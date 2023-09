El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, anunció que este miércoles se llevará a cabo un "paro activo" en todas las obras públicas del país para "defender" los proyectos de infraestructura en marcha y poner el foco en que la oposición quiere "que no se construyan más escuelas, hospitales, universidades ni se realicen obras de saneamiento".



"Decidimos en el ministerio de Obra Pública realizar un paro activo en todas las obras públicas del país", afirmó Katopodis, y precisó que se concretará desde las 10 de la mañana y por un lapso de treinta minutos, en los que se llevarán a cabo "asambleas de concientización sobre la importancia de la obra pública en el contexto de las próximas elecciones", ante la amenaza en la materia que suponen las propuestas de Patricia Bullrich y Javier Milei.

"Todos los trabajadores del ministerio, ingenieros, arquitectos, directores, que muchas veces están trabajando en las oficinas y escritorios, van a estar trabajando en un puente, en una ruta, en una universidad, en una planta potabilizadora de agua, pero hablando con los trabajadores", indicó el ministro.

De acuerdo a los números del Gobierno, el Ministerio de Obras Públicas ya finalizó 4.002 obras en las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con las que se alcanzó al 100% de los municipios del país, como parte de las 6.711 en marcha desde el inicio de la gestión.



A propósito, el ministro señaló que "estamos en un punto muy serio de lo que se decide en Argentina y vamos a defender un plan de obra pública que en estos cuatro años se desarrolló de manera ininterrumpida".



"No queremos que los hijos de los trabajadores voten sin entender qué es lo que se está poniendo en riesgo porque no hay dudas de que hay una oposición que dice que va a frenar el plan de obras públicas en Argentina y hay que explicarle a los argentinos qué significa que en Argentina se frene el plan de infraestructura que estamos llevando adelante", agregó.



"Significa que no se construyan más escuelas, no más hospitales, universidades, obras de agua y saneamiento", siguió. Y subrayó que "estamos en un punto de inflexión y los trabajadores tienen que tomar partido".