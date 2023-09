Esos votantes no son un grupo compacto. Por supuesto que hay allí hay quienes adhieren a discursos de odio o ven aspectos positivos en el “primer Hitler”. Sector este al que no debiéramos dejarle “pasar una”, por motivos obvios. Pero otros adherentes (muchos) no pueden nombrar ninguna propuesta concreta de Milei. Pueden sentirse atraídos por la novedad, la fuerza o el hecho de que consideran que “sabe de economía”. Pero hay mucho espacio para que se enteren de otras cosas que aún no saben.