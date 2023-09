A través de un proyecto de resolución aprobado ayer, los diputados de Catamarca solicitaron al Poder Ejecutivo que se entregue una Bonificación Especial Extra por los meses de septiembre y octubre de 2023 a favor de los jubilados provinciales que perciben el complemento del 82% a través de la Administración General de Asuntos Previsionales (AGAP). El proyecto ingresó ayer y fue tratado sobre tablas a pedido de la oposición.

El proyecto de la diputada Cecilia Guerrero, propone que el bono de 80 mil pesos otorgado a los agentes en actividad pueda darse a los jubilados provinciales. La iniciativa no se trató en comisión, ya que el bloque de Juntos por el Cambio solicitó su tratamiento de manera urgente. “El bono es para septiembre y octubre. Estamos a 13 de septiembre, no es un capricho que propongamos el tratamiento ahora es una urgencia y una necesidad si se quiere dar junto con el de la administración pública”, aclaró el diputado Thiago Puente.

En sus argumentos, Guerrero señaló “El 2015 terminaba su gobierno la ex presidenta Cristina Kirchner con una inflación, creo que del 23 por ciento. Pero a partir del endeudamiento de Macri con el Fondo Monetario Internacional, la inflación se disparó y año a año va creciendo. Por eso hablo de una crisis de deuda. Podemos hablar de otros condicionamientos como la sequia, la pandemia. Este efecto es lo que se viene tratando de palear de algún modo a través de políticas salariales”.

“Esta iniciativa apunta a que ese beneficio que se dispuso en marco de paritarias con gremios estatales, se contemple la posibilidad de que se analice y sea extendido hacia quienes se jubilaron habiéndose desempeñado en la función provincial. Quienes perciben su complemento jubilatorio través del Agap. El objetivo es poder llegar a un poco más de sectores con este complemento, entendiendo que el sector pasivo es uno de los que más sufre los efectos inflacionarios, y cuya canasta es mayor por imperio de los gastos que deben afrontar como consecuencia de enfermedades por la mayor edad” remarcó la diputada.

Por su parte el diputado Alfredo Marchioli ((UCR-JxC) felicitó a la autora del proyecto y agregó “siendo muy sencillo y muy simple para hacer una valoración del proyecto es un acto de justicia social para uno de los sectores que menos posibilidades tienen. El proyecto es un acto de justicia e igualdad para quienes fueron agentes de la provincia con el beneficio jubilatorio y el 82 por ciento, tengan la misma bonificación”.

Para el legislador Hugo Avila (FAC) “aunque la Legislatura no tiene la facultad de definir pautas salariales ni otorgar bonos, me parece importante mandar un mensaje político. Esto es un proyecto de resolución no de ley”, concluyó.