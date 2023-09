El millonario Elon Musk aseguró haber evitado un ataque de Ucrania a una base rusa el año pasado, al rechazar -según dijo- el pedido de Kiev para activar acceso a internet en el mar Negro, cerca de la península de Crimea, donde estaba apostada la flota de Rusia. El hecho fue revelado en una biografía sobre el magnate que saldrá a la venta el martes póximo.

Musk ordenó en secreto a sus ingenieros que apagaran la red de comunicaciones por satélite Starlink de su empresa cerca de la costa de Crimea -en febrero del año pasado- para interrumpir un ataque ucraniano contra la flota naval rusa, según un extracto de la nueva biografía del magnate titulada "Elon Musk", de Walter Isaacson.



"Hubo un pedido de emergencia de las autoridades de gobierno ucraniano para activar Starlink hasta Sebastopol. La intención evidente era hundir la mayor parte de la flota rusa" en la zona, aseguró el magnate en ese libro.

El pedido de las autoridades ucranianas era que liberara el acceso a internet hasta Sebastopol, que es la base de la flota rusa apostada en Crimea. "Si hubiera aceptado el pedido, SpaceX hubiese sido explícitamente cómplice en un acto mayor de guerra y en una escalada del conflicto", afirmó Musk.

Esta aseveración fue en respuesta a un extracto publicado de una biografía suya, escrita por Isaacson. En un fragmento publicado por The Washington Post este jueves, Isaacson escribió que Musk "habló con el embajador ruso en Estados Unidos", quien "explícitamente le dijo que un ataque ucraniano en Crimea desataría una respuesta nuclear" rusa.



Isaacson es periodista y escritor estadounidense, autor de "El código Breaker", y las biografías de "Leonardo da Vinci", "Benjamin Franklin", "Einstein" y "Steve Jobs".

Elon Musk, la biografía

Por 21,85 dólares, "Elon Musk", la biografía de Isaacson, se consigue en Amazon, para un ejemplar de tapa dura y por 16,99 dólares es posible bajarlo a Kindle. La publicación realizada por Simon & Schuster sale a la venta el 12 de septiembre.

De acuerdo a lo revelado por el biógrafo, Musk le dijo "en secreto a sus ingenieros que desactivaran la cobertura en un radio de 100 km de la costa de Crimea. Cuando los drones submarinos ucranianos se acercaron a la flota rusa en Sebastopol, perdieron conexión y se hundieron sin causar daños".

Musk también usó sus redes sociales para dar otra versión de los hechos contados. "Las regiones de Starlink mencionadas no estaban activadas. SpaceX no desactivó nada", sostuvo. Además, el fundador de Tesla, opinó sobre el conflicto bélico y estimó que "las dos partes deberían acordar una tregua. Cada día que pasa, más jóvenes ucranianos y rusos mueren para ganar y perder pequeñas porciones de territorio, con las fronteras prácticamente sin moverse. Esto no vale perder sus vidas".



El libro muestra la preocupación de Musk por el "mini Pearl Harbor", como lo definió, que no se materializó en Crimea. El episodio revela la posición en la que Musk se encontró mientras se desarrollaba la guerra en Ucrania. Se había convertido en un agente de poder que los funcionarios estadounidenses no podían ignorar.

Después de que Rusia interrumpiera los sistemas de comunicaciones de Ucrania -antes de su invasión- Musk accedió a proporcionar a Ucrania millones de dólares en terminales de satélite Starlink fabricados por SpaceX, que se convirtieron en cruciales para las operaciones militares ucranianas. En momentos en que las redes de telefonía móvil e internet habían sido destruidas, los terminales Starlink permitieron a Ucrania luchar y mantenerse conectada.



