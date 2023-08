Apple TV no solo se ha hecho de los derechos exclusivos para transmitir los partidos de la Leagues Cup y la MLS que juega el Inter Miami de Lionel Messi, sino que además está produciendo dos miniseries acerca del astro del fútbol mundial. ¿De qué trata cada una, en qué se diferencian y cuántos capítulos tienen? Aún no se ha confirmado el nombre ni la fecha de estreno de las mismas.

¿Qué se sabe de las miniseries de Messi en Apple TV?

Apple TV está produciendo dos series de Lionel Messi. Una de ellas hace un repaso de los 5 Mundiales que la Pulga jugó, con el foco puesto en su intimidad en Qatar 2022, donde alcanzó la gloria máxima al coronarse campeón con la selección argentina. Por su parte, la otra trata acerca de su exitosa carrera en Barcelona y PSG y su llegada al Inter Miami de la MLS.

Los 5 mundiales de Messi y Qatar 2022

La primer docuserie que anunció Apple TV estará centrada en las 5 participaciones de Messi en Mundiales, con toda la intimidad de Qatar 2022. Aquí el astro cuenta su historia y su día a día con sus compañeros y el cuerpo técnico de la selección argentina: desde los campos de entrenamiento hasta las ruedas de prensa, la privacidad de la habitación de Leo, las declaraciones públicas y privadas y sus conversaciones, el antes, durante y después de la consagración.

Poco antes del comienzo del Mundial, Messi le dijo a los productores que esta sería "su última chance de ganar un Mundial y de cerrar su carrera de esa manera". "Soñé despierto acerca de esto después de varios años luchando. Vi un millón de escenarios de lo que podría pasar... el primer partido, los octavos de final, los cuartos, la semifinal y la final. Lo voy a vivir como algo especial, porque es el último. Terminar mi último año ganando una Copa del Mundo sería un final soñado", contó Leo.



Las imágenes van desde el drama de su debut en la Mayor cuando fue expulsado a los pocos segundos de haber ingresado hasta su retiro en 2016, tras perder la final del Mundial 2014 ante Alemania y las dos de Copa América frente a Chile.



El ganador del Emmy Tim Pastore (Emmy Award "Free Solo", "Jane"), los ganadores del Emmy y Tony Award Patrick Milling Smith y Brian Carmody y el ganador del Emmy Matt Rener (“Free Solo,” “Limitless with Chris Hemsworth”) de SMUGGLER Entertainment son los productores ejecutivos. Junto a ellos están Jon Henion (“Welcome to Wrexham”) y Juan Camilo Cruz (“In Her Hands”), además de la asociación con Pegsa.

La llegada al Inter Miami

Tras una increíble carrera en la que rompió múltiples récords y ganó todo tipo de títulos y premios individuales, Messi llegó al Inter Miami de la MLS. Esta segunda miniserie que está produciendo Apple TV constará de seis episodios y tendrá como foco la llegada de la Pulga a Estados Unidos, con imágenes exclusivas del detrás de escena de su arribo, debut y desempeño. Los productores son los mismos que en la anterior, pero se suman Scott Boggins (“The Circus,” “24/7”) y la asociación no es con Pegsa sino con la propia MLS.

Cómo crear una cuenta de Apple TV+ desde Argentina

En febrero de este año Apple TV firmó un contrato con la MLS por 2500 millones de dólares para la transmisión exclusiva de los partidos de la MLS y la Leagues Cup durante los próximos 10 años. Para acceder a la plataforma de la manzanita se debe ingresar al sitio correspondiente y crear una cuenta de forma gratuita. Luego, con la cuenta de Apple TV activa, dirigirse a la sección de MLS Season Pass y completar el formulario de registro, ahí la web pide los datos de facturación para cobrar la membresía. Los valores van desde un pase de temporada de la MLS por 15 dólares o un precio anual de 99 dólares.

Para quienes ya están suscriptos al servicio de Apple TV+, el pase de la MLS cuesta 13 dólares al mes o 79 dólares hasta el final de la temporada actual.

Luego de seleccionar el país y aceptar el aviso de privacidad la app le solicita los datos de Apple ID —esto es usuario y contraseña—, y envía un código de confirmación por correo o mensaje de texto. Con este sencillo proceso, se pueden ver todos los partidos de la Leagues Cup y MLS 2023 en Apple TV.

