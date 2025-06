La falta de cobertura de vacantes en la justicia provincial sigue siendo un tema de preocupación. Desde el sector de empleados judiciales de Santa Fe advirtieron que se dificultan las tareas para brindar el servicio de justicia. "La situación es crítica para todo el Poder Judicial, no solo para la Magistratura sino también para los ministerios públicos", sostuvo el secretario general del gremio en Santa Fe, Juan Pablo Langella. El reclamo de cobertura de cargos se suma a los planteos que hicieron la semana pasada desde el Colegio de Magistrados.

El sindicalista de los judiciales, sostuvo en cuanto a jueces se está llegando a "98 vacantes, casi un 30 por ciento a nivel provincial. Eso sobreexige a otro funcionario hacerse cargo de diferentes jurisdicciones, que incluye también a funcionarios y empleados”, dijo Langella en LT8.

En ese sentido dio el ejemplo de Reconquista, al norte de Santa Fe. “En esos tribunales estando vacantes los juzgados de Familia, Civil y Comercial, y Laboral (los jueces) tienen que viajar por lo menos dos días a la semana desde la localidad de Vera, con todo lo que eso implica, como desatender sus juzgados para atender los de otra localidad”, enfatizó.

Además, dijo, "también la sufre el MPA, porque si bien se nombraron fiscales subrogantes todavía no juraron y hay más de 34 cargos vacantes en las diferentes jurisdicciones. Y en la defensa del norte hay una desatención de los poderes públicos, en particular los que tienen la responsabilidad de designar defensores, es decir el Poder Ejecutivo con el acuerdo del Legislativo”.

La situación llevó en esa zona a que “el Concejo y otras organizaciones expresen su desagrado, y en particular los actuales defensores se vieron en la necesidad de suspender o postergar audiencias ante la Oficina de Gestión Judicial, con la presencia del fiscal y la autorización de un juez, atento a que no pueden estar en una sala y otra, y atender dos casos a la vez. Estamos hablando de seres humanos que tienen familias y que tienen tareas, y con la colaboración de personal y funcionarios, que nos lleva a una situación crítica, que no solo decimos nosotros sino también el Colegio de Magistrados”, planteó Langella.

Por todo, el dirigente planteó que “este año se demora esta situación (de cobertura de vacantes) generando angustia y zozobra a los empleados judiciales, compañeros que rindieron hace más de tres años y medio, está la propuesta y todavía el gobernador no firma sus ingresos a Tribunales”.

En esa línea sostuvo que "lo que sucedió en Reconquista, de postergar audiencias por ausencia de defensores y funcionarios públicos, se puede replicar en otros lugares de la provincia", ya que "si no se cubren (cargos de) magistrados, fiscales y defensores que tienen a cargo una tarea insustituible, con una responsabilidad institucional superlativa, no es el camino para que pensemos en una justicia al servicio de la gente”.

El planteo se suma al que hicieron la semana pasada desde el Colegio de Magistrados recordaron que desde diciembre de 2022 no asumen jueces o juezas. Además, plantearon que en la Cámara Laboral de Rosario hay cuatro magistrados, cuando debería haber nueve.