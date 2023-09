El magnate Elon Musk tuvo su decimoprimer hijo, el tercero con su pareja, la cantante canadiense Grimes, a quien le pusieron por nombre Tau Techno Mechanicus. Nada sorprendente si se tiene en cuenta los nombres de los dos anteriores: X Ae A-Xii y Exa Dark Sideræl.

Según explicó el propio Musk en un podcast X Ae A-Xii que se pronuncia "Ex Ash", nació en 2020, y a quien quisieron llamar X Æ A-12, lo cual no fue permitido por las autoridades californianas, por usar letras de otro alfabeto o números para llamar a un bebé. En tanto, Exa Dark Sideræl, llegó a la familia a través de una subrrogación de vientre y a quien llaman Y ("Why", por qué).

Qué se sabe del nuevo hijo de Elon Musk

El dato del nacimiento de Tau se revela la nueva biografía sobre el multimillonario dueño de Tesla y SpaceX, que sale publicado este martes, y fue escrito por el periodista Walter Isaacson (Elon Musk, es el título del libro).

Se desconoce más información sobre el hijo número once de Musk -el mayor falleció de muerte súbita-, ya que el magnate y Grimes - Claire Elise Boucher, su nombre verdadero- se habían separado en 2021.

Para esa época, Musk había tenido gemelos -Strider y Azure- con Shivon Zilis, la ejecutiva de Neuralink, su empresa de neurotecnología. Los gemelos habían nacido en noviembre de 2021, cuando Grimes esperaba a Exa Dark Sideræl. Todos fecundados in vitro.

Para agregar más confusión, el 6 de septiembre pasado, Isaacson posteó fotos de Musk con los gemelos que tuvo con Zilis en la red social X. Como respuesta a ese posteo, Grimes reclamó: "Dile a Shivon que me desbloquee y dile a Elon que me deje ver a mi hijo o por favor responde a mi abogado. Nunca se me ha permitido ver una foto de estos niños hasta este momento, a pesar de que la situación ha destrozado completamente a mi familia". Como sucede en estos casos, el tuit fue borrado poco después.

Elon Musk y Shivon Zilis junto a sus gemelos Strider y Azure

Tres días más tarde, el propio magnate posteó el nombre de su nuevo hijo.





Todos los hijos de Elon Musk

Los primeros seis hijos del multimillonario los tuvo con Justine Wilson, a quien conoció en la universidad de Queen, en Canadá. La misma Wilson dijo que la relación con Musk había sido desastrosa desde que se casaron.

En una entrevista con la revista Marie Claire, la mujer confesó que bailando en su boda le dijo "yo soy el alfa de esta relación" y que después solía a teñirse el cabello de rubio, hacer lo posible para cubrir las cicatrices de sus cesáreas y que la trataba como "una empleada”.



Al divorciarse, Wilson fue obligada a firmar un acuerdo postnupcial en el cual renunciaba a todos sus beneficios como esposa, menos de su casa. Una de sus hias, Vivian Jenna Wilson, (nacida como Xavier Alexander Musk), realizó un juicio no solo para cambiar su identidad, sino para quitarse el apellido de su padre, dejando en claro que no quería tener ninguna relación con quien es el hombre más rico del mundo.

"Ya no vivo ni deseo estar relacionada con mi padre biológico de ninguna manera o forma", escribió Vivian, en los documentos presentados para su cambio de identidad.

Junto a Wilson, Musk tuvo a su primer hijo, Nevada Alexander, que falleció a las diez semanas de vida. Tras esa experiencia, la pareja decidió apelar a la fertilización in vitro para concebir a los otros cinco hijos: un par de gemelos y trillizos.

Todos ellos, tuvieron nombres más tradicionales. Los trillizos se llaman Kai, Saxon y Damian; los gemelos, Griffin y Vivian.

Así es la biografía de Elon Musk

La biografía de Elon Musk lo describe como un hombre arrastrado por sus demonios de la infancia, que está obsesionado con llevar vida humana a Marte y que exige incondicionalidad a su personal.

Elon Musk fue escrita por el biógrafo Walter Isaacson, que también escribió sobre Steve Jobs, Albert Einstein y Leonardo da Vinci.

El libro tiene más de 600 páginas. Y en Amazon, la preventa ya lo habían convertido en el más vendido del sitio en Estados Unidos.

Seguí leyendo: