Anastasia camina elegante por el tapial, roza apenas las ramas de la glicina, que acarician su pelo negro, largo y brilloso. Se aleja de la farola y penetra en la oscuridad. Ágil, silenciosa, salta a la vereda, observa su entorno, su visión es perfecta, la noche le pertenece, el cielo está cubierto de estrellas que rodean a una enorme luna llena.

Había pensado que no podría salir, todas las puertas y ventanas estaban cerradas, ¿por qué querían asfixiarla en esa vida humana que le es ajena? Se sentía furiosa hasta que descubrió que el ventiluz del baño tenía una pequeña abertura; con paciencia pudo empujar y logró la libertad. Ya se escuchan las voces de sus compañeros, maullando y corriendo por los techos de cinc de la vieja fábrica de heladeras, cerrada desde hace mucho tiempo atrás.

Da unos pasos hasta el cordón, apoya suavemente las patas delanteras en la calle, baja e inicia la carrera. Una sensación rara la asalta, su instinto le anuncia el peligro, lo ve venir, pero es demasiado tarde, unos faros muy luminosos, un coche a gran velocidad, dolor, mucho dolor luego silencio.

***

Ha pasado el tiempo, no sabe cuánto, está caminando por lugares que no conoce, la luminosidad a veces es muy intensa, no reconoce personas ni casas, ve rodar carruajes sobre calles empedradas y gente montando a caballo, nadie parece reparar en ella… inmediatamente la realidad cambia, otra geografía, otras personas, otras vestimentas, sigue vagando, no tiene hambre, no siente cansancio ni sed…

***

Está en un lugar húmedo y oscuro. Una fuerza la impulsa a salir y duele. Está mojada, no reconoce su cuerpo, sólo intenta salir de allí. Escucha voces. Nuevamente luz, una luz muy intensa la obliga a cerrar los ojos. Un humano gordo la gira y tironea hacia afuera.

La ponen boca abajo, quiere maullar pero un sonido diferente suena desde su garganta, empieza a respirar y duele. ¿Qué es esto? Luego se desvanecen todos los sonidos, todas las imágenes, ya no quedan recuerdos, sólo percibe su entorno. La ponen contra un cuerpo, es cálido, conoce ese olor, esa voz, hace tiempo que la escucha.

La dejan con ella un momento y pasa a otros brazos, ¡qué ajetreo! está mareada y aturdida. La estira, le toca la panza, la cabeza, la mira sonriente.

-¿Todo en orden doctora?

-Todo de diez, es una gordita perfecta. ¿Pensaron algún nombre?

-Anastasia. Se va a llamar Anastasia, como mi abuela.