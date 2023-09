En la noche de este domingo la policía encontró un cuerpo sin vida “en estado de descomposición" flotando en el Riachuelo, a la altura del Nuevo Puente La Noria, que luego fue identificado como Román Ramírez Zárate, el joven de 17 años de Villa Lugano que había desaparecido hace 10 días luego de ir a un boliche en Villa Celina. Se espera la autopsia para determinar las causas de su muerte.

El cuerpo del joven fue encontrado junto a algunas de sus pertenencias por parte de oficiales de la División Infancia y Adolescencia de la Policía de la Ciudad y personal de la Policía Federal Argentina y Bomberos de la Policía. En la mañana de este lunes, la familia del joven reconoció el cuerpo.



“Acabamos de abandonar la morgue tras el reconocimiento cadavérico y efectivamente el cuerpo hallado es Román", confirmó el abogado de la familia, Manuel Rojas, en diálogo con C5N. "Vamos a esperar la autopsia para determinar las causas de su muerte", aseguró el letrado, quien también contó que la familia “está destrozada”.



“Nos mostraron sus cosas, su celular, las llaves y la cadena que tenía con las llaves. Nos dimos cuenta de que era él y se lo confirmamos a la policía”, contó a Crónica TV Yessica, hermana del joven de nacionalidad paraguaya y único varón de los seis hermanos.



Qué se sabe de la desaparición y muerte de Román Ramírez Zárate

El joven vivía en el Barrio 20 de Villa Lugano y estaba desaparecido desde el sábado 2 de septiembre. La denuncia fue radicada tres días después, lo que activó la intervención de la División Infancia y Adolescencia de la Policía porteña.

"La última vez que lo vimos se iba a bailar a Villa Celina a un salón que se llama 'El Líder'; hablé con un amigo que estuvo con él en el boliche y me dijo que habían estado juntos hasta que en un momento de la madrugada Román se fue", relató la hermana.

"Lo que sí me dijo es que Román recibió una llamada al celular estando dentro del boliche y que después se fue del lugar”, precisó Yéssica, quien además contó que su hermano había dejado la escuela porque "le encantaba trabajar en albañilería".

Además, la chica sostuvo que “no hay confianza con los amigos que lo acompañaron al boliche porque lo dejaron solo”. “Dicen que no se hallaba adentro del boliche, que no estaba cómodo. ¿Por qué no lo llevaron a mi casa si él quería volver? Le dijeron que no, que se quede un rato más”, cuestionó.

