El candidato presidencial de ultraderecha Javier Milei dejó atrás, desde su victoria en las PASO, su prédica contra la "casta política" y ya no tiene límites para sumar en sus filas a Mauricio Macri o ex funcionarios menemistas, ahora también le hizo un guiño al ex presidente del Banco Central, ese que él propone destruir, y ex secretario de Política Económica del gobierno de Fernando De la Rúa, Federico Sturzenegger. "Nosotros recibiremos dicho trabajo con los brazos abiertos", le escribo en un mensaje por redes sociales.

El mensaje de Milei en la red social X -mejor conocida como Twitter, de la que es dueño el multimillonario Elon Musk, quien elogió al candidato de ultraderecha por error la semana pasada- se refiere a un trabajo de Sturzenegger de revisión de la legislación argentina sobre posibles "trabas" a la competencia, regulaciones, privilegios económicos y opacidad en el gasto público. El trabajo fue revelado el lunes de la semana pasada por el periodista Carlos Pagni, en su programa del canal LN+.

Milei tomó una nota del medio "La Derecha Diario" en el que decía que ese trabajo fue compartido con el equipo económico de la candidata Patricia Bullrich, encabezado por el economista neoliberal Carlos Melconian, pero que no esperaba que se tengan en cuenta para un posible gobierno de Juntos por el Cambio. Cuando Pagni lo reveló en su programa, asoció el trabajo de Sturzenegger a los equipos de Milei -por fuentes de la Libertad Avanza-, pero el ex funcionario de la Alianza aclaró en sus redes que el trabajo hecho fue exclusivamente para Bullrich.

"En referencia a afirmaciones realizadas por Carlos Pagni ayer, me veo en la necesidad de hacer una aclaración. Es cierto q he preparado un trabajo sobre desregulación de la economía, pero dicho trabajo ha sido hecho no para Javier Milei sino para Patricia Bullrich", aclaró el ex tituar del Banco Central en la era macrista en un hilo publicado el 5 de septiembre, tal como contó Página/12.

O sea, el mensaje publicado esta tarde por Milei llega diez días tarde tras la aclaración del hombre que participó del "Megacanje" --que lo tuvo investigado en una causa por el pago de alta comisiones a bancos extranjeros-- y el "Blindaje" con el FMI en 2001, cuando era compañero de Gabinete de Bullrich, quien volvió a recordar días atrás ese fracasado acuerdo que terminó en el estallido económico de diciembre. "Esta revisión legislativa se ha finalizado y ya ha sido discutida con los equipos técnicos de Patricia Bullrich", aseguró Sturzenegger días atrás.

La nota citada por Milei no cuenta con nuevas declaraciones de Sturzenegger sino que destaca que "el proyecto de Sturzenegger guarda muchas similitudes con lo que busca implementar el equipo técnico de Javier Milei (la derogación de alrededor de 500 regulaciones en el corto plazo)" y opina sobre cómo legisladores del kirchnerismo y el radicalismo proponen regular la economía para indicar que Juntos por el Cambio no podría llevar adelante ese plan de desregulación de la economía.

De esa manera, Milei así como ya no oculta su cercanía con Mauricio Macri, a tal punto que el ex presidente tuvo que romper el silencio para salir a aclarar que él sigue respaldando la candidatura presidencial de Patricia Bullrich, ahora el candidato de ultraderecha busca seguir trayendo ex funcionarios de gobierno neoliberales a su estructura partidaria ante la eventualidad de llegar a la Casa Rosada.

Además del recordado "Megacanje" y el "Blindaje", como parte del equipo económico de Domingo Cavallo --otro resucitado consultor de Milei y de Juntos por el Cambio--, Sturzenegger también es recordado por su pronosticada "desinflación" de 2017, cuando proyectó para el año 2018 un "10% (+ - 2%)". En diciembre de 2017, la meta inflacionaria se había corregido a 15% y el año 2018 finalizó con una suba de precios del 47,6%, para entonces la cifra más alta en 27 años, y la vuelta del país a acordar con el FMI.

Milei no repara en esas cifras sino que coincide en los planes de ajuste fiscal de Sturzenegger y lo convoca públicamente a ser parte de un posible gobierno de ultraderecha como también lo hizo en los últimos días con el sindicalista Luis Barrionuevo, sin casta mediante: "Luego del 10 de diciembre a quienes quieran ser parte de la solución yo los voy a recibir a todos", dice ahora el candidato de La Libertad Avanza con ansias de llevar adelante su plan "Motosierra".

En su hilo para desmentir a Pagni y a las fuentes de La Libertad Avanza, Sturzenegger dejó la puerta abierta con elogios a la vuelta de las políticas neoliberales: "Con Javier Milei tengo una relación de respeto mutuo hace muchos años. Como ya he dicho, creo que su irrupción en la política abrió la posibilidad de debatir cosas q sabíamos estaban mal pero q nadie quería abordar. Movió el eje de la discusión, en mi opinión, para el bien de todos".