Desde París

El prolongado asedio de Israel sobre la Franja de Gaza, desde octubre de 2023, a base de bombardeos y bloqueo total, suspendidos brevemente por un acuerdo entre Hamas e Israel a comienzos de año, y relanzados el 2 de marzo de 2025, impiden a la población el acceso a todo tipo de suministros escenciales para la vida. Estos hechos han ido modificando la percepción en Francia de los medios de comunicación y los partidos políticos, a excepción de fuerza política de izquierda La Francia Insumisa, LFI, que siempre ha sido crítica con el accionar del premier israelí Benjamin Netanyahu. Ya no se considera como antisemita a cualquiera que se atreva a cuestionar las políticas del Estado de Israel en Palestina. La información sobre 15 mil niños asesinados, según la UNESCO, mutilados o muertos por hambre comienzan a hacer mella en la imagen del Estado judío. Y la palabra genocidio gana terreno en los debates televisados o los medios escritos a la hora de describir lo que acontece en Gaza.

A fines de mayo un comunicado, publicado en el diario Libération, de 300 escritores francófonos, entre ellos dos premios Nobel (Jean-Marie Gustave Le Clézio y Annie Ernaux), ha calificado como genocida el accionar israelí en Gaza.

Este 4 de junio obreros portuarios afiliados a la CGT, con el argumento de que "no participaremos del genocidio en curso orquestado por el gobierno israelí", han impedido que se embarquen contenedores con piezas destinadas a la munición de ametralladoras israelíes.

Lula da Silva, de visita en París el jueves 5 de junio, "da una lección de humanidad frente a Emmanuel (Macron)" tituló el diario L’Humanité. Con el argumento de que "no es una guerra sino un genocidio premeditado", el mandatario brasileño metió más presión al gobierno francés, que ha prometido reconocer al Estado de Palestina pero que continúa vendiendo armas al gobierno de Netanyahu, a pesar de que niega que sean utilizadas en Gaza.

Es en este contexto que el domingo 1 de junio partió de Sicilia en dirección a Gaza, el velero Madleen, de apenas 18 metros de eslora por 5 metros de manga, integrante de la flotilla de la libertad, un movimiento de solidaridad internacional destinado a acabar con el bloqueo a Gaza. Seis entre los 12 activistas que viajan en Madleen son franceses, entre los que se cuenta la eurodiputada franco-palestina Rima Hassan ; la ecologista sueca Greta Thunberg también hace parte de la tripulación.

El último intento frustrado de la flotilla de la libertad de llevar ayuda humanitaria a Gaza fue violentamente interrumpido el dos de mayo de este año, cuando el barco Conscience fue atacado por drones presumiblemente israelíes, en aguas internacionales del mar Mediterráneo, no muy lejos de Malta.

El antecedente más drámatico vivido por una embarcación de la flotilla de la libertad, se registró la madrugada del 31 de mayo de 2010 cuando comandos de la marina israelí asesinaron a 10 personas e hirieron a otras 53 que navegaban por el mar Mediterráneo en el barco Mavi Mármara, con el objeto de aportar ayuda humanitaria a los palestinos de Gaza. La tripulación del Mármara estaba compuesta exclusivamente por civiles desarmados. Uno de sus tripulantes, el valenciano David Segarra, realizó el documental producido por Telesur, "Fuego sobre el Mármara", donde se narra esta trágica historia.

Página/12 se puso en contacto el sábado 7 de junio con una de las tripulantes del velero Madleen, la eurodiputada de LFI, Rima Hassan, mientras navegaba en aguas del Mediterráneo, al norte de Egipto, en dirección a Gaza.

- ¿Cuál es la política del gobierno del presidente Macron sobre Palestina ?

La posición del gobierno de Macron es extremadamente problemática, porque ha anunciado la voluntad de reconocer el Estado de Palestina. Pero recientemente ha dicho que Francia no reconocerá a Palestina sola, ahora no sé a qué hace referencia cuando ya hay más de 146 países en el mundo que han reconocido al Estado de Palestina. Es todo a la inversa, son Emmanuel Macron y otros estados los que se han quedado solos en la escena internacional en este no reconocimiento del Estado palestino. Su política es problemática porque pretende avanzar en la situación política y en el reconocimiento de los derechos del pueblo palestino y mantiene la colaboración militar con el Estado de Israel, lo que ha sido revelado por el diario Disclose. Él ha permitido igualmente sobrevolar el espacio aéreo de Francia a Netanyahu en dos ocasiones ; él ha mencionado en un comunicado la inmunidad que podría ofrecer a Netanyahu, que no existe para los crímenes más graves de acuerdo a las disposiciones del Estatuto de Roma que ceró la Corte Penal Internacional. Y no ha establecido ninguna sanción al régimen israelí. Su política es hipócrita por no decir cómplice del genocidio que se está ejecutando.

- ¿Qué objetivos se fijaron al navegar con ayuda humanitaria en este velero?

- Los objetivos de nuestra misión son dos, primero queremos entregar esta ayuda humanitaria, a pesar de que somos conscientes de que es insignificante teniendo en cuenta las necesidades. Según las estimaciones de Naciones Unidas, serían necesarios 500 camiones de ayuda humanitaria por día. Nuestra misión es a la vez política en el sentido que busca denunciar el bloqueo, denunciar que Israel es una fuerza ocupante que controla la tierra, el mar y el aire del territorio palestino. Nosotros intentamos quebrar este bloqueo … en un contexto de hambruna y genocidio.

-¿Las Fuerzas Armadas de Israel les han advertido que no se no aproximen a Gaza?

- Sí, las autoridades israelíes nos han hecho saber que nos dejarán navegar en aguas internacionales, pero desde el momento que traspasemos los límites de aguas territoriales palestinas controladas por Israel, ellos preparan una panoplia de medidas de intervención para interceptarnos y proceder a nuestro arresto. Por lo tanto nos preparamos en las 24 o 48 horas siguientes a ese escenario y es la razón por la que hemos lanzado una campaña internacional para pedir a nuestros gobiernos respectivos de asegurar un pasaje seguro para la flotilla de la libertad, movilizando al máximo a la opinión pública y a los organismos internacionales. Hasta el momento hemos recibido el apoyo de 10 expertos de Naciones Unidas que recuerdan que el derecho internacional se debe aplicar y que la población de Gaza tiene derecho a recibir ayuda humanitaria por vía marina, igualmente bajo ocupación.

-Desde algunos medios en Francia se especula que este domingo 8 de junio cuando esten próximos a Gaza, recibirán una comunicación de la marina israelí para cambiar de rumbo, y que si no lo hacen se procedería como se hizo con el Mármara en 2010. ¿Cómo se han preparado para hacer frente a una situación parecida?

- Precisamente nos preparamos para el peor escenario, porque en 2010 hubo varios muertos en la flotilla a causa de la intervención israelí. Nosotros hicimos público sobre el equipo a bordo, aseguramos que no hay armas en la nave, sólo hay ayuda humanitaria y civiles. Por lo tanto nos preparamos para el peor escenario, pero contamos con la movilización internacional y de diferentes organizaciones para hacer presión sobre Israel, y evitar un ataque que podría ser desastroso y que podría resultar en un balance de varios heridos y muertos como en 2010.

La expedición tiene gran repercusión mediática en Francia, tal vez porque entre los tripulantes se encuentran usted y Greta Thunberg. ¿Puede esta repercusión atemperar la reacción del gobierno de Netanyahu contra ustedes?

- En Francia la situación es mixta, hay medios que nos dan la palabra y otros que desprecian esta acción, dicen que no sirve para nada, que estamos de vacaciones o que es una operación instagram; menosprecian todos los aspectos de esta acción e igualmente que cada uno de nosotros tomamos riesgos. Tenemos roles complementarios en este barco, hay un médico, dos capitanes, dos ingenieros, dos periodistas, Greta y yo. Nosotras contribuimos con nuestra visibilidad, nuestras redes respectivas, política y activista para poder movilizar la opinión pública. Por eso hacemos muchas intervenciones en los medios; por mi parte mayoritariamente franceses pero también de otros países. Esta mediatización efectivamente pude contribuir a moderar el régimen israelí y a disuadirlo de atacarnos.

- ¿Cómo se llega a una situación de genocidio en Gaza sin que haya en el seno de la ONU un condena unánime que impida continuar con el curso de los hechos?

- Creo que el sistema de la ONU está dando sus últimos suspiros. Lo que pasa en Gaza ha puesto en evidencia todas las fallas del sistema internacional. Ha puesto en evidencia también las relaciones de fuerza que operan en la comunidad internacional. Vemos que los estados occidentales que son minoritarios en número, pesan más en términos de decisiones, incluido en espacios de la ONU donde se considera un estado un voto, frente a este genocidio. Es suficiente un veto a una resolución del Consejo de Seguridad para impedir y bloquear todo proceso destinado al cese el fuego, liberación de rehenes o el fin del genocidio. Quedan también expuestas las alianzas del Estado de Israel, en su mayoría con países occidentales, y que dan una garantía de impunidad frente a los crímenes que comete, porque el envío de armas de países europeos continúa; porque la cooperación a diferentes niveles continúa. Por lo tanto el mensaje que se pasa a Israel por esos países, es más allá de lo que hagáis al pueblo palestino, eso no pone en riesgo nuestra relación, por lo tanto Israel continúa cometiendo actos genocidas en la impunidad total. Lo que une los estados occidentales a Israel es la colonización. Creo que esos estados no condenan porque ellos mismos, en su historia y su pasado, han cometido ese tipo de crímenes contra los pueblos autóctonos, de territorios colonizados; es el caso de Estados Unidos y de otros países occidentales.