplió el DT.



El encuentro con Bolivia en el Estadio Hernando Siles de La Paz —a más de 3500 metros de altura sobre el nivel del mar— por la segunda fechas de las Eliminatorias será este martes 12 de septiembre desde las 12. La delegación argentina viajará este domingo hacia la capital boliviana.

