La policía halló en la madrugada de ayer en la zona noroeste un automóvil en el que habrían huido los soldaditos que asesinaron a balazos al oficial de la agencia de Investigación Criminal, César Carmona. El hallazgo de un VW Gold Trend color gris se produjo en Caracas al 2900, en inmediaciones de la ruta nacional 34.

El crimen de Carmona se produjo sobre las 15 del jueves cuando el oficial fue sorprendido cuando bajaba de su auto por dos hombres que le dispararon al menos trece veces y luego huyeron en un Citroën C3 rojo que momentos después fue hallado abandonado a unas seis cuadras del lugar del ataque. Desde allí, y de acuerdo a la línea investigativa, los matadores del policía se habrían subido al Gol Trend para desaparecer de la zona.

En tanto ayer por la mañana familiares, amigos, compañeros de la fuerza acompañaron los restos del oficial hasta el cementerio El Salvador. También estuvo presente el ministro de Seguridad Claudio Brilloni quien en la misma jornada analizó el fenómeno de violencia en la calles. "Nosotros tenemos una criminalidad organizada, pero no creamos que son de alto perfil en cuanto a la complejidad que puedan tener en el desenvolvimiento territorial. Es decir, no son el 'Chapo' Guzmán o Pablo Escobar. Pero en algún momento, los 'yerros' de la gestión política hicieron que esta criminalidad rústica se empodere a comparación de los recursos que tiene el Estado”, sostuvo con Radio Dos.

De acuerdo a su análisis, los yerros políticos a los que hace referencia tienen que ver con la falta de tareas de inteligencia por parte de la fuerza provincial. “Todas las fuerzas policiales del mundo tienen inteligencia, hasta las empresas hacen inteligencia. Parecía que los únicos que no podían hacerla es la policía de Santa Fe”, criticó. En ese sentido, aclaró: “Acá no hablamos de poner un espía abajo de la cama de nadie, tenemos que hacer análisis de información para determinar alertas, posibles amenazas y poder armar el entramado criminal. Evidentemente si no se hizo inteligencia, no se hizo investigación judicial, si no se trabajó en equipo con fuerzas federales, jueces y fiscales, obviamente quedamos en un lugar endeble para poder enfrentar al delito”.