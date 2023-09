El gobernador bonaerense Axel Kicillof amplía su ventaja respecto de Néstor Grindetti en la carrera hacia las elecciones provinciales y nacionales del 22 de octubre. Sucede que Grindetti no consigue retener los votos de su contendiente en la interna de Juntos por Cambio (JxC), Diego Santilli, y eso lo pone, hoy por hoy, a 15 puntos de distancia de Kicillof. El actual gobernador tiene 38 por ciento, Grindetti casi 23 por ciento. La candidata de La Libertad Avanza (LLA), Carolina Píparo, se mantiene tercera (21 por ciento), virtualmente empatada con Grindetti.

Cuando se pregunta por el voto presidencial, la fórmula Sergio Massa-Agustín Rossi aventaja a Javier Milei-Victoria Villaruel por 7 puntos, mientras que Patricia Bullrich y Luis Petri quedan terceros. En las PASO del 13 de agosto, Unión por la Patria (UxP) también se impuso, con el 32 por ciento de los votos, JxC consiguió el 29 y LLA el 24. Hay que recordar que las encuestas en la Provincia de Buenos Aires estuvieron bastante acercadas el 13 de agosto: lo que no se percibió fue el fuerte crecimiento de Milei en el interior.





La carrera por la gobernación bonaerense

Los datos sobre intención de voto surgen de la encuesta de Proyección Consultores, que lidera Santiago Giorgetta. En total se entrevistaron 2.154 bonaerenses mediante el sistema on-line que consiste en poner avisos buscando personas que den su opinión en plataformas como Facebook e Instagram. Sobre esa base, luego se conforma una muestra respetando las proporciones por edad, sexo, nivel económico-social y distribución de los lugares de vivienda. Las polémicas alrededor del método -hay debate sobre todos los métodos- giran en torno a una prevalencia de la clase media en las muestras on-line, lo que perjudicaría al peronismo y también a los libertarios, que cosechan más apoyos en las franjas más humildes. Aun así, a los datos de las encuestas se le aplican índices de corrección.

Kicillof ya había sido el candidato más votado a gobernador el 13 de agosto, con el 36 por ciento de los votos. Ahora subiría dos puntos, según el trabajo de Proyección. Segundo fue JxC, que quedó a sólo cuatro puntos, con el 32 por ciento. Pero dentro del macrismo, la pelea fue muy pareja y la mitad de los votos no fueron para quien ganó, Grindetti, sino para Santilli. En diálogo con Página/12, Giorgetti señaló que “el problema de Grindetti es que no retiene los votos de Santilli. Por eso cae fuerte a 22 y se amplía muchísimo la diferencia con Kicillof”. En el tercer lugar quedaría Píparo, con una leve pérdida. En cualquier caso, lo que se visualizaría, según Proyección, es que no hay una explosión a favor de Milei.

Preferencias nacionales

Desde el punto de vista del voto a presidente, también Massa amplía su ventaja. La razón es la misma: Bullrich no retiene los votos de Horacio Rodríguez Larreta. “Lo que nosotros vemos -dice Giorgetta- es que Bullrich se queda con la mitad de los votos de Larreta. Pero la otra mitad se divide entre los que se van a Milei, una parte menor va a Massa y el resto está indeciso”. La caída de JxC, de 29 a 22 por ciento -que se verifica en todo el país- le permite a Milei subir al segundo puesto, subiendo un punto de 24 a 25 por ciento. Es decir, Milei desplaza a Bullrich en territorio bonaerense pero sin una corrida triunfalista. Al menos hasta ahora.

Cuando Proyección indagó sobre las preocupaciones de los habitantes de la Provincia de Buenos Aires, muy por encima de todo están las cuestiones económicas como la inflación y los bajos salarios. Pero de inmediato aparece en el radar el tema de la inseguridad. Ese es el mayor reclamo.

En territorio bonaerense no se produjo la super-sorpresa que Milei sí concretó en 16 provincias. Quedó tercero, pero con un porcentaje notable, el 24 por ciento. El interrogante que quedó planteado es la posibilidad de que el libertario gane en primera vuelta, el 22 de octubre, para lo cual tiene que subir 10 puntos respecto de agosto: necesita alcanzar el 40 por ciento y que UxP no supere el 30. Los consultores creen que es poco probable. Lo fundamental para Milei, en ese marco, es subir en la Provincia de Buenos Aires, el distrito que tiene el 38 por ciento de los votantes. Por ahora, esa subida notoria no se verifica. Pero hay que esperar, porque los votantes del libertario no son muy politizados y tienden a resolver hacia el final. Por el momento, el distrito bonaerense es un obstáculo en el camino inmediato de LLA.