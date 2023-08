A comienzos de abril de 2022, el empresario Elon Musk inició la compra de la red social Twitter, luego de convertirse en el accionista mayoritario, con el casi 10% de las acciones. Finalmente, para octubre del año pasado, cerró el trato (luego de amenazar con dar de baja la transacción) y comenzó una serie de cambios en la plataforma, bajo su administración.

Desde una suscripción paga para la verificación de perfiles, el nombramiento de una nueva CEO, y hasta el cambio del logo y nombre de la red social, Musk de a poco fue introduciendo reformas, a pesar de las molestias de usuarios y agrupaciones sociales de todo el mundo.

Cuáles fueron los cambios en Twitter

Sin restricciones para el acoso a las personas trans

Durante abril pasado, Twitter realizó un cambio en sus políticas referidas a los discursos de odio que afecten en forma directa a las personas transgéneros, quienes podrán ser acosadas sin ninguna protección por parte de la plataforma.



Oficialmente, la empresa aseguró que podrían llegar a eliminar los tuits o no darles visibilidad a quienes tengan un "uso grave y repetitivo de insultos" hacia otros usuarios, por motivos racistas, sexistas e intimidatorios.

En la última actualización de la política de uso de esta red social, se eliminaron las normas que impedían el “deadnaming”, una práctica por la que se menciona al usuario o usuaria trans, con por su nombre anterior. Desde 2018, Twitter había aprobado una política para eliminar los mensajes que acosaran de este modo a las personas transgéneros en la red social.

Linda Yaccarino, la nueva CEO

A principios de mayo, Elon Musk anunció que Linda Yaccarino, de 61 años, lo reemplazaría como CEO de la red social. Según anticipó el magnate, ella se dedicaría a las operaciones comerciales, mientras él se enfocaría en el diseño de productos y nuevas tecnologías.

Linda Yaccarino, nueva CEO. Imagen: EFE

Para ocupar este nuevo puesto, Yaccarino renunció a su puesto como jefa de publicidad de NBC Universal (NBCU), compañía estadounidense dedicada en la producción y mercadeo de servicios informativos en la que supervisaba a 2 mil trabajadores en un equipo que ha generado más de 100 mil millones de dólares en ventas publicitarias.

Twitter dejó las buenas prácticas contra la desinformación

Twitter decidió retirarse del código de buenas prácticas de la Unión Europea (UE) contra la desinformación en internet a fines de mayo pasado, aunque "sus obligaciones" permanecerán, según lo reportado oficialmente.



El Código de Buenas Prácticas fue creado en 2018 y es aplicado por unas 30 empresas, entre las que se encuentran los gigantes tecnológicos Meta, Google, Twitter, Microsoft y TikTok.

Esas compañías participaron en la redacción del texto, que incluye unas 40 recomendaciones destinadas a establecer una mejor cooperación con los servicios de verificación de la información y a dejar de publicitar páginas que difunden fake news. Además, impulsa el refuerzo de medidas que tratan de impedir las cuentas falsas, las granjas de bots que amplifican mensajes engañosos o la suplantación de identidad.

Twitter Blue, la membresía para tener la tilde azul

Tras un primer intento que llevó a la verificación de perfiles falsos, Elon Musk relanzó Twitter Blue, la membresía de 8 dólares mensuales que permite a los usuarios tener la insignia/tilde azul. Antes de la compra de la empresa, solo tenían la famosa tilde aquellos perfiles de personas relevantes, famosas y de reconocimiento público, y era otorgado únicamente por la red social.

Con el objetivo de lograr nuevos ingresos, quienes compren esta suscripción tienen nuevas herramientas para manejarse dentro de la plataforma:



La posibilidad de subir videos 1080p de una duración de hasta 60 minutos.

Crear tuits, respuestas y citas de hasta 4.000 caracteres.

Tener un mayor alcance y visibilidad en las respuestas, menciones y búsquedas, con el objetivo de evitar el spam.

Solo verán el 50% de los anuncios disponibles en la aplicación.

Acceso anticipado a ciertas funciones nuevas con Twitter Blue Labs.

Editar los tuits hasta 5 veces en un plazo de 30 minutos.

Usar imágenes NFT como fotos de perfil.

Un modo lectura que convierte los hilos en un solo formato de texto para que sea más cómodo disfrutar del contenido.



Imagen: Captura de pantalla.

Nuevo nombre y nuevo logo: "X"

A fines de julio Twitter dejó atrás al pajarito azul de su logo y ese lugar fue ocupado por una "X". Elon Musk también cambió la dirección de acceso al sitio y ahora X.com redirecciona a twitter.com.



El cambio se trató de un adelanto en el futuro de la aplicación, que podría funcionar como una plataforma de redes sociales e incluir mensajería y pagos móviles.

Nuevo logo y nueva imagen para la plataforma, exTwitter.

"En los próximos meses, agregaremos comunicaciones completas y la capacidad de que lleven adelante todo su mundo financiero. El nombre Twitter no tiene sentido en este contexto, por ello debemos decir adiós al pájaro", había escrito Musk al respecto.



El vínculo del magnate sudafricano con la letra X se remonta a 24 años atrás, cuando fundó X.com, que luego fue rebautizado PayPal a pesar de sus objeciones. Su compañía de exploración espacial también se llama SpaceX.

TweetDeck, exclusivo para usuarios de Twitter Blue

La red social comenzó a implementar la nueva versión de TweetDeck, a la que se refiere como "X Pro", como un servicio exclusivo para los usuarios suscriptores a Twitter Blue, denominado actualmente como "X Premium".

La plataforma de la red social que permite gestionar cuentas, listas y tendencias en simultáneo y en una misma interfaz, aplico los nuevos cambios a partir del 16 de agosto pasado.

Tweetdeck, antes de los cambios.

Límites para en publicaciones leídas

Un gran cambio que hasta el momento no se confirmó fue la limitación de publicaciones leídas por día: según un tweet de Elon Musk, hay una iniciativa de restringir la lectura de publicaciones para evitar "niveles extremos de extracción de datos y manipulación del sistema".

Aunque aún no está implementada, el empresario sugirió: "Las cuentas verificadas están limitadas a leer 6000 publicaciones por día; las cuentas no verificadas a 600 publicaciones por día y las nuevas cuentas no verificadas a 300 por día".

Luego, casi dos horas más tarde de esa publicación, actualizó los números: "Los límites de tasa aumentarán pronto a 8000 para verificados, 800 para no verificados y 400 para nuevos no verificados".

Sin la opción para bloquear usuarios

Por otro lado, anticipó la baja en la opción de bloquear usuarios. En tanto, la disposición contempla una excepción: los mensajes privados. Según Musk en la propia red social, el block seguirá disponible solo para interacciones por privado.

El anuncio de Musk generó miles de respuestas de usuarios, que le pedían reconsiderar la solución, ya que el bloqueo se utiliza muchas veces para evitar la violencia en la red social, o esquivar interacciones desagradables. Ante esto, su respuesta fue breve: "Mute".

No obstante, esta opción estaría en discusión porque las plataformas de descargas de aplicaciones, como App Store de Apple y Play Store de Google, exigen obligatoriamente que todas las apps de redes sociales y comunicación tengan la posibilidad de bloquear usuarios.

