Franco Mastantuono sigue en la mira del Real Madrid y, aunque cada vez parece más cerca, la operación todavía no se cierra. Hay un por qué: aunque desde el club español quieren apurar su llegada para darle un tiempo de adaptación al fútbol europeo, en River las negociaciones no concluyen porque desde Núñez no están dispuestos a dejarlo ir ahora sin el pago de la cláusula de rescisión.

La institución merengue deberá pagar en ese caso 45 millones de dólares en una sola cuota, más los impuestos y comisiones correspondientes, si quiere cumplir con el deseo del entrenador Xabi Alonso, quien le expresó al juvenil argentino sus ganas de tenerlo cuanto antes.

En River sueñan con que Mastantuono se quede para disputar la Copa Libertadores y en Madrid ya quieren tenerlo entre sus jugadores. Mientras las negociaciones se afinan y avanzan, el que espera es el futbolista de 17 años, ansioso por volver a jugar.