La Corte deberá decidir sobre la reducción de pena

Dirigentes condenadas por estafas a docentes podrían salir en 7 meses

La condena original de 6 años de prisión efectiva fue reducida a 3 años y medio. La fiscalía apeló y solicitó que se ratifique la sentencia dictada por el Tribunal de Juicio.

La pena original es de 6 años de prisión.
Patricia Argañaraz Ex secretaria general de ADP condenada por estafa (Prensa -)

Claudia Ferreyra

