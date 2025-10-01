Lucas Ghi es intendente de Morón desde el 2009. Asumió primero de forma interina y en el 2011 fue electo con el 42 por ciento de los votos. En el 2015 tuvo un impasse y en el 2019 volvió al Palacio Municipal para cumplir lo que, por límites legales, será su última gestión.

En diálogo con Buenos Aires/12, repasa los desafíos de gestionar con un gobierno nacional que le da la espalda a los bonaerenses y el rol de Axel Kicillof, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa en la construcción de un peronismo capaz de dar pelea en el 2027.

Referencia territorial del Movimiento Derecho Al Futuro en la zona oeste del conurbano, desde su despacho, frente a la Plaza San Martín de Morón, el mandatario habla también sobre su futuro político y los desafíos que se abre a nivel local tras los resultados electorales del 7 de septiembre.

--¿Cómo ve el contexto actual luego de las elecciones?

--Creo que todas las señales hablan de un desconcierto y de una hoja de ruta inconsistente y errática. El gobierno de Javier Milei abraza ideas muy dogmáticas que ni siquiera las corrientes más liberales sostienen hoy en el mundo. Me refiero a un mundo que está en permanente cambio, con patrones de acumulación económica distintos a los que históricamente conocimos pero mirando hacia sus fronteras, viendo cómo protege su empleo, su industria, su propia economía. Argentina hoy está a contracorriente. Eso nos lleva a momentos de mucha zozobra como los que vivimos por estas horas en las que Milei encuentra en Estados Unidos la posibilidad de comprar tiempo. Si el gobierno no hace un cambio en el modelo, si no hay un proyecto productivo, si no atiende cuestiones sensibles como la política de salud, de discapacidad, de obra pública, el descontento social lejos de disminuir va a crecer.

--¿Cómo se explican los casi 14 puntos de Fuerza Patria sobre La Libertad Avanza?

--Me parece que es la conjunción de varios factores. Por un lado, el desencanto de un sector importante de la sociedad respecto al gobierno nacional, que encontró en un espacio y en un emergente como es Axel Kicillof, la forma de canalizar ese descontento. A su vez, otra lectura para esos 14 puntos fue la desmovilización de esos sectores que anteriormente habían acompañado al gobierno nacional.

--¿Dice que esos sectores se volcaron automáticamente a Fuerza Patria? ¿Por qué no ocurrió, por ejemplo, un crecimiento de las terceras fuerzas?

--No creo que se haya dado una migración automática. Lo que sucedió es que la base electoral histórica nuestra tuvo más incentivo no sólo para ir a votar, sino también para militar nuestra propuesta. Frente a eso, hubo un electorado que antes había acompañado al gobierno nacional y que ahora no encontró mayores motivos para hacerlo. Probablemente la forma de castigarlo no haya sido cambiar el signo del voto sino, directamente, ausentarse. El resultado de eso es claramente un fortalecimiento de la figura de Axel que a mi juicio se ha convertido en el líder de la oposición.

-- Con el diario del lunes, ¿cómo fue ese proceso de construcción de la unidad del peronismo?

--Creo que hubo una mirada madura de todos los sectores y Axel pudo pararse arriba de esas tensiones para tejer laboriosamente ese esquema de acuerdo. Al final del día, la estrategia de provincializar la discusión redundó en beneficio para los intereses de los bonaerenses. Es más, es desde la provincia de Buenos Aires donde se le está diciendo a Milei que hay que corregir el rumbo. Luego están las consecuencias políticas que tiene una victoria tan contundente para el liderazgo de Kicillof. Cuando decidió desdoblar la elección, era una decisión que no estaba exenta de riesgo. Sin embargo, nos permitió, inclusive a territorios, convocar la discusión hacia lo local y hacer valer la fortaleza que tenemos en los municipios. Muchas veces al vecino se lo subestima. El vecino cuando vota es muy consciente, no regala su adhesión, sabe que se juegan cosas serias, más allá de las de las corrientes nacionales o del predicamento que pueda tener un presidente.

--¿Qué rol juegan hoy los intendentes del conurbano en la política provincial y nacional?

--La verdad es que producto de un fenómeno de muchos años, los municipios dejaron de ser organizaciones muy básicas y se convirtieron en gobiernos locales, con una agenda mucho más diversa y actores centrales para pensar el desarrollo integral de la comunidad. Ya dejaron de ser el ABL y pasaron a tener todas las letras del abecedario: alumbrado, barrido, limpieza, seguridad, infraestructura, obras hidráulicas, transporte, vivienda, o lo que se te ocurra. En ese sentido, particularmente Axel vio ese proceso y nos convocó a un espacio de discusión y de toma de decisiones. Por eso los intendentes, sobre todo los que nos sentimos convocados por él, promovimos la decisión de desdoblar. Axel ve en los intendentes una capacidad de representación, nos reconoce y por eso construyó un dispositivo que, en buena medida, descansa sobre esa representación.

--Pensando en esa territorialidad de la que habla, ¿cuánto incidió ese discurso de desprecio hacia el conurbano y la provincia de Buenos Aires en lo que fueron las elecciones de septiembre?

--Mucho. Desde el gobierno nacional se apeló a todos los estereotipos más degradantes y discriminatorios para hablar de algo que es mucho más rico en matices, en contrastes, en diversidad. Siempre hace más ruido el árbol que se cae, pero el bosque se compone de pibes que estudian en las universidades públicas, de familias que se rompen el alma para para acceder a la vivienda, para sostener con dignidad a sus hijos, en la creatividad de sus artistas, en el talento de sus deportistas.

--¿Y la militancia y la calle?

--Por eso, los intendentes pudimos desplegar esa capacidad de representación que tenemos y ponerla al servicio de una propuesta que confronte con Milei. Al insulto, al agravio, al desprecio, a la consigna fácil, a la demagogia punitiva, le antepusimos gestión, relación con la comunidad y la historia que tenemos.

--¿Cómo es gestionar en este contexto?

--Muy complejo. Hoy las necesidades de todo territorio con las características de cualquiera de los distritos del conurbano, hace que el que el gobierno nacional tenga que estar sentado en la mesa haciéndose cargo de lo que le corresponde por jurisdicción. En Morón estamos empezando a hacer algunas obras en la estación, queremos avanzar en la ampliación del Parque Industrial La Cantábrica o ampliar la potencialidad que tiene el aeródromo local. Si no hay voluntad del gobierno nacional, el desarrollo del distrito se verá limitado. Ni hablar de las 20 obras públicas que Milei tiene frenadas en nuestra ciudad. Esto no le hace mal a un intendente. Yo soy una anécdota en la historia de un distrito. Esto joroba al desarrollo y crecimiento de un pueblo.

--¿Cómo se interpela desde Fuerza Patria a una porción de la ciudadanía que atraviesa un cierto descreimiento respecto a la política?

--Estamos en un momento de hiperindividualización y lo contracultural es proponer una conversación cuyo objetivo sea pensar colectivamente. No hay destino como como sociedad si no afrontamos el desafío de construir condiciones donde colectivamente nos podamos desarrollar. Está claro que las sociedad más prósperas han garantizado e institucionalizado un piso de derechos sobre los cuales después cada uno puede forjar su destino. Pero lo mínimo tiene que estar resuelto. El desafío nuestro es volver a politizar a la sociedad, no necesariamente partidizandola sino diciendo ‘che, no somos un conjunto de individualidades que andan suelta por ahí’. Las grandes conquistas se hacen a fuerza de emprendimientos colectivos. La dirigencia, no sólo política, nos tiene que llevar a ese debate.

--Este es su último mandato, como el de muchos intendentes del peronismo. ¿La reelección es la próxima batalla?

--Yo creo que es un debate interesante para darlo de cara a la sociedad y que no sea un tema de puerta cerrada en la Legislatura. Hay que buscar mecanismo para que la sociedad opine. Los libros dicen que para hablar democracia tiene que haber libertad de asociación, libertad de expresión y libertad para que cualquiera se pueda presentar y ser electo, las veces que quiera. Lo importante es dar esa discusión con la sociedad. Luego la gente vota o no vota.

--¿Y usted se ve para un nuevo mandato?

--Hoy me queda muy lejos. Pero obviamente que si el espacio al que pertenezco entiende que puedo seguir aportando, lo haría con gusto.

--Mientras tanto, va a gestionar con un Concejo Deliberante que quedó con una composición de dos partidos: Fuerza Patria y La Libertad Avanza. ¿Es saludable eso para la democracia?

--No lo creo. Cuando más fielmente se traducen votos en representación legislativa, generalmente las democracias funcionan mejor. Hoy el piso en los concejos en la provincia de Buenos Aires es muy alto y probablemente amerite una revisión del sistema electoral. Hoy el piso es de 8.33, cerca de 20 mil votos. Una fuerza con 15 mil votos se queda afuera del concejo. Admite una revisión.

--¿Cómo cree que le va a ir al peronismo en las elecciones del octubre?

--Confío en que vamos a ganar porque sigo viendo que hay una mayoría importante de la sociedad que no está contenta con el rumbo del gobierno nacional.

--¿Le preocupa cómo puede impactar un nuevo sistema electoral con la Boleta Única de Papel?

--El sistema de Boleta Única se implementó de manera inconsulta y aislada del resto de los sistemas electorales. Pero bueno, ahí tenemos que hacer todo el proceso de sensibilización y concientización para que la gente entienda cómo es el sistema. No es muy complejo, lo que pasa que por lo novedoso puede resultar algo extraño. Ahí vamos a hacer toda nuestra tarea de militancia para que el vecino y la vecina sepa en qué condiciones va a manifestar su voluntad.

--¿El peronismo tiene que salir a convocar a otras fuerzas que también se reconocen en la oposición?

--Yo creo que el que está en mejores condiciones para salir a convocar es Axel. Es un dirigente de diálogo, que ha demostrado tener la capacidad de conducir equipo y de ser un buen gestor nada más y nada menos que desde la provincia más compleja y más grande del país. Eso le da la suficiente autoridad para convocar a una mesa a pares, no sólo de la política sino también representantes sindicales o de la dirigencia económica y tratar de pensar una hoja más o menos común. Pocas veces fueron tan dicotómicos y contrastantes los modelos en pugna. Al peronismo le toca no sólo ser oposición, sino construir fuerza para ser un alternativa que tenga un programa de acción lo más consensuado posible para que cuando nos toque hacernos cargo saber qué botones tocar del tablero de comando. Hoy quien está en mejores condiciones para convocar a otros sectores por su presente pero, fundamentalmente, por la potencialidad que tiene de cara al futuro, es Axel.

--¿Ya se puede hablar del 2027?

--No, para no aventurar, digo que me parece que tiene todos los atributos para tratar de articular y organizar, en torno a ese liderazgo, una propuesta que confronte con la propuesta de Milei.

--¿Qué rol cumplen Cristina y Massa en ese esquema de unidad?

--Cristina es la referente insoslayable cuyo testimonio está más vivo que nunca. No dudo que todo ese capital simbólico, político, esa influencia lo va a poner al servicio de lo que necesitamos de cara al futuro. En cuanto a Massa, me parece que también es consciente del lugar que tiene. Más allá de sus propias aspiraciones que legítimamente puede tener, yo creo que confía y en buena hora que todas las expresiones que formamos parte de Fuerza Patrias no vamos a hacer nada para desintegrar este espacio. Él es responsable de la construcción, del desarrollo y del crecimiento de Fuerza Patrias hacia octubre y hacia el 2027.

--¿Qué rol cumplen los intendentes de cara al 26 de octubre?

--Antes que intendentes somos militantes políticos. No nos da lo mismo que gobiernan las ideas de Milei o que gobiernan nuestras ideas. Sabemos que si crece la conflictividad, si aumenta el endeudamiento, si se desarticula el aparato productivo, si desfinancia la salud, todo eso repercute en nuestro territorio. Entonces no me es igual que el Hospital Posadas funcione bien o funcione mal. Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que nos vaya bien en octubre.