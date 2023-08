Philadelphia Union, un rival con presencia argentina

Philadelphia Union, que tiene a los argentinos Julián Carranza (ex Banfield) y Joaquín Torres (ex Newell's), superó a cuartos de final a Querétaro de México, y llegó a ésta instancia a paso firme aunque dos cruces los pasó por penales (DC United y New York RB). La franquicia que participa de la Conferencia Este de la MLS desde 2010 perdió la final en la edición pasada ante Los Angeles FC por penales y actualmente está tercero en el campeonato.

El entrenador Jim Curtin, quien conduce al equipo desde 2015, destacó la presencia de Messi en la casa de Philadelphia en la ciudad de Chester del estado de Pensilvania. "Estamos hablando de que el mejor jugador de todos los tiempos vendrá aquí para jugar una semifinal con un trofeo y por un lugar en la Liga de Campeones. Será un gran partido y nuestros 'fans' se harán notar", dijo Curtin, quien solo perdió un partido de local en 2023.