Central mostró ganas de ganar anoche en el Brigadier López. Ese deseo, además, lo dejó claro en su puesta en escena, incluso con Miguel Russo apostando por el ingreso de un delantero cuando el equipo ya sufría por jugar con uno menos. Pero Colón tuvo menos desaciertos y se quedó con la victoria en un partido muy entretenido y que se jugó con la intensidad de una final. El canaya padeció la expulsión de Juan Cruz Komar, tuvo en Carlos Quintana su gra figura pero a la postre fue el defensor a quien le cobraron una infracción en el área que orientó al sabalero al triunfo.

Central tenía casi todo por mejorar cuando se presenta fuera del Gigante. Anoche intentó asumir sus obligaciones y dio señales alentadoras, como el juego profundo de Campaz y Giaccone y el esfuerzo de Malcorra por gravitar. Pero no pudo sostener ese ritmo todo el tiempo. Y Colón encontró en el pie zurdo de Botta la pausa y el pase vertical necesario para hacer despertar el sabalero.

El partido tuvo intermitencias, en general las jugadas no llegaron hasta al área. Pero fue Central el primero en arrimarse al gol. Campaz no llegó a tocar un centro de Giaccone, Martínez estrelló un derechazo de afuera del área en el ángulo y Malcorra falló en el paso atrás luego del llegar al fondo. Del otro lado, en cambio, Pierotti desbordó siempre a Alan Rodríguez y en sus corridas generó peligro sobre el arco de Broun. El uno canaya la tapó en gran forma un mano a mano a Abila y Botta definió a las manos cuando quiso sorprender con pase a colocar al palo más lejano.

El juego tuvo su atractivo porque los dos mostraron ganas de ganar. Y Central no se fue el vestuario en desvantaja con gol en contra Alan Rodríguez porque en el momento del centro que atropella el lateral estuvo un pie adelantado Abila.

El segundo tiempo fue espectacular. El juego estuvo lleno de emociones pero Central se vio superado. El primer error del canaya fue a los pocos segundos, con una mala salida de Komar que dejó a Abila con la pelota y la soltó rápido para la definición de Galván cerca del área chica. Lo mejor de Central vino en la respuesta. El canaya se apropió de la pelota, se paró decidido en campo sabalero y no empató porque Garcés se interpuso en un remate de Campaz a metros del arco y en el rebote el derechazo del colombiano se estrelló en el travesaño.

En Colón el mejor era Pierotti. El delantero siempre desbordó y por eso Russo sacó a Alan Rodríguez en el entretiempo e intentó solucionar el problema con Sandez. Y en Central el mejor era Quintana para solucionar casi todos los problemas de la defensa canaya. Y en ese cuarto de hora de dominio auriauzul llegó el empate: de un tiro de esquina la pelota quedó en el área chica y la empujó Martínez al fondo.

Central se animó a ir por más, incluso con la expulsión de Komar por una mano Russo dispuso el ingreso de Cervera. La diferencia entre Colón y Central fue una jugada, dudosa, donde Echavarría le cobró infracción en el área de Quintana a Pierotti y Botta marcó el segundo con tiro penal al palo izquierdo de Broun.

Central no dejó nunca de intentar llegar el empate. Pero ya estaba cansado. Malcorra no influyó más en el juego, Campaz dejó de preocupar y la frustración dominó a los auriazules. Otra derrota que se suma a sus escuálidos números en su campaña de visitante, aunque anoche se esforzó por revertir su presente.

2 Colón: Chicco; Espínola, Garcés, Conti, Más; Lucena, Alvarez, Botta, Galván; Abila, Pierotti. DT: Néstor Gorosito.

1 Central: Broun; Martínez, Mallo, Quintana, Rodríguez; Giaccone, O'Connor, Toledo, Campaz; Malcorra; Bianchi, Campaz. DT: Miguel Russo

Goles: ST: 2m Galván (C), 19m Martínez (RC) y 38m Botta (C) de penal.

Cambios: PT: 25m Komar por Mallo (RC). ST: Desde el inicio Sandez por Rodríguez (RC), 22m Toledo por Abila (C), 22m Cortez por Giaccone (RC), 30m Cervera por Bianchi y Quiñones por O’Connor (RC), 34m Guille por Lucera (C) y 41m Nardelli por Conti, Perlaza por Galván y Moreyra por Pierotti (C.

Arbitro: Pablo Echavarría

Cancha: Colón

Expulsado: ST: 19m Komar (RC).