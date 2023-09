Dos médicas brasileñas que se autodenominan "doctoras Barbie" y trabajan en una clínica de estética en Ciudad del Este, Paraguay, fueron denunciadas por aplicar polimetacrilato (PMMA) sin consentimiento a dos pacientes. Se trata del mismo producto que utilizó el Aníbal Lotocki cuando operó a Silvina Luna y a otras de sus pacientes que también lo denunciaron por mala praxis.

"Las Dras Sara y Ester Oliveira de ESTHETIC PALACE realizaron mala praxis y aplicaron sin autorización PMMA (Polimetilmetacrilato) en el cuerpo de mi Madre. LA MISMA SUSTANCIA QUE MATÓ A SILVINA LUNA", escribió la usuaria Alejandra Houttave en un hilodonde su madre Poala contó las intervenciones que se hizo con las médicas.

"No sé cómo llamarles a estas chicas que juegan con la vida de la gente", dijo y relató con fotos las consecuencias que sufrió, pero que lo más grave fue que una vez que se hizo estudios supo que le suministraron PMMA sin su consentimiento en los pómulos y en el vientre.

Según informó el medio local Hoy, a raíz de estas denuncias el Ministerio de Salud de Paraguay clausuró de manera temporal el consultorio y solicitó a la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) la suspensión temporal de la comercialización del metacrilato.



Dos mujeres denunciaron a las "doctoras Barbie" en Twitter. (Foto: captura de pantalla de X/@alejandrahoutt1)

"Dinavisa es una institución autónoma, no depende del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social desde hace más de un año. Dinavisa autorizó este producto (el PMMA) en junio de este año y su registro se modifica el 8 de septiembre de este mismo año. Y el Ministerio, como rector de salud pública del país, solicitó a Dinavisa la suspensión temporal de la comercialización de este producto, en salvaguarda de la salud y la vida de las personas", expresó la ministra de Salud de ese país, María Teresa Barán.



Por su parte, las médicas emitieron un comunicado negando las acusaciones. "Es lamentable que estemos siendo objeto de acusaciones infundadas sobre el uso de productos prohibidos, lo cual es totalmente falso y fue un invento extorsivo realidado por una persona para obtener un beneficio económoco de manera ilegal", escribieron.

Y remarcaron que son médicas graduadas en Paraguay, con registros sanitarios al día y las certificaciones necesarias para ejercer la profesión "de manera legal y ética".

La denuncia contra las Dras. "Barbie"



En su denuncia, Paola Houttave contó que se realizó en Esthetic Palace un relleno de labios, una blefaroplastia (extirpación del exceso de piel de los párpados), colocación de "hilos tensores" en el rostro y una operación en el abdomen. Y que su hija Alejandra también se colocó "baby botox".

Su primera intervención fue el 6 de agosto. "La Dra Ester me hizo relleno de labios y la Dra. Sara me hizo la blefaroplastia", relató. Y agregó que cuatro días más tarde volvió al consultorio para retirarse los puntos y hacerse "los hilos tensores definitivos para levantar el rostro".



“Al salir del consultorio noté que se me volvió a descoser la herida de la blefaroplastia, (...) tuve que volver al día siguiente para que me cosan de vuelta. También, como sufría de fibrosis en el abdomen, me dijo que me haría el tratamiento de descolamiento gratis si dejaba que suba mis fotos a las redes, y le dije que sí”, explicó.

Sin embargo, volvió a presentar complicaciones: “¿Se acuerdan de los “hilos definitivos” que me puse? Bueno, el 3 de septiembre ya no aguantaba el dolor en mi rostro, los días anteriores tampoco, estaba rojo, con fiebre, y me doy cuenta que empieza a supurar por donde me pusieron los hilos”, siguió.

Cuando volvió al consultorio, “salió un montón de pus y me volvieron a quitar los hilos maravillosos que me iban a levantar toda la cara”, dijo, y agregó que la propuesta ante la complicación fue colocarle "ácido hialurónico". En el abdomen, en tanto, le indicaron que le aplicarían un "bioestimulador de colágeno".

"Cuando me estaban aplicando, escuché que estaban hablando en portugués con su asistente, y dijeron algo de 'PMMA'. Vine a casa y leí los efectos del PMMA. Le pregunté si me aplicó y me dijeron que no. Y les creí", siguió. Pero al ver que sus labios comenzaron a endurecerse y deformarse consultó a una dermatóloga que le mandó a hacerse estudios que le arrojaron que tanto en los labios y rostro como en la zona del abdomen tenía polimetacrilato.

Las especialistas negaron haberle colocado polimetacrilato. "Les dije que sólo quería un resarcimiento por daños y perjuicios para así poder realizarme la cirugía" para su extracción, y agregó que como respuesta "enviaron a su abogado Diego Tuma a amenazarme con que me iban a denunciar por difamación, calumnia y extorsión". "Insto a las chicas que se realizaron procedimientos con estas "doctoras" a realizarse la ecografía y buscar la solución con profesionales realmente capacitados", concluyó.

Desde la Sociedad Paraguaya de Cirugía Plástica Reconstructiva y Estética, en tanto, también lanzaron un comunicado advirtiendo por la utilización del PMMA. “Ante las múltiples consultas que recibimos continuamente acerca de la viralización de personas no certificadas realizando métodos no aprobados, instamos a no realizarse procedimientos que utilicen PMMA y que no se encuentren aprobados por nuestras autoridades sanitarias”, dijeron.

“Aquellas personas que se han realizado el procedimiento se le recomienda hacer controles perióditos de la funcionalidad renal y una ecografía en las partes blandas semestralmente para controlar que el producto no migre a otras zonas”, agregaron.