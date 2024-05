Rosario12

Tras la evasión de doce detenidos de la Comisaría 5°, durante la noche del domingo, el fiscal de Flagrancia Aurelio Cicerchia les formó causa a cuatro agentes policiales que desempeñaban funciones en la seccional en el momento de la fuga. A tres de los agentes, se los investiga por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, y al restante, por la presunta falsificación de documento público. A todos se les secuestraron los teléfonos celulares, que serán peritados en el marco de la investigación en curso. La fuga fue advertida por los agentes recién en la mañana del lunes, cuando uno de los presos se arrepintió y se presentó en la dependencia con su madre. El lugar puede albergar a 24 detenidos y en el momento en que se descubre la evasión había 70. El gobernador Maximiliano Pullaro habló del plan para sacar presos de comisarías.

Mientras continúa la búsqueda de los evadidos, el fiscal Cicerchia decidió la formación de causa para cuatro de los policías que estaban esa noche en la comisaría de Italia al 2100. En ese contexto, tres de ellos son investigados por incumplimiento de deberes, "al haber indicios concretos de que no realizaron las tareas asignadas de recuento de detenidos en las horas programadas"; y al restante, por falsificación de documento público, "al haber indicios de intentar modificar el libro de guardia", indicaron desde Fiscalía.

El hecho tuvo lugar el domingo por la noche, cuando doce presos que estaban alojados en la seccional ubicada en el macrocentro rosarino, cortaron barrotes de rejas del techo del patio y escaparon. La ausencia de los internos fue advertida recién en la mañana del lunes, cuando uno de los evadidos se arrepintió y se presentó con su madre en la seccional, que tenía 70 internos alojados --en su mayoría por hechos de robo calificado--, cuando la capacidad es para 24.

El hecho generó que ayer el gobernador fuera consultado por la situación. Durante la tercera entrega de patrulleros a la Policía de Santa Fe, el mandatario provincial planteó que "no debería haber presos en comisarías", y apuntó a que hubo una falta de obras penitenciarias en los años anteriores, por lo que "las cárceles están superpobladas y por eso van presos a comisarías, si no no hay lugar". En tanto, sostuvo: "Estamos llevando adelante la construcción de 4000 celdas en diferentes puntos de la provincia, lo que va a descomprimir y nos va a dar un pulmón para los próximos 4 o 5 años".

Sobre la cárcel federal indicó que corresponde al gobierno nacional y estuvo parada. Según le dijeron, "sobre fin de año van a continuar. Va tener lugar para casi 400 internos, pero en Santa Fe tenemos 700 presos federales. Un preso le sale 13 mil pesos por día a la provincia, así que estamos sosteniendo también el costo de los detenidos federales que tendría que tenerlo el sistema nacional".

Al volver al tema de las comisarías, el gobernador indicó que "los policías tienen que estar en la calle. Las comisarías son un sistema viejo, tenemos que transformarlas según los tiempos que corren, por eso queremos las estaciones policiales, tenemos las del sur y el sudoeste. El programa de gobierno apunta a que se gane personal policial en la calle. Esas estaciones policiales van a tener puntos de ingreso de detenidos, se transforman en puntos de denuncia con jóvenes profesionales atendiendo, que articulan con el Ministerio Público de la Acusación".

Finalmente, apuntó a que trabajará "durante cuatro años para tener la cantidad de plazas que se necesitan y no tener presos en comisarías, como sucedió en 2019 mientras fui ministro de Seguridad. Cuando me fui no había más presos en comisarías, y cuando volví como gobernador, había 2000".