Lionel Messi está feliz de su vida en Miami y no deja de repetirlo cada vez que puede o que se lo preguntan. En una conferencia de prensa, a dos días de jugar la final de la Leagues Cup, con su nuevo club, Inter Miami ante Nashville, aseguró: "Estoy feliz y disfrutando de esta nueva etapa y de la experiencia de vivir en este país que siempre lo tuve en mente".

En cuanto al partido que disputará este sábado, desde las 22 (hora argentina) sostuvo: "Sería impresionante" ganar el torneo porque Inter Miami "es un club muy joven, de poco tiempo y conseguir un primer título sería muy lindo para todos".

Para algunos periodistas que están apostados en la Florida, la situación, le hicieron notar, es "como un guion de una película de Ricardo Darín", por lo asombroso de que el mejor jugador del mundo haya elegido jugar en la MLS y en un equipo que terminó último en temporada anterior.



"Me siento realmente muy feliz. Es un lugar que elegí y en el que quería estar. Estamos en el lugar donde queremos estar. Eso hace que todo sea más fácil y sencillo. Mi salida a París, no era algo que yo quería ni que deseaba, salir de Barcelona de un día para otro y acostumbrar me a otra ciudad diferente a la que había vivido durante toda mi vida, no fue fácil. Esto es todo totalmente diferente", comparó.



Con la ilusión de seguir obteniendo resultados

"La verdad es que llegué con mucha ilusión, felicidad y ganas de seguir obteniendo resultados como en toda mi carrera deportiva", aseguró el capitán de la Selección campeona del mundo en Qatar 2022. En cuanto al partido, sostuvo: "Nos habíamos preparado para competir y lograr este título. El equipo tuvo un crecimiento muy grande desde la llegada de Tata (Martino) al equipo, y el primer objetivo está cumplido. Y ahora, poder disputar una final".

Algunos, incluso, le recordaron el paso de otros "embajadores del fútbol" en Estados Unidos, como Pelé y David Beckham -hoy uno de los dueños de Inter Miami-, pero Leo no se siente en dentro de ese legado. "Mi decisión pasó por muchísimas cosas. Lo pensamos y definimos con mi mujer y mis hijos también participaron, y la familia en general. Ni pienso en eso", respondió.

"Yo vine a seguir disfrutando del fútbol y elegí este lugar, por eso sobre todas las cosas. Estoy muy feliz de la decisión que tomamos. No solo por lo deportivo, sino por cómo disfrutamos con mi familia, y el recibimiento de la gente. No solo en Miami, sino en Estados Unidos, en general. Estoy feliz del momento que estoy viviendo", afirmó.

Sin casa definitiva, ni piensa en el Balón de Oro

El mejor jugador del mundo, llevó al Inter Miami a disputar su primera final de la historia. Y además, fue elegido entre los candidatos a llevarse el premio como Mejor jugador de UEFA 2022 e irá por su octavo Balón de Oro. Sin embargo, en estos momentos, Leo no parece ilusionarse con el trofeo que ya ganó siete veces. "Si bien es muy importante y muy lindo a nivel individual, nunca le di "importancia" porque lo más lindo es lo que conseguí a nivel grupal", respondió.

Y añadió: "Después del mundial que fue mi premio más grande, si llega bien y si no, no pasa nada. Conseguí todos los objetivos que me planteé durante toda mi carrera y ahora tengo nuevos con este club", aseguró.



Messi también contó que todavía la familia se estaba terminando de acomodar a la nueva vida en la Florida. "Hace un mes y medio que estamos, no tenemos ni la casa donde nos vamos a quedar definitivamente durante todo este período", sostuvo. De todas maneras, el cambio, de aire, fue más que sencillo porque, dijo, "estábamos convencidos de que queríamos venir acá".

Y también, "la gente nos hizo todo muy fácil: el club, la afición que me encuentra en la calle, la ciudad donde estamos, que hace que podamos vivir tranquilos y con felicidad". Y agregó: "Los nenes en poco empiezan el cole y eso te hace que te termines de acomodar definitivamente. Fue más fácil de lo que pensábamos. La experiencia de Barcelona a París fue totalmente diferente".

Comenzar desde cero con Inter Miami

"Desde que empezó esta competición -la Leagues Cup- sabíamos que era un comienzo desde cero, porque había un director técnico nuevo, otros jugadores que nos adaptamos con la ayuda de todos los que ya estaban y sabíamos que era una posibilidad de comenzar a cambiar las cosas, después de los últimos resultados de la liga", analizó.

"Estamos muy felices de poder haber cumplido el primer objetivo que era estar en los tres para la clasificación de la Concacaf Champions y ahora poder disputar una final", aseguró.



"Los equipos mexicanos tienen el nivel muy bueno, es una liga muy competitiva, con grandes jugadores", definió sobre los equipos de México que disputaron la Leagues Cup, como el Cruz Azul, al que enfrentó, además de los Rayados de Monterrey, con los que no se cruzó.

En cuanto a su adaptación y el recibimiento de la gente, Leo aseguró: "Desde mi llegada, el recibimiento fue impresionante. Es una ciudad de muchos latinos y eso hace que todo sea más fácil también. El latino es mucho más cercano, más demostrativo, todo el tiempo te demuestra cariño y cercanía, y eso es lo más importante, sano y lindo para acomodarte y disfrutar".



También contó que al comienzo le costó el entrenamiento y los partidos, por el calor y la humedad que hay en Miami; y jugar en césped sintético. "No te terminás de adaptar a este clima, pero aprendemos a convivir con eso y llevarlo de la mejor manera. Tampoco tengo problemas con las canchas sintéticas. Hice todas mis inferiores en césped sintético, es cierto que pasó mucho tiempo, pero no tengo problemas en adaptarme de nuevo", remarcó.



Finalmente, sostuvo: "Para los hinchas y para el mismo club que está apostando a seguir creciendo, a tener un cambio grande y equipo diferente, ganar títulos ayuda muchísimo".

"Sería impresionante lograr el título. Es lindo como la gente viene a alentarnos y a acompañarnos. Es un club muy joven, de poco tiempo y conseguir un primer título sería muy lindo ara todos", concluyó, acerca de la final que este sábado disputará en Estados Unidos con su nuevo club.



