Diego Armando Maradona partió de este mundo el 20 noviembre de 2020, pero su ausencia física no se condice con la cantidad innumerable de homenajes que lo mantienen vivo minuto a minuto. Las cien caras del astro, sus frases filosas y los hitos imborrables sellados con un número 10 enorme, están plasmados en fotos, videos, esculturas, murales, y ahora también en alfajores. Manuel Carpano y Rodrigo Hanun crearon el Alfajor Maradona, producen 15 mil por hora en el parque industrial de Florencio Varela y tienen un objetivo: que sea una golosina popular y de todos, como "el Diego".

"Desde el primer momento pactamos la premisa de no hacer solo un alfajor, sino que venga acompañado de distintas acciones sociales y que esté en primer línea a la hora de ayudar. Ese era el legado que queríamos dejar con Rita Maradona, al tener la imagen viva de su hermano. La idea es ayudar a los comedores y que parte del rédito del negocio sea destinado a ese medio. Queremos que no sea una empresa netamente comercial, sino que tenga una responsabilidad social y que esté presente en todos los ámbitos". Con esas palabras, Rodrigo Hanun le cuenta a este diario los ejes sobre los que se desarrolla la producción del Alfajor Maradona, proyecto del que también participa su socio Manuel y Rita, la hermana del astro argentino y directora de la marca Sattvica S.A., dueña de la licencia del histórico futbolista.

Rodrigo Hanun junto a Rita Maradona, el día de la presentación.

"Nosotros somos maradonianos desde muy chicos, lo tenemos tan arriba al Diego que jamás nos imaginamos trabajar en un proyecto así, algo que nos tiene realmente orgullosos", dice Hanun a BuenosAires/12. Él es licenciado en Marketing, vivió toda su vida en Temperley y conoció a su socio Manuel en un gimnasio de artes marciales de Avellaneda. Mientras entrenaban Kick Boxing, forjaron una amistad que derivó en un proyecto en común. Como Manuel siempre estuvo ligado al rubro gastronómico, ambos cranearon la idea de formar una marca propia de alfajores, pero ni cerca estuvieron de imaginar, en un principio, que la golosina esté relacionada a Diego Armando Maradona.

Por gente amiga en común, Rodrigo Hanun y Manuel Carpano dieron con la familia Maradona. Mientras charlaban con Rita, le contaron su deseo de lanzarse a la venta de alfajores. Cuenta el emprendedor que Rita les dijo: "que lindo sería que esté relacionado a Diego, a él le encantaba comer alfajores'". Contó que Diego de chico era fanático, que era su golosina preferida y que incluso comía después de los partidos. Hasta ese momento, sólo una anécdota más. Hasta que surgió la propuesta de hacer un alfajor Maradona, "y que sea homenaje a Diego". Luego de debatirlo junto a sus hermanas en los días posteriores, Rita levantó el teléfono y le dijo a Rodrigo que era una buena idea relanzar el alfajor relacionado al futbolista, que fue producido por Bagley en 1986 y por Georgalos en 1994.

El lanzamiento del Alfajor Maradona se realizó a mil días del fallecimiento del ídolo. El 22 de agosto, en una ONG de Villa Fiorito, las hermanas Maradona asistieron para la oficialización de la marca, que estuvo secundada por una masiva donación para el comedor del barrio que lo vio nacer a "pelusa". Diez días más tarde, en la celebración del día del niño, Hanun y Carpano visitaron la ONG Pequeños Guerreros de Florencio Varela, donde repartieron golosinas para todos y todas. "Me genera mucho orgullo porque es un sueño que ni siquiera me hubiese imaginado, uno siempre lo vio a Maradona como algo inalcanzable, y si bien no tuve la suerte de conocerlo, el hecho de estar compartiendo momentos, charlas y trabajo con su familia es fuerte", relata Hanun.

El envoltorio de la golosina es otro de los detalles del producto que no pasa desapercibido en el universo de los maradonianos. Es la emblemática camiseta azul del mundial disputado en el año 1994, el último de Diego.

Aquella Copa del Mundo organizada en Estados Unidos, que estuvo signada por el desenfrenado grito de gol de Maradona frente a Grecia, tuvo también a un equipo conducido por Alfio Basile que se posicionaba como serio candidato a alzarse con el máximo trofeo. La ilusión se redujo a cenizas cuando una enfermera, en una imagen que quebró la línea temporal de la historia futbolera de todo el mundo, condujo al "pelusa" al tristemente célebre doping que arrojó resultado positivo. Ese que a Diego "le cortó las piernas".

Hanun le explica a BuenosAires/12 que, pese a que la alternativa azul de 1994 "fue una de las camisetas que más nos gustó, porque es de las más representativas de la historia de Diego", fue seleccionada para el envoltorio como una muestra de apoyo al 10. "La elegimos porque sabemos que fue un momento muy duro de él, entonces decidimos que sea un homenaje en relación a su peor momento", dice, y agrega: "En las buenas todos lo aplaudían, pero cuando fue más criticado, nosotros decidimos bancarlo porque era la misma persona que nos había hecho felices".

El precio del alfajor en el mercado ronda entre los 270 y 290 pesos. Hanun explica que buscan "un precio acorde y accesible para el bolsillo de cualquier argentino", para que "todos puedan comprarlo, probarlo y tenerlo en su casa a lo largo y ancho del país, porque nuestro objetivo comercial, al corto plazo, es estar en todo el país". "El alfajor es de todos los argentinos, como Diego", remata su argumento y proyecta un largo plazo en el que el producto, la marca y las acciones abran la puertas de la exportación a diferentes lugares del mundo. "La temporada que viene queremos incursionar en Europa y en el Mercosur", se ilusiona.

El número 10, que el mundo futbolero argentino relaciona con Maradona, está plasmado en el envoltorio de un alfajor de chocolate negro y dulce de leche de 60 gramos, que para los próximos meses proyecta ampliar su variedad en chocolate blanco, glaseado, mini alfajor y cono. El Alfajor Maradona es producido en el parque industrial de Florencio Varela a razón de 15 mil unidades por hora. Además, Hanun le adelantó a este diario que está al caer el alfajor helado. "No lo comenté con ningún medio porque es algo muy nuevo, asi que es una primicia: estamos haciendo todos los esfuerzos para que el alfajor helado llegue este verano a todos los argentinos", anticipa.