El universo guarda sus misterios imperceptibles. Imposibles de alcanzar para el ojo humano. Planetas que brillan lejanos, detalles del Sol nunca antes revelados, estrellas aun sin descubrir.



Parte de este misterio empuja el concurso del Real Observatorio de Greenwich en Londres, que eligió esta semana a los ganadores del premio Fotógrafo de Astronomía 2023.



El galardón destaca a los especialistas que logran capturar con sus equipos los fenómenos astronómicos más asombrosos y acercando una experiencia única.

Por eso, tras analizar más de 100 fotografías de especialistas de todo el mundo, el museo británico destacó un puñado de imágenes que muestran el cielo como nunca antes.

Las imágenes ganadoras del premio Fotógrafo de Astronomía 2023

Esta edición se llevó el premio principal una fotografía de un enorme arco de plasma junto a la galaxia de Andrómeda.

Según explicaron, los astrónomos aficionados Marcel Drechsler, Xavier Strottner y Yann Sainty capturaron el fenómeno que podría ser la estructura más grande de este tipo en el entorno cercano del Universo.

Marcel Drechsler, Xavier Strottner, Yann Sainty Astronomy Photographer of the Year 2023

Por eso, el juez y astrofotógrafo László Francsics dijo que la imagen era tan espectacular como valiosa. “Eleva la calidad de la astrofotografía a un nivel superior”, afirmó.

El Real Observatorio de Greenwich en Londres, que organiza el concurso de Fotógrafo de Astronomía del Año, también otorgó a dos jóvenes chinos de 14 años el premio al Joven Fotógrafo Astronómico del Año.

Runwei Xu y Binyu Wang colaboraron para capturar esta imagen de la nebulosa del Pollo Corredor, catalogada como IC 2944, que se encuentra en la constelación de Centauro, a 6.000 años luz de la Tierra.

En este caso, el premio al Joven Fotógrafo Astronómico del Año está destinado a menores de 16 años. En este rubro, los jueces examinaron más de 4.000 candidaturas de todo el mundo.

Ganador de paisajes celestes

S-42849-80 Grand Cosmic Fireworks © Angel An

En el rubro “paisajes celestes” el ganador fue el quipo que logró capturar los grandes fuegos artificiales cósmicos de Angel An. “Realmente nos encantó que el fotógrafo no capture toda la estructura, que se extiende mucho más allá de la parte superior del encuadre. Crea una imagen extraña e inquietante que no puede evitar llamar la atención”, señalaron los jueces.

Ganador del Sol

OS-161368-27 A Sun Question © Eduardo Schaberger Poupeau

En las fotos del Sol ganó Eduardo Schaberger Poupeau, que logró capturar la estrella de una manera nunca antes vista. “Esta es una imagen tan inteligente que, si bien hemos visto la granulación y la superficie del Sol antes, nunca antes había visto un filamento con forma de signo de interrogación”, celebraron.

Ganador de “nuestra Luna”

OM-3676-17 Mars-Set © Ethan Chappel

La foto “Marte ambientado”, por Ethan Chapell, genó el premio a la categoría “nuestra Luna”. “Captar el nivel de detalle en Marte que se ve aquí requiere una gran cantidad de habilidad y práctica. Combinado con un limbo lunar nítido, claro y perfectamente procesado, el resultado es como llevar un teleobjetivo gigantesco a la órbita lunar”, comentaron.

Las otras ganadoras

Ganador de auroras

Brush Stroke © Monika Deviat

Ganador de Planetas, Cometas y Asteroides

PCA-195480-155 Suspended in a Sunbeam © Tom Williams

Ganador Personas y Espacio

Ganador de Estrellas y Nebulosas

New Class of Galactic Nebulae Around the Star YY HYA © Marcel Drechsler