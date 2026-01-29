Omitir para ir al contenido principal
Algunos ven recesión, otros "nada más" que estancamiento

Menor actividad al cierre del año

Algunas consultoras muestran signos de fuerte recesión en el último bimestre, que revierte el crecimiento en el arranque de 2025. Por arrastre estadístico, el PIB sigue dando positivo en el año

Mara Pedrazzoli
Por Mara Pedrazzoli
El comercio tuvo un cierre de 2025 negativo, tras un buen comienzo (ALEJANDRO LEIVA)

Entrevista a un detective privado sobre infidelidades

La vida amorosa de la gente

"Living Comedia" en teatro La Comedia

Música y danza para pelear el calor

Por Leandro Arteaga

Los síntomas del malestar actual

El psicoanálisis en la sociedad neoliberal

Por Estela Maidac

El silencio del agua estancada

Por Marcela Rausch

Fuego en el Parque Nacional Los Alerces

Chubut sigue en llamas

Por Juan Funes

Encarecimiento de los alimentos

En el último año, el salario mínimo solo alcanzó para cubrir una quincena de la canasta básica

Habría filmado a sus víctimas

Más elementos aberrantes en el caso de Marcelo Porcel

Un homenaje a Renee Good y Alex Pretti

Bruce Springsteen publicó un tema en contra del ICE y se lo dedicó a Minneapolis

Otro miércoles de represión contra los jubilados

Mientras Bullrich impulsa la reforma laboral en el Congreso, su sucesora la defiende con gases en la calle

"El derecho penal no repara lo que el Estado no supo cuidar a tiempo”

La carta de un juez de menores a Milei

Acto en el Museo del Holocausto

“ La opinión pública le da la espalda al antisemitismo”, dijo Milei

Afuera represión, adentro negociaciones

Otro miércoles de palos y gases para los jubilados en el Congreso

El sector de la indumentaria, seriamente dañado por las políticas de Milei

Una crisis que es la “tormenta perfecta”

Encarecimiento de los alimentos

En el último año, el salario mínimo solo alcanzó para cubrir una quincena de la canasta básica

Ante la jueza Loretta Preska

Juicio por YPF: el Gobierno pidió suspender el discovery y rechazar el pedido de desacato

Un conventillo de más de 30 años

Organizaciones sociales y vecinales frenaron una demolición en La Boca

La familia pide medidas urgentes a la Justicia

Demoras en peritajes clave complican la investigación por el crimen de Valeria Schwab

Podría ser condenado a quince años de prisión

El exnovio de Lowrdes Fernández irá a juicio por violencia y secuestro

Será el 4 de febrero

Trabajadores del Garrahan convocaron a un “Cabildo Abierto” contra la reforma laboral de Milei

Dos goles del colombiano para festejar ante Gimnasia en el Monumental

Torneo Apertura: River volvió a ganar con la magia de Quintero

Por Daniel Guiñazú

Las intenciones están y las conversaciones también

Vuelve a tomar fuerza la chance de ver a Messi en la Copa Libertadores

Golazo y triunfo de Rosario Central en el Cilindro

En el pasto seco de Racing, Di María regó fútbol de potrero

Por Juan José Panno

Real Madrid, goleado por Benfica, y el PSG cayeron al repechaje

Champions League: los ingleses coparon los octavos de final