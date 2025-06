La periodista y conductora de la 750 advirtió que la proscripción a Cristina Kirchner incluye "condiciones vejatorias" en el arresto domiciliario que dispuso el Tribunal Oral Federal Nº 2. "¿Ustedes creen que Cristina no sale al balcón y deja de sonreír?" No conocen a Cristina", afirmó en su editorial, donde además resaltó que es fundamental comprender la fuerza movilizadora del peronismo y el campo nacional y popular.

El editorial de Cynthia García

Hoy es un día de movilización. Hoy es un día de caravanas, de organización también. A mí no me gusta cuando empieza, ¿no? Pero había mucha gente suelta. Claro, claro que las movilizaciones populares hay mucha gente suelta, autoconvocada, gente que se mueve por el ímpetu inorgánicamente y también hay muchísima organización y está muy bien porque lo que se necesita es una comunidad organizada que irrumpa frente a este contexto de oprobio, de falta de respeto, porque además de todo, además de lo que ya hemos dicho, además de la proscripción a Cristina, además de estas condiciones vejatorias, porque son condiciones de proscriptivas, porque Cristina no tendría de ninguna manera que estar privada de su libertad, privada de su libertad.

Pero no solamente Cristina no tendría que estar privada de su libertad, el pueblo argentino no tendría que estar privado de la posibilidad de poner en manifiesto su voluntad popular. Y entonces alguien dice: "No, pero el pueblo argentino no es el 30%". No, discúlpenme: una proscripción de estas características tan evidente a todas luces en el mundo se habla de la proscripción a Cristina Fernández de Kirchner y también va a haber movilizaciones en muchas ciudades del mundo y esto irradia sobre toda la sociedad.

Aquellos a quienes no les gusta Cristina, odian a Cristina, no quieren a Cristina, les diría que, corriendo a ese núcleo odiante, adorador e idolatrador de la dictadura, nostálgicos de represiones y terrorismos de estado, salvo ese grupo, el resto, quiera o no quiera, Cristina, vive y convive dentro de un sistema democrático. La proscripción es a la sociedad argentina. ¿No se dan cuenta que esto les impacta a ustedes mismos que sonríen porque ven que no puede ella salir al balcón sonriente? Pero además, ¿ustedes qué se creen? ¿Que Cristina no sale al balcón y deja de sonreír? Uno, no conocen a Cristina. Dos, no conocen la fuerza movilizadora del peronismo y del campo nacional y popular.

Les decía, hoy es un día de movilización, de marcha. Ayer el fallo de las condiciones de la proscripción, técnicamente llamémosle las condiciones de la detención, pero son las condiciones de la proscripción, llegaron en medio de un encuentro donde estábamos acompañando y cubriendo y participando en un encuentro de la cultura.

Lo veníamos anunciando, un culturazo por Cristina en las calles, en los alrededores de su casa de San José y en la Facultad de Ciencias Sociales hubo una reunión plenaria asamblearia donde muchos integrantes de la cultura, artistas, actores, periodistas, escritoras, escritores, estaba allí Marta Dillon, estaba Recalde, como presidente del PJ de la ciudad de Buenos Aires. Estaba Florencia Saintout, la ministra, la presidenta del Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires, la ministra de Cultura de la provincia de Buenos Aires, como organizadores de ese encuentro tomaron la palabra muchísimas expresiones, jóvenes más grandes, de distintas generaciones. Estaba Pablo Echarry, estaba, bueno, no me quiero olvidar de nadie, ¿no? Pero Marilina Ross tomó la palabra

Quiero algunas voces sintetizar en esta crónica de ese encuentro, porque mientras estábamos allí, cantidad de actores, actrices, integrantes de la cultura pensando, porque en realidad también es un momento de pensar qué hacer el día de mañana, ¿no?

Cómo había como un sentido de que a Cristina hay que liberarla porque Cristina es inocente, una especie de "Cristina libre" que empieza a emerger en cada vocerío donde se trate la cuestión. Estaba Ana, la directora, la decana, perdón, de la Facultad de Ciencias Sociales. La cultura estaba Liliana Herrero que tomó una frase que nosotros siempre tomamos de Horacio González donde decía: "La cultura secreta, la cultura es la estructura secreta de todo lo que hace un pueblo. La cultura es la estructura secreta de todo lo que hace un pueblo. Tenemos que estar todos. Hay que estar presentes donde está el peligro".

Hubo mucho pedido de unidad. Marilina Ross, que además es muy emocionante porque Marilina Ross tiene EPOC e iba con su valijita de oxígeno y ahí estaba con su valija de oxígeno, pero no solo estuvo en el encuentro en la Facultad de Ciencias Sociales, sino que además caminó las pocas cuadras hasta llegar a la casa de Cristina en medio de la cantidad de gente que allí había con su valija de oxígeno en la mano. Marilina Ross, que además vino, fue una de las personas que acompañó a Perón en su regreso a la Argentina en aquella proscripción y decía: "Marilina, recuerdo que volví en un charter con Perón, estábamos bastante unidos y también pido la unidad. Yo quiero que Cristina sea la capitana de esa unidad de este movimiento".

Gerardo Romano contó una anécdota impresionante porque él trabajó con Guillermo Francos y hubo una gentileza por parte de Romano porque hace unos años se encontró con Francos en la mesa de Mirtha Legrand y querían que Romano lo maltratara. No lo hizo, y Francos se lo agradeció. Entonces, ayer Gerardo Romano dice que pidió una devolución de esa gentileza y les pidió que pidan perdón.

Willy Bronca, ese muchacho precioso, espectacular, que habla también desde otra generación, dijo el poder que tiene la bronca y lo necesario que es movilizarla, organizarla, energía, ganas y capacidad de escucha.

Estaba Juan Falú, que dijo: "Lo único que alcanza es tener un norte en un colectivo, el colectivo sumado a la columna vertebral de un peronismo con un programa. Todos somos responsables de lo que se construya de ahora en más".

Rita Cortese, hermosa, también estaba allí. "Estamos mostrando la herida, la defendemos porque quieren retrotraer este país a comienzos del siglo XX", dijo Pablo Echarri.

Marta Dillon dijo que "Cristina sintetiza lo que el poder puede hacer porque pretenden callarla y callarnos a todas nosotras". Y el poeta Juan Solá dijo: "Decir la cultura con Cristina es decir la cultura con la democracia".

Maitena contó que viene de una familia muy gorila. "Soy peronista hace muy poco, me hicieron peronistas los Kirchner. Esto también es machirulaje. Cristina no tiene que estar sola", aseguró. Y efectivamente, efectivamente, Cristina no está sola.

Esto está siendo reproducido, este acompañamiento, esta multitud que se está acercando a la Plaza de Mayo.

La Plaza de Mayo, además, que recuerdo en una nota que la extrañada María Seoane escribió en una contratapa de Página/12, donde la sintetiza simbólicamente como significante de pueblo y hacia allí viene y va el pueblo. Allí se concentrará el pueblo, mal que les pese a todos los que odian al pueblo. Porque los que denuestan a Cristina y la movilización están denostando a la democracia, están denostando a una patria que supimos construir con mucho dolor, con mucha sangre.

Nosotros somos los herederos de esas batallas, de esas luchas, de esas conquistas, de esos pañuelos blancos. Ellos son los herederos del '55, los herederos de Trelew, de los fusilamientos en la Patagonia, de los fusilamientos en los basurales de José León Suárez. Todo eso está confluyendo hoy en la Plaza de Mayo. Vienen como sea desde distintos puntos del país.