Para recordar el drama que marcó la historia de Chile y América Latina en las décadas de 1970-80, Roma recordó este lunes los 50 años del golpe de Augusto Pinochet, el dictador cuyos servicios secretos inventaron el Plan Cóndor, el programa de “colaboración” entre dictaduras latinoamericanas para desaparecer y asesinar gente sin ser identificados, pasándolas de un país a otro.

Para no perder la memoria de estos hechos, la embajada de Chile y la Fundación Treccani Cultura organizaron un seminario sobre “El golpe de estado en Chile. El fin de una historia de democracia y el trabajo para reconstruirla”.

El municipio de Roma capital con el patrocinio de la embajada de Chile, programaron la proyección de películas alusivas como “Santiago Italia” del italiano Nanni Moretti y “Bastardo, la herencia de un genocida” del chileno Pepe Rovano.

El homenaje musical

Uno de los hechos más estimulantes fueron los dos conciertos del domingo y lunes pasados por el grupo Inti Illimani --hoy llamado Inti Illimani Histórico--, uno de los más famosos de los años 70 cuyos integrantes vivieron refugiados 16 años en Italia después del golpe que los encontró en gira por Europa y ya no pudieron volver a Chile.

Los conciertos titulados “El pueblo unido (1973-2023)" y "Cincuenta años” fueron en el teatro Tor Bella Monaca de Roma --donde se proyectaron las películas-- coordinado por las productoras Helikonia y Zetema Proyecto Cultura. “El pueblo unido jamás será vencido”, que se difundió como una consigna que se gritaba en las manifestaciones populares, se basó en una canción del chileno Sergio Ortega Alvarado y la banda Quilapayún. Inti Illimani la incluyó en su repertorio.

Nacido en 1967, el grupo Inti Illimani se dividió en 2001 por diferencias entre sus miembros y en 2004 surgió Inti Illimani Histórico, que es el que está haciendo la gira europea. En 25 días de gira harán 16 conciertos. En Italia estuvieron en Milán, Alessandria, Sicilia y Roma. En Roma, el 11 de setiembre quisieron recordar no sólo el golpe de Pinochet, sino la muerte del presidente Salvador Allende, del cantante Víctor Jara y del poeta Pablo Neruda, todos asesinados por la dictadura. Y vendrán conciertos en Alemania, España, Suecia y Noruega.

Inti Illimani Histórico con Página 12

Horacio Salinas es un miembro histórico de Inti Illimani, compositor de “Un son para Portinari”, “Vuelvo”, “Mercado de Testaccio”, y director musical desde 1968. Recordó con Página/12 cómo vivieron el 11 de setiembre de 1973: “Estábamos en gira por Europa. En ese momento en Italia. Debíamos regresar a Santiago en octubre del 73. Estábamos visitando la basílica de San Pedro como turistas cuando nos enteramos del golpe. Uno de nosotros tenía una pequeña radio de pilas y escuchó las noticias sobre Chile. Y no pudimos volver. Algunos meses después fuimos armando nuestras vidas, trajimos a nuestras familias, a nuestras novias, siempre muy arropados por la solidaridad de los italianos”. Vivieron en Genzano, a 40 kilómetros de Roma y luego en la capital.

Sobre sus experiencias italianas, Salinas contó que había dos niveles: “Uno es el plano artístico. La vida de los artistas está siempre marcada por la relación afectiva con los conciertos, con el público y con lo que transmite la música. Recuerdo en este sentido algunas cosas maravillosas como la que vivimos hace unos 10 años cuando actuamos en el teatro antiguo de Pompeya”, la ciudad cubierta de lava y cenizas del volcán Vesubio.

La otra gran emoción vivida por los Inti Illimani fue el regreso a Chile, el 18 de setiembre de 1988: “Pasamos por Buenos Aires porque hicimos un vuelo Roma-Buenos Aires y luego otro a Santiago. En el aeropuerto de Buenos Aires nos esperaron Mercedes Sosa, Leon Gieco, Víctor Heredia, los amigos de entonces. Fueron momentos tremendos porque se cerraba el terrible momento del exilio. Nuestra canción, que se llama “Vuelvo”, relata ese regreso, aunque la hicimos diez años antes de nuestro real retorno”.

Los recuerdos más tristes

Salinas contó que la experiencia más horrible que vivieron en sus años de carrera fue “la noticia del golpe de estado, ese atrevimiento impúdico de los militares, de la derecha más recalcitrante de nuestro país para defender sus privilegios, y también la intromisión de Estados Unidos ayudando a echar abajo ese proyecto. Esto es una sensación muy amarga que tenemos todos los chilenos y que no logramos todavía cerrar como herida. Hay un debate muy fuerte en Chile. Por un lado estamos los demócratas que siempre defendemos la libertad y los derechos humanos. Y por el otro hay un silencio un poco cómplice y vergonzoso de quienes encuentran que los excesos tuvieron alguna justificación. Eso es muy triste”.

También mencionó otro recuerdo muy duro, “el modo en el que desapareció y fue asesinado nuestro amigo Víctor Jara. No existe en el mundo un ejemplo de ensañamiento tal con un artista, con un músico, como sucedió con Víctor a quien le vaciaron una ametralladora. Cuando encontraron el cuerpo tenía 47 impactos de bala. Uno se pregunta, ¿cómo es posible hacer una cosa así? Es posible, y cosas peores también. En estos días que revisamos la historia, el drama del golpe no desaparece de la memoria, no desaparece como quisiera la derecha que quiere olvidar. No desaparece por lo cruel y por lo terrible que fue”.

El sentido de la música

Según el compositor chileno, “la música es un fenómeno extraordinario, es un refugio, es un mensaje, un secreto que tenemos los seres humanos, que aparece y desaparece en el horizonte de los afectos”. Y haciendo referencia a los hechos más importantes de la historia de los Inti Illimani, destacó que “lo más trascendente, más que una canción, tiene que ver con el atrevimiento de haber hecho este grupo por un lado, y luego, el hecho de entonar melodías de manera atemporal. Creo que somos unos privilegiados los que trabajamos con el arte de los sonidos” dijo, recordando que los Inti illimani fueron “los pioneros” en mostrarle a Italia y a Europa “el encanto de la música latinoamericana y la historia de esos pueblos”. “Siempre nos sentimos embajadores de este continente maravilloso que tenemos que cuidar y democratizar lo más posible”, subrayó.

¿Por qué decidieron venir a Italia para conmemorar los 50 años del golpe? “Por lo increíble que significa, después de 50 años, estar vivos y revivir momentos tan importantes para nosotros. Yo nunca me imaginé de joven, cuando llegué a Italia tenía 21 años, que esto podría a suceder, que íbamos a vivir tanto tiempo como grupo, que íbamos a llegar a Roma un 11 de setiembre. Volver y saber que lo que cantábamos en esa época sigue teniendo su encanto. De hecho ´El pueblo unido jamas será vencido´ tiene una vigencia increíble, tal vez porque hoy en día el pueblo está muy desunido y atacado por el populismo. Pareciera que tiene un sentido mas allá del que nosotros le encontramos a nuestra música”.

Los conciertos en Italia fueron muy emocionantes. En Alessandria, según contó a Página/12 uno de los organizadores, se llenó de jóvenes pero también de unos pocos ancianos sobrevivientes de la resistencia contra Benito Mussolini y los nazis. Por eso en el concierto se cantó “El pueblo unido” y también la más famosa canción de la resistencia, “Bella ciao”.