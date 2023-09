“Con Huracán sabemos que es una final y tenemos que estar preparados para eso", apuntó Carlos Tevez en la conferencia de prensa previa al duelo de este jueves entre su Independiente y el Globo, a las 21 en Avellaneda.

Los dos equipos llegan en situaciones casi espejadas, complicados con el descenso en la tabla anual pero dentro del lote de líderes de la Zona A de la Copa de la Liga con 6 puntos. El Rojo ganó sus últimos dos partidos, coincidente con la llegada de Tevez al banco, y suma 34 puntos anuales, mientras que el Globo tiene 31 aunque su seguidilla de alegría es de más larga data: ganó cuatro de sus últimos cinco de la mano de Diego Martínez.

Donde sí se diferencian los de Avellaneda y Parque Patricios es en sus últimas presentaciones, por Copa Argentina. Independiente viene de caer por penales ante Estudiantes y el Globo festejó a lo grande con un resonante 5 a 3 sobre Racing.

"Me preocupa nuestro juego y no tanto el rival, hago foco en mejorar el rendimiento y ser protagonistas. A Huracán le salieron todas el otro día con Racing, por eso no lo tomamos como parámetro”, desafió Tevez, bajándole el precio a la última presentación de su rival.

"Todavía no hicimos fútbol, veremos si defendemos con línea de 5 o 4. Estos días venimos trabajando un poco lo mental para que los muchachos vuelvan a tomar confianza”, agregó.

En ese sentido, habrá que ver cómo afecta la derrota en los penales a los de camiseta roja y más precisamente a quien viene siendo la figura de la incipiente era Tevez, el delantero Matías Giménez Rojas. El atacante de 24 años hizo tres de los cuatro goles del equipo en los triunfos sobre Vélez y Gimnasia (ambos 2 a 1) pero viene de picar un penal que le fue atajado por un Mariano Andújar, quien no pudo evitar reírse de la mala ejecución de su contrincante.

Al pibe no le quedó otra que pedir disculpas en sus redes sociales: "No suelo hacer esto porque sé que convivimos con los errores, pero siento la necesidad de pedir mis más sinceras disculpas a mis compañeros, al grupo de trabajo que están día a día con nosotros y a toda la gente de Independiente por la forma irresponsable en la que ejecuté mi penal".

Al respecto, el propio Tevez contó que tuvo una charla personal con el atacante y dijo que "él mismo se dio cuenta del error".