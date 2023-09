La Secretaría de Deportes de la Confederación General del Trabajo (CGT), liderada por Juan Pablo Brey (Aeronavegantes) y Verónica Scarpato, realizó un encuentro con cerca de un centenar de dirigentes de la comunidad deportiva en su sede central, ubicada en Azopardo 802, en el cual se ratificó el apoyo a Sergio Massa, candidato a Presidente por Unión por la Patria.

La bienvenida estuvo a cargo de uno de los Secretarios Generales, Pablo Moyano.

S debatió también sobre el Modelo Deportivo del país, y se acordó la elaboración de un documento con propuestas para presentarle al actual Ministro de Economía, que incluye la implementación del Consejo Nacional del Deporte (CO.NA.DE). La reunión contó con la presencia del ex Secretario de Deportes de la Nación Fernando “Pato” Galmarini, Víctor Lupo, Carlos Conti del Movimiento Evita, deportistas, secretarios deportivos de distintos gremios y movimientos populares.

Por su parte, el Secretario de Deportes de la CGT, Juan Pablo Brey, sostuvo: “Empezamos a dialogar con todas las instituciones que venimos trabajando en el deporte. Y todos tenemos un objetivo en común: hoy a corto plazo es que Sergio Massa sea el presidente de todos los argentinos. Tenemos que trabajar todos en unidad para que Massa sea presidente, para eso tenemos que buscar puntos en común y ampliar la mesa para potenciar el espacio”.

A su turno, Galmarini recordó que “desde Juan Domingo Perón, el deporte es un lugar central para nosotros. Perón decía que ‘el arte, más el deporte, es parte sustancial de nuestra cultura nacional y popular’”. Mientras que Victor Lupo, autor del libro “El Deporte en la cultura del Encuentro”, reivindicó el lugar de la mujer en el deporte, en contra de “la idea de que el deporte es machista”, y aseguró: “hace 30 años venimos luchando para que las mujeres estén en el deporte”.





Las conclusiones del encuentro

Tras el acto, la mesa elaboró un documento con los distintos puntos discutidos, donde destacaron el valor del “deporte como una escuela de vida”, y el “rol preponderante en la construcción de una sociedad que abandone el individualismo al que desde hace años se la pretende llevar”. A su vez, remarcaron que “el deporte es una respuesta contundente para, no volver sino ir, hacia una comunidad organizada y solidaria”.

Por otro lado, en el texto aseguraron que la frontera debe ser “volver a hacer del deporte una escuela de hombres y mujeres solidarias y competitivas será un aporte a esta nueva y difícil etapa que espera a todos los argentinos”.

Asimismo, destacaron la Ley Nacional del Deporte que obliga a la creación del CO.NA.DE.; la Ley de Asignación Universal por Hijo en el Deporte que “permite que todos los niños y adolescentes dispongan de los fondos necesarios para acceder a las instituciones deportivas”; la Ley de Clubes de Barrio y la Ley del ENARD, en las cuales enfatizaron en la necesidad del efectivo cumplimiento de estas leyes que actualmente están vigentes. Finalmente, también pidieron “convertir los playones en clubes deportivos” y lograr el funcionamiento de “las tres C: Colegio, Club y Capilla”, concluyeron.

En la reunión participaron deportistas como la ex leona Jorgelina Bertoni, el ex futbolista Walter Erviti, el medallista de bronce olímpico de voley Jon Uriarte y el campeón mundial de fútbol de 1978 Jorge Mario Olguín; la intendenta de Lomas de Zamora Marina Lesci, la Secretaria Deportiva de Moreno Carolina Arturi y el ex futbolista Martín Galmarini.

También estuvieron presentes Carlos Conti (Movimiento Evita), Emiliano Gordin (Director de los Juegos Evita), Sergio Marchi (Futbolistas Argentinos Agremiados - FAA), Luisa Nigla (Círculo de Periodistas Deportivos), Julio Eggimann (diputado provincial), Daniel Ventura (Presidente de la Federación de Patín), Daniel Acosta (Federación de Clubes), Ángel Romero (Frente Renovador); compañeros de la Confederación Argentina de Deportes, Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Barrios de Pie, clubes de barrio, y el Comité Olímpico Argentino (COA).