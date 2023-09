Todo indicaba que la primera sesión ordinaria de la Convención Constituyente, que preside Ada Maza, transcurriría con tranquilidad porque el punto de tratamiento sería el Reglamento que fue finalmente fue aprobado. El presidente del Bloque “Unión por la Patria”, Pedro Goyochea, y la presidenta del bloque de “Juntos por el Cambio”, Cristina Salzwedel, habían anticipado el acuerdo sobre las reglas que tendrá la convención integrada por 36 miembros para su funcionamiento.

Lo dijo en la sesión la miembro informante del bloque oficialista, Mariana Nievas: "Logramos presentar un proyecto en conjunto con los bloques de la Convención luego de intensas jornadas de trabajo que tuvieron como fin establecer un Reglamento Interno con reglas claras de procedimiento para nuestra labor”, dijo la convencional y destacó que el Reglamento establece la creación de nueve comisiones de acuerdo con los temas propuestos para la reforma de la Carta Magna por la Ley 10.609.

Nievas, habló también de la modalidad de presentación proyectos y que habrá la participación de la ciudadanía para conocer el contenido de la reforma y las comisiones.

Gustavo Canteros, convencional por la oposición, afirmó que “tenían desconfianza y que no tienen miedo al debate”. “Por eso venimos a cara lavada, con el puño abierto para decirles que podemos transitar juntos este camino con nuestra opinión e ideas porque ese periodo de desconfianza pasó; esta oposición esta para ayudar y construir”.

La polémica vino por el uso de la palabra solicitado por la convencional Cristina Salzwedel que estaba por fuera del reglamento y que debía ponerse a votación. Antes que se votará su aprobación y con un tono elevado de voz, la funcionaria del gobierno municipal dijo: “miedo de qué tienen”.

“En la normalidad que estamos tratando de llevar esta sesión acá nadie se expresó por el sí o por el no compañera constituyente”, dijo la convencional Griselda Herrera en alusión a la representante de la oposición. “El presidente del Bloque ha pedido que se ponga a votación el uso de la palabra y todavía no saben si vamos a acompañar o no. Le solicitamos, presidenta, que llame a la votación y que no nos griten en la forma que lo están haciendo”, dijo la convencional oficialista.

Finalmente habilitaron la palabra y Salzwedel arremetió en contra del Gobierno provincial por la reforma de la Constitución de La Rioja y los puntos de discusión establecidos en la ley.

“Estamos acá por el llamado a la Constitución de La Rioja. Quiero dejar constancia que este llamado está viciado desde el mismo momento que el gobernador Quintela se le ocurrió hacer un nuevo traje a su medida. El pueblo de La Rioja, la gente no esta preocupada por esta reforma sino preocupada por la enorme crisis económica y social”, manifestó.

“Con la periodicidad de las funciones Quintela quiere perpetuarse en el poder y concentrar mas el poder porque siempre se puede ser mas unitario con Rosas. Con la periodicidad de la Función Judicial quiere impunidad para él y para su familia pero con ello pone en riesgo una garantía constitucional que es la independencia del poder judicial”, dijo en otra parte de su discurso y aseguró que “le quieren poner un bozal a la prensa”.

“Otro punto no menor es la paridad de género. Es un chiste si no tiene una sola mujer en el gabinete cuando quisieron cumplir con la paridad de género a la Función Judicial volaron a dos jueces y nombró a su sobrina y ahijada”, expresó y agregó que la Justicia Electoral es “mafiosa”.