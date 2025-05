David Corimayo, kinesiólogo de 42 años, fue asesinado a golpes en su pueblo natal, Cachi, tras una discusión de tránsito. La violencia del ataque, sumada al colapso del sistema de salud, impidió salvarle la vida. Tras confirmarse su muerte cerebral, y sabiendo que era donante de órganos, su corazón será enviado a Mendoza, mientras que sus riñones y córneas quedarán en Salta.

La causa penal para investigar la agresión que terminó en su muerte está a cargo del fiscal Gabriel González.

La agresión ocurrió el viernes por la noche en el barrio Fonavi de Cachi. David fue brutalmente golpeado y perseguido tras una discusión por cuestiones de tránsito. Según relató su hermano, Fernando Corimayo, “seguramente solo pidió pasar porque el auto estaba en medio de la calle… lo persiguieron y lo terminaron ultimando”. La familia sostuvo que se podría haber evitado el crimen si alguien hubiera estado monitoreando las cámaras de seguridad de la zona. “Se invierten millones de pesos en cámaras, pero si nadie las ve en tiempo real, no sirven de nada”, cuestionó en las puertas del Hospital San Bernardo en la capital salteña, a donde fue trasladado de urgencia su hermano.

Fernando Corimayo





La investigación está en curso y por el momento las autoridades no brindaron información oficial sobre las circunstancias del hecho. El fiscal Gabriel González coordina las actuaciones junto a personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF). Mientras tanto, crece la indignación en la comunidad de Cachi ante la violencia descontrolada y la falta de respuestas. No solo porque el kinesiólogo era un vecino muy querido, sino por la sensación de orfandad ante el Estado. “Esto pudo evitarse”, se repite.

David Corimayo era también profesor de educación física, productor artesanal de vinos en la Finca La Paya, voluntario en la peregrinación del Milagro, y ministro de la Eucaristía. “Fue un chango tranquilo, siempre buscando ayudar al prójimo”, dijo su hermano Fernando. “Ver cómo su corazón se iba a otra persona nos sanó un poco el alma”, expresó sobre el hecho de que David era donante. Su corazón fue enviado a Mendoza. Sus riñones y córneas quedarán en Salta. La ablación empezó a realizarse este lunes desde muy temprano.

El reflejo de un sistema

David fue trasladado de urgencia en código rojo al Hospital San Bernardo, donde falleció de muerte cerebral dos días después. En el camino, su sobrina Andrea Díaz –médica recientemente graduada y candidata a diputada por el Frente Justicialista Salteño en Cachi– intentó salvarle la vida. Subida a la ambulancia como familiar y profesional de la salud, sin los recursos necesarios, le practicó RCP en plena ruta junto a los demás médicos. Fue a la altura de Payogasta, porque la ambulancia no estaba equipada con un desfibrilador.

También intentó oxigenarlo con un tubo que no cerraba bien, y pidió insumos que tuvo que hacer alcanzar desde el hospital de Cachi. “Tuvimos que llamar a mi papá para que nos traiga insumos porque no había. No podemos ser tratados como perros”, declaró entre lágrimas en Radio Nacional Salta. "No le hecho la culpa al equipo médico porque en una situación así puede suceder, pero sí le hecho la culpa a los que están y son responsables del hospital, porque la ambulancia tiene que estar en perfectas condiciones para salir de inmediato, tienen que estar equipadas como corresponde, no subiendo los insumos en último momento", expresó.

Andrea, de 30 años, se ausentó del debate de candidatos organizado el sábado por la noche en el pueblo. En sus redes sociales explicó las razones: “Hoy les hablo desde lo más profundo de mi corazón, atravesado por una gran tristeza. Mi familia y yo estamos viviendo un momento devastador: mi tío David Corimayo ha sido víctima de un ataque salvaje por parte de cobardes”. Y agregó: “Es un dolor inmenso, uno que no debería existir. Porque no se trata solo de nuestro sufrimiento personal, sino del reflejo de un sistema que nos está fallando a todos”.

Sin esquivar la crítica política, agradeció la labor de policías, médicos, enfermeros desde el momento en el que encontraron a su tío, "aunque no tengan los recursos necesarios. Porque sin inversión, sin voluntad política real, nada mejora".

Díaz apuntó: “La inseguridad, la falta de salud, el abandono no son casualidades: son el resultado de años de mala gestión. Quienes tuvieron el poder de cambiar las cosas no lo hicieron. Hoy nos piden que los elijamos, pero tuvieron responsabilidad en esto”. En ese sentido, sostuvo que "votar a la lista oficialista, es mandar un mensaje al gobernador (Gustavo Sáenz) de que todo está bien: la salud el hospital) la seguridad, la educación, las rutas, la producción, transporte y tantas cosas".

A pesar de su ausencia física, cerró su mensaje con una promesa: “Mi voz no se va a apagar. No me voy a callar frente a la injusticia”.

La familia sostuvo que lo que pasó con David Corimayo no fue un accidente, ni una desgracia aislada, sino el resultado de un abandono sostenido y de una desidia que se repite. “Esto no es nuevo. Pasa en muchas localidades”, repiten vecinos y periodistas de la zona.

Fernando, su hermano, reclamó: “Queremos justicia, no solo por David, sino por todos los que pasaron por esto. Ahora nos tocó a nosotros. No nos lo merecemos”.