Que España, el segundo país con más inversiones en la Argentina, haya retirado a su embajadora de forma definitiva, parece no preocuparle al Gobierno nacional. Lejos de bajarle el tono al conflicto y pedir disculpas por los agravios, el presidente Javier Milei redobló la apuesta y lanzó una catarata de insultos a su par Pedro Sánchez. "Arrogante", "totalitario", "siniestro" y "ridículo", le dijo. El ministro de Economía, Luis Caputo, se sumó a las descalificaciones y lo llamó "inmaduro". La crisis diplomática sigue escalando, aunque para la canciller Diana Mondino se trata de un hecho "anecdótico". El exmandatario Alberto Fernández aprovechó el escándalo internacional para cuestionar la política exterior y los berrinches del libertario. "Demuestra desequilibrios que llaman la atención", expresó.

El enfrentamiento escala y no encuentra techo. El Gobierno español confirmó el retiro de su embajadora en Buenos Aires, María Jesús Alonso Jiménez, de forma definitiva luego de que Milei haya denostado a Sánchez y acusado de corrupta a su esposa, Begoña Gómez. "Retiramos a nuestra embajadora. Se quedará definitivamente en Madrid. Argentina continuará sin embajador", anunció el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y aclaró que en la embajada únicamente quedará una persona "encargada de los negocios".

La postura de Sánchez es clara: pretende un contundente pedido de disculpas para dar marcha atrás con la decisión. La postura de Milei, inamovible: minutos después del anuncio, lo calificó de "disparate" y --desafiante-- le aconsejó a Sánchez que "se busque un buen abogado para su esposa". "España está haciendo un papelón internacional por culpa de un delirante que se cree dueño del Estado", remató. En el Palacio de la Moncloa quedaron estupefactos por el nivel de violencia del argentino. "No existen precedentes de un jefe de Estado que acuda a la capital de otro país a insultar a las instituciones. Nosotros habíamos ofrecido de buena fe toda la hospitalidad que merece la figura de la Presidencia de la República Argentina. Este es un caso único en la historia de las relaciones internacionales", sostuvo Albares.

Más allá de las críticas y la retirada de la embajadora Alonso Jiménez, fuentes diplomáticas del país ibérico también dejaron trascender que, en caso de no rectificarse, "no se descarta ninguna medida" contra el gobierno nacional. Entre las posibles reprimendas está la posibilidad de expulsar al embajador argentino Roberto Bosch o declarar a Milei persona non grata e impedirle el ingreso a España. Por el momento, no se avanza en ninguna de las dos opciones. Sin embargo, las alarmas se encendieron en la Casa Rosada, a raíz del viaje que el Presidente tiene programado para el 21 de junio a Madrid para recibir un premio del Instituto Juan de Mariana. "Veremos hasta dónde le llega el totalitarismo en sangre", arremetió en Milei ante una eventual sanción que le impida asistir. "Aviso, yo viajaré a recibir el Premio... veremos si su gran complejo de inferioridad le permite que los liberales españoles puedan galardonarme en persona", añadió.

La defensa del Gabinete

A pesar de los duros cuestionamientos del empresariado español hacia Milei y la desconfianza que expresan respecto a la sustentabilidad política de su gestión, el ministro de Economía, Luis Caputo, no solo no intentó bajar la tensión, sino que alimentó la controversia. El funcionario apuntó contra Sánchez, al señalar que le resulta "inexplicable" su enojo y que "lo único que ha logrado, llevando algo personal a nivel de país, es exponer su inmadurez política". Abocado a defender al Presidente, el titular de la cartera económica no buscó llevar tranquilidad a las 177 empresas españolas que operan en el país y podrían verse afectadas por la disputa.

Diana Mondino, por su parte, intentó minimizar los hechos. A pesar de la evidente crisis diplomática, la canciller aseguró que los ataques a Sánchez, "son un tema interno, político" que no debería afectar la relación entre ambos países y caracterizar el hecho como algo pasajero, una "anécdota". El mismo argumento utilizó el vocero Manuel Adorni, al afirmar que "es un tema estrictamente personal".

Para desdramatizar la pelea, en Casa Rosada rememoran las descalificaciones que en enero pasado Milei tuvo hacia el jefe de Estado colombiano, Gustavo Petro, y cómo finalmente se recompuso el vínculo. "Es un comunista asesino que está hundiendo a Colombia", le había dicho. A raíz de esas declaraciones, se generó un conflicto diplomático que meses después fue superado con un viaje de Mondino a Bogotá.

En el haber de escándalos internacionales, el mandatario argentino también acumula haber definido al brasilero Lula da Silva como un "zurdo salvaje" y al mexicano Andŕes López Obrador como un "ignorante". Además, en campaña había caracterizado al gobierno chino de Xi Jinping de "asesino". Ahora con Sánchez, Milei se vanagloria de sumar otra pelea a su hitorial. "Ya lo tengo match point a Pedrito", sotuvo anoche con sorna ante empresarios, en el congreso anual de IAEF.

Las críticas de Fernández

Alberto Fernández, de estrecha relación con Sánchez, aprovechó el enfrentamiento para fustigar el rumbo diplomático del Gobierno y contestarle a Milei por haber responsabilizado a la oposición por la disputa. "Esto es serio y pone en serio riesgo a la Argentina", puntualizó y aseguró que el libertario "no está en sus cabales". "Dice que esta es una operación propia del kirchnerismo. El Presidente necesita prontamente asistencia psicológica", subrayó. Por último, señaló que la relación entre Brasil y Argentina "está muy lastimada" y remarcó que "se cometió un error al no entrar a los BRICS porque dicen que China y Brasil son comunistas".