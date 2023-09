Hay planes alimentarios que marcan épocas. En la actualidad, por ejemplo, hablar de dieta keto es algo habitual. Se trataría de un sistema que permite bajar mucho peso en poco tiempo mediante el consumo de altas cantidades de grasas y bajos niveles de carbohidratos. Muchas veces el acceso a estas famosas dietas se da a través de redes sociales, donde influencers cuentan su experiencia y dan asesoramiento, y no en el marco de un consultorio. Página|12 se contactó con médicos, nutricionistas y especialistas para entender de qué se trata y qué cosas se deben tener en cuenta.



Dieta keto: cuándo nació

"La dieta cetogénica, conocida popularmente como 'dieta keto', no es un invento moderno ni una moda pasajera. Su origen se remonta a la década de 1920, donde se usó inicialmente como una estrategia efectiva para tratar la epilepsia, especialmente en niños", explicaron a Página|12 desde Keto Real, un grupo de profesionales especializado en nutrición que brinda asesoramiento web desde hace 10 años a quienes quieren hacer este plan.

Desde este emprendimiento, donde señalan que, más que una dieta, la dieta keto es un "estilo de vida", explicaron también que se trata de un proceso "natural" que "permite al cuerpo humano utilizar las grasas almacenadas como fuente primaria de energía cuando los carbohidratos no están disponibles".

En concreto, qué es la dieta keto

"En términos más técnicos, la dieta keto consiste en consumir altas cantidades de grasas saludables, cantidades moderadas de proteínas y bajos niveles de carbohidratos. Este macronutriente específico (carbohidrato) es limitado a solo un 5-10% del total de calorías diarias, lo que obliga al cuerpo a entrar en un estado de cetosis", agregaron desde Keto Real ante la pregunta de este diario.

Qué le pasa al cuerpo con la dieta keto

El médico especialista en nutrición y obesidad Martín Giannini explicó cómo repercute la dieta keto en el cuerpo. Sostuvo que, al consumirse una muy baja cantidad de hidratos de carbono, el cuerpo termina usando grasas como combustible.

En este marco señaló una primera inconsistencia: "Los hidratos de carbono son importantes porque son la fuente fundamental de energía del cuerpo humano. El cerebro necesita casi el 80 por ciento del combustible de esa fuente. Por eso se dice que es glucosa dependiente. Cuando no tiene eso, se esfuerza y puede obtener energía de otro lado. Forzás al cuerpo a adaptarse a esa situación, y comienza el riesgo".

Además, explicó que en este tipo de dietas se baja de peso "más rápido" porque cuando no comés hidratos, se usa el glucógeno muscular, que tiene mucha agua. "Cuando bajás, en realidad perdiste un montón de agua que eliminás como orina. Bajaste mucho de peso porque te deshidrataste. No hay forma de bajar tres kilos de grasa en dos días. Aunque estés prácticamente no comiendo", agregó.

¿Es sostenible la dieta keto?

Esto lleva a otra peregunta. ¿Es sostenible la dieta keto? La licenciada en nutrición Macarena Monteverde explicó que este plan "resulta interesante porque produce descenso de peso a corto plazo y disminución del apetito, dado que aumenta la sensación de saciedad".

Pero aclaró: "La realidad es que cultural y socialmente es poco sostenible en el tiempo, debido a que los hidratos de carbono están presentes en la vida cotidiana".

Antonela Vitale, también licenciada en Nutrición, sumó sobre este punto: "Este tipo de dietas forman parte de un estilo de vida. Considero que son una herramienta más para utilizar en un plan de alimentación, por ejemplo en descenso de peso, pero siempre adaptándolo al paciente", precisó al respecto.

Y añadió: "En cuanto a la reducción de peso, en un principio los cambios son muy grandes y parecen mágicos, pero la clave está en sostener la conducta en el tiempo. De nada sirve restringirse tanto para bajar de peso sin aprender a comer".

Giannini sumó, por su lado, otra observación: "Todos los estudios muestran que lo que hace bajar de peso es el déficit calórico. Si lo trasladás en el tiempo, con la keto se baja más en el corto período y después se sube. En las dietas estilo mediterráneo, se baja más lento, pero se puede sostener. A largo plazo no sirven para el descenso del peso y no son mejores que cualquier otra dieta".

Hipertensos y diabéticos: ¿La dieta keto es para todos?

En el marco de las advertencias, la licenciada Monteverde añadió una "contrapartida" de la dieta keto: "Resulta perjudicial para personas con dislipemias o hígado graso (esteatosis hepática), por lo cual no es aconsejable en personas con colesterol o triglicéridos elevados".

Imagen: EFE

Por su lado, Giannini añadió otro importante grupo de personas: los diabéticos. "Hay que tener en cuenta que el cuerpo aumenta las hormonas de estrés, eso rompe masa muscular y la masa muscular que rompe va a ir a combustionarse para fabricar azúcar. Vos rompés músculo para alimentar el cerebro, perdés masa muscular, y tenés otro tipo de consecuencias. Ahí empezás a armar un embrollo. En pacientes diabéticos no podrías recomendar jamás una dieta keto", explicó.

Cómo dejar la dieta keto: el efecto rebote

Otro de los grandes temas vinculados con la dieta keto tiene que ver con los hábitos al finalizar la dieta y el llamado "efecto rebote", es decir, una suba brusca de peso. Desde Keto Real señalaron sobre el tema que, "cuando un individuo alcanza sus objetivos de salud o peso siguiendo la dieta cetogénica, sería ideal que esta transición a una etapa de mantenimiento se hiciera de manera consciente y bajo supervisión profesional".

"La clave está en aprender a reintroducir fuentes saludables de hidratos de carbono, como cereales integrales, legumbres y tubérculos, sin desencadenar un ciclo de ganancia de peso o deterioro del estado de salud", añadieron.

Finalmente, sobre este punto, explicaron: "No es recomendable volver de inmediato a una dieta rica en carbohidratos. Un enfoque paso a paso permitirá al cuerpo adaptarse, y también ayudará a identificar cómo diferentes alimentos o grupos de alimentos afectan a tu bienestar general".

Keto: ¿qué hay que saber antes de iniciar esta dieta?

Desde Keto Real, en tanto, se retomaron algunos de estos puntos señalados y explicaron qué se debe tener en cuenta a la hora de iniciar este tipo de programas alimentarios.

"La dieta cetogénica, aunque es un estado metabólico natural y beneficioso para muchas personas, debe abordarse con cierto grado de precaución y conocimiento. Aquí es donde la consulta con un profesional de la salud titulado y con experiencia en este modelo alimentario se vuelve crucial", señalaron, en marcada coincidencia con Vitale.

Dicho esto, señalaron algunos puntos a tener en cuenta: