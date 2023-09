El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le dedicó un espacio de su habitual conferencia de prensa matutina al candidato presidencial de la ultraderecha Javier Milei, a quien calificó como un "deslenguado" parte de la "corriente de extrema derecha" que recorre América Latina y Europa, y pasó dos fragmentos de una entrevista para pedirles a los mexicanos "no dejarse engañar". AMLO vio los fragmentos de la entrevista junto a los periodistas acreditados y protagonizó una videoreacción propia de las redes sociales que impulsaron la ola de ultraderecha.

"Llegó al extremo de lanzarse en contra del Papa Francisco. Nadie se había atrevido a insultar al Papa y sin fundamento. No crean que hay diferencia entre Milei y otros conservadores", señaló López Obrador antes de un pasar un fragmento de la entrevista de Milei con la panelista Viviana Canosa, en la que tildó de "el imbécil que está en Roma" al papa Francisco y volvió a cargar contra el concepto de "justicia social", sobre el que sostiene es "un robo y va contra los mandamientos".

"Hay conservadores más sinceros y otros más hipócritas", señaló el presidente mexicano y subrayó que su intención al pasar los videos es "no censurar a nadie" sino difundir los dichos de Milei que, aseguró, no serían pasados por diarios conservadores mexicanos como La Reforma. "Yo no conozco a ningún político que haya dicho lo de Milei sobre el Papa. Somos libres y que no nos manipulen", sostuvo AMLO.

El mandatario mexicano relató su experiencia personal respecto del fenómeno de candidato de la ultraderecha, al contar que le mostró a "una amiga" conservadora el video de cómo agredía a el Papa y reaccionó con espanto. "Que no haya censura, porque todo esto se oculta y el conservadurismo es esto", sentenció López Obrador de cara a las elecciones del país norteamericano del próximo año en el que la oficialista coalición Morena enfrentará a los partidos conservadores PRI, PAN y PRD.