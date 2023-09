Luego de su paso en la selección argentina por la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas, Lionel Messi vuelve a Estados Unidos para seguir disputando los partidos de la MLS con el Inter Miami. ¿Cómo crear una cuenta de Apple TV desde Argentina y cuánto cuesta?

Tras el triunfo sobre Ecuador en el Monumental -en el que convirtió el golazo de tiro libre- y luego de su viaje a la altura de La Paz en la victoria ante Bolivia -no formó parte de los convocados pero lo vio desde el banco de suplentes- el crack rosarino tendrá mucho en juego en los próximos encuentros en la Major League Soccer.



¿Cuándo será el próximo partido del Inter Miami?

Por la fecha 28 de la MLS, Inter Miami visitará al Atlanta United, que tiene entre sus filas a los argentinos Thiago Almada y Santiago Sosa.

El partido se disputará el sábado 16 de septiembre desde las 18.00 en el Mercedes-Benz Stadium, en la ciudad de Atlanta, en Georgia.

El último partido entre Inter Miami y Atlanta United

Por la segunda fecha de la fase de grupos de la Leagues Cup, el martes 25 de julio, Inter Miami jugó frente a Atlanta United y Messi disputó su primer partido de titular.

El capitán se despachó con dos goles y una asistencia en la goleada 4 a 0 de los dirigidos por Gerardo Tata Martino.

¿Jugará Messi contra Atlanta United?

La presencia del crack argentino el próximo 16 de septiembre ante Atlanta United dependerá de cómo se encuentre físicamente y de la determinación que tomará Martino.

El entrenador del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, optó el martes por no incluir a Messi entre los jugadores disponibles para enfrentar a Bolivia. "Leo (Messi) no estaba para jugar. Intentó recuperarse pero no se sentía cómodo. Por eso no lo arriesgamos" expresó el DT del equipo campeón mundial en Qatar 2022.

"El lunes, en el entrenamiento, ni llegó a probar. Se vienen cosas más importantes en el tramo final del año como para arriesgarlo", precisó el director técnico santafesino.

Los desafíos que representa jugar en el estadio Hernando Siles -ubicado a 3.650 metros de altura sobre el nivel del mar- y el agotamiento físico que el capitán albiceleste arrastra por la acumulación de partidos en Estados Unidos hicieron que Scaloni se inclinara por preservarlo.

Si bien es prematuro saber si Martino incluirá a Messi en el siguiente partido del Inter Miami, lo cierto es que el rosarino tendrá un descanso "deportivo" de 9 días -desde el jueves que jugó frente a Ecuador hasta el sábado que se medirá con Atlanta United- aunque entremedio de esas fechas viajó hasta La Paz junto a sus compañeros del equipo argentino.

¿Cuál fue el último partido de Messi en Inter Miami?

El astro rosarino no convirtió goles en su último partido con la camiseta rosa, pero fue fundamental para un nuevo triunfo del Inter Miami.

En el Banc of California Stadium, el “10” dio un recital ante el vigente campeón de la MLS, con dos asistencias incluídas, para que su equipo venciera 3-1 a Los Angeles FC en una noche cargada de estrellas.

Dónde ver al Inter Miami de Messi desde Argentina

En febrero de este año Apple TV firmó un contrato con la MLS por 2500 millones de dólares para la transmisión exclusiva de los partidos de la MLS y la Leagues Cup durante los próximos 10 años. Para acceder a la plataforma de la manzanita se debe ingresar al sitio correspondiente y crear una cuenta de forma gratuita. Luego, con la cuenta de Apple TV activa, dirigirse a la sección de MLS Season Pass y completar el formulario de registro, ahí la web pide los datos de facturación para cobrar la membresía. Los valores van desde un pase de temporada de la MLS por 15 dólares o un precio anual de 99 dólares.

Para quienes ya están suscriptos al servicio de Apple TV+, el pase de la MLS cuesta 13 dólares al mes o 79 dólares hasta el final de la temporada actual. Luego de seleccionar el país y aceptar el aviso de privacidad la app le solicita los datos de Apple ID —esto es usuario y contraseña—, y envía un código de confirmación por correo o mensaje de texto. Con este sencillo proceso, se pueden ver todos los partidos de la Leagues Cup y MLS 2023 en Apple TV.

Los próximos partidos del Inter Miami de Lionel Messi

Atlanta United vs. Inter Miami | Fecha 28 de la MLS | 16 de septiembre desde las 18.00



| Fecha 28 de la MLS | 16 de septiembre desde las 18.00 Inter Miami vs. Toronto | Fecha 29 de la MLS | 20 de septiembre desde las 20.30

| Fecha 29 de la MLS | 20 de septiembre desde las 20.30 Orlando City vs. Inter Miami | Fecha 30 de la MLS | 24 de septiembre desde las 20.30

| Fecha 30 de la MLS | 24 de septiembre desde las 20.30 Inter Miami vs. Houston Dynamo | Final de la US Open Cup | 27 de septiembre, con horario a confirmar

| Final de la US Open Cup | 27 de septiembre, con horario a confirmar Inter Miami vs. New York City Football Club | Fecha 31 de la MLS | 30 de septiembre desde las 20.30

