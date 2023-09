Axel Kicillof tuvo un martes maratónico. Concentrado en la gestión, el gobernador bonaerense arrancó la jornada en Lanús, donde inauguró dos jardines de infantes. Al mediodía visitó Almirante Brown para hacer lo propio con dos escuelas secundarias; y por la tarde, con su mate celeste en la mano y el ocaso como escenografía, cortó la cinta del Jardín Maternal número 1 de Punta Indio, una institución que brindará respuesta a una demanda muy requerida por los habitantes del distrito costero. Con estos edificios, la gestión oficial alcanzó los 180 establecimientos educativos inauguramos.

"La escuela pública es una fábrica de futuro. El acto más lindo que tiene un gobernador es ampliar derechos y agregar oportunidades. En la escuela pública no se asegura algo individual, se forma parte de una cuestión colectiva, de un país que necesitamos. Queremos una provincia donde todos puedan ir a la escuela, porque la escuela pública es una escuela de provincia, de patria, igualdad y futuro." Con esas palabras, Kicillof inició su discurso en la calle 32 del Barrio Procrear de Verónica, la ciudad cabecera del distrito de Punta Indio, municipio que visitó por quinta vez desde que gobierna la Provincia.

El edificio integra la lista de los 203 que jardines fueron paralizados bajo la gestión provincial de María Eugenia Vidal, razón por la cual el gobernador hizo hincapié en la importancia del acceso a la educación pública: "Transformar la realidad es una frase bonita, pero es difícil bajarla a la tierra, nosotros reconocemos que debemos mejorar, pero nuestro pueblo valora la escuela pública porque es uno de los resortes de la inclusión y el desarrollo".

El Jardín Maternal está ubicado en un barrio que diez años atrás no existía. Los terrenos, que eran propiedad de la Municipalidad, no contaban con más que yuyos, tierra y zanjas. Gracias al programa PROCREAR, miles de familias puntaindienses construyeron sus casas e impulsaron sus proyectos familiares, que vinieron acompañados de necesidades básicas, como el acceso cercano a la educación. La construcción del jardín inaugurado comenzó bajo la gestión macrista y su realización estaba a cargo del gobierno nacional. El nulo avance de la obra y el proceso inflacionario que atravesó el país por aquel entonces, generaron una desfinanciación que culminó, en 2018, con la rescisión de contrato entre Nación y UTE Bahía Blanca Viviendas, la empresa beneficiada por aquel entonces.

Luego de años de quietud, la obra fue trasladada al gobierno provincial bajo la gestión de Kicillof. El gobernador sostuvo que "es más sencillo y más barato comenzar una obra de cero, que tratar de concluir una obra a medias, donde quedan deudas, contratos que rescindir, estructuras vandalizadas e intrusadas", pero celebró contar con "un hermoso jardín que forma parte de un sistema educativo que es atacado desde el desconocimiento, la ignorancia y la mala fe".

El Jardín Maternal número 1 está encuadrado en el Programa Especial de Emergencia Educativa de la Provincia de Buenos Aires -PEED-, cuya finalidad de centra en mejorar la infraestructura escolar y edilicia a través de su financiamiento. La construcción de este edificio fue realizada gracias a un presupuesto que superó los 90 millones de pesos y su ejecución estuvo a cargo de la empresa Presciallo Flores y Compañía Sociedad Colectiva, la cual fue contratada de manera directa por el municipio. El establecimiento educativo cuenta con tres aulas, un espacio administrativo, baños en todos los salones, un salón de usos múltiples, un comedor y una cocina.

En los meses previos al corte de cinta se realizó una preinscripción que abarcó a más de cincuenta chicos y chicas del distrito. El jardín funcionará de 8 a 16 y generará 12 puestos de trabajo entre preceptores, maestras jardineras, directivos, secretarios y auxiliares. Su amplia cobertura horaria facilitará la organización familiar de los puntaindienses, que evitarán el pago de niñeras y cuidadores y lo cambiarán por un jardín maternal atendido por profesionales.

El intendente local David Angueira, resaltó que "hay que hacer memoria", ya que "en 2015 se prometieron 3000 jardines pero esa promesa nunca se cumplió". "Hoy vemos el corte de cinta y la inauguración, en días habrás chicos y docentes, pero si no fuera por Axel Kicillof, que tomó la posta junto a Alberto Fernández, no tendríamos esta obra", agregó y destacó que no importa la cantidad de niños que asistan, ya que "todos deben tener acceso a la educación y esa es la prioridad de nuestro gobierno". Tildó de indispensable "romper las desigualdades que se heredan", y afirmó que el único método "es un Estado presente".

Según indicaron los funcionarios locales, la mayoría de los bebés de 0 a 2 años no asisten a los establecimientos educativos. Marissa Bisio es la Directora de Educación del distrito de Punta Indio, y le destaca a este diario que "ahora se nota la demanda porque mucha gente necesita trabajar". "Antes, por una cuestión cultural del pueblo, a los chicos los cuidaba un familiar, el tema es que ahora todos están con actividades y la proyección de vida es otra". "Además, hay mucha gente que está sola, muchas madres que llevan adelante su maternidad en soledad y necesitan un respaldo", señaló.

Aquellas familias que sí apelan al cuidado de sus hijos, en muchas ocasiones no lo hacen en un jardín de infantes, sino que acuden a diversas instituciones locales que funcionan bajo la modalidad de Unidad de Desarrollo Infantil -UDI-. Estas UDI cuentan con dos modalidades: los convenios con ONG o Instituciones de la comunidad y los convenios con el Estado. Por ejemplo, en el Círculo Católico de Verónica, la ciudad cabecera del distrito, funciona el Centro Atención Infantil, donde 5 bebés y 30 niños en edad de jardín asisten para ser cuidados.

A través de un convenio con el Ministerio de Desarrollo Social, el Círculo Católico paga las becas alimenticias, mientras que el municipio se encarga de solventar el personal, que abarca maestras, cocineras, y gente encargada de la limpieza. Otra UDI que funciona en el distrito de Punta Indio se desarrolla en la Casa de la Niñez Eva Perón, donde asisten 40 chicos de 5 a 11 años que cuentan con personal profesional a cargo, merienda y almuerzo.

La concejal de Unión por La Patria Nancy Guiglioni, señala que "si bien los niños están acompañados de preceptores y maestras, la idea es que esos lugares no sean depósitos donde los chicos solamente pasan el rato, si no que construyan sus aprendizajes, crecimientos y desarrollos en un entorno seguro, que es lo que puede garantizar la escuela pública". De todas formas señala que, a pesar de la construcción del Jardín de Infantes, las Unidades de Desarrollo Infantil continuarán funcionando en Punta Indio.

Los funcionarios del distrito puntaindiense destacaron, además de esta inauguración, "la obra completa que ha realizado el Estado provincial y local en Educación", como la inauguración de la Escuela número 10, la construcción de la Escuela Técnica número 1, la reparación de diversas escuelas, las refacciones en el gimnasio de la Escuela San Isidrio que conforman el Centro de Educación Física de Punta Indio, la entrega de notebooks del Programa Conectar Igualdad Bonaerense y el dictado de las carreras en el pueblo Pipinas a través del Programa Puentes.

El Director General de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Sileoni, que previo a su discurso fue invitado, sin éxito, a bailar rumba por la Comparsa de tercera edad Arcoiris, dejó de lado la gracia y deslizó su preocupación por el debate en torno a la educación pública que plantea la oposición: "Nos invitan a discutir cosas de hace 100 años, pero nosotros no discutimos más la escuela pública. No es posible hablar de vouchers si o vouchers no, tenemos que ver cómo saldamos lo que falta. Hay un proyecto que paraliza una escuela y otro que la vuelve a construir, uno que cierra 33 jardines y otro que los abre". "Generamos 10 mil nuevas vacantes en los jardines de la Provincia porque la educación invita a conocer mundos y a abrir la cabeza. Si queremos una patria de iguales, es con más escuelas", destacó.