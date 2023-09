Cuando las bombas comenzaron a caer sobre la Plaza de Mayo aquel fatídico 16 de junio de 1955 un grupo de granaderos se acantonó entre los escombros de la Casa Rosada y repelió el ataque de los aviones que sobrevolaban a vuelo rasante bajo la consigna “Cristo Vence”. Orgullosos miembros de la escolta presidencial, herederos de las huestes de San Martín que liberaron América, nueve de ellos murieron en defensa del gobierno constitucional.



Entre aquellos soldados que defendieron el honor no solo del país sino del oficio de guerrero, se encontraba un urso de poco más de dos metros, chaqueño de ascendencia ucraniana, dueño de un gran carisma y don de mando, de nombre Esteban Zielinsky. Cuando el golpe de septiembre, siguió resistiendo; un año de prisión militar le bastó para dejar el uniforme. Sin embargo, su destino combatiente lo volvería a cruzar de manera imprevista.

Un cuarto de siglo más tarde, transformado en marino mercante, formará parte de la tripulación del buque Formosa, que fuera destinado a llevar abastos durante la Guerra de Malvinas. Al amanecer del día del trabajador, tras una noche a oscuras descargando toneladas de material en el estrecho de San Carlos, se desencadenó un inesperado ataque aéreo. “Dos bombas cayeron al agua y reventaron en el mar, una tercera pegó en un palo, pero explotó en el agua. Y mientras el barco se detenía, otro avión aparecía ametrallándonos desde atrás. Después de tirar, hizo todavía una última pasada de proa hacia popa. Yo estaba en el puente y le vi la cabeza al piloto, de tan cerca que pasó. Nos miramos claramente” -refiere Juan Cristobal Gregorio, el capitán del buque. El Formosa comenzó a navegar en círculos para no ser un blanco inmóvil mientras el capitán permanecía en el puente presenciando los hechos: “Zielinsky, el jefe de cubierta, salió valientemente a preparar los botes salvavidas, lo cual es un trabajo enorme para un solo hombre, y quería dispararle a los aviones con un revólver reglamentario que llevaba en el barco”. Desatada la contienda, navegando a ciegas, lograron regresar al continente no sin antes advertir que llevaban incrustada en la bodega una bomba de 500 kilos sin explotar. La llegada al puerto de Buenos Aires fue triunfal: prensa, autoridades, familiares, curiosos, y los especialistas de la Armada que venían a desarmar el explosivo. Cuando la bomba fue girada apareció la leyenda: “Fuerza Aérea Argentina”. Dos veces a Zielinsky le tocó padecer fuego argentino, en dos momentos cruciales de la historia nacional. Las dos veces, hizo lo que tenía que hacer.

La historia la cuenta Héctor Olea, que en el ‘70 había salido al exilio desde su México natal en un buque de ELMA (Empresa de Líneas Marítimas Argentinas, la Marina Mercante creada por Perón y desmantelada por Menem) donde se hizo amigo, de una vez y para siempre, de Zielinsky.

Apasionado y enfático, como buen mexicano, Héctor es un erudito con una vida migrante que ha narrado en cada uno de sus textos. Nacido en Ciudad de México, en un barrio popular donde el castellano inficionado de indigenismos le reveló la historia del país y los dilemas de la lengua, es arquitecto, escritor, traductor, curador y crítico de arte. Las etapas de su periplo cubren México, Argentina, Brasil y Estados Unidos, donde actualmente es editor a cargo del departamento de publicaciones y traducciones del Museum of Fine Arts of Houston. En su último libro, una traducción del Libro del T’ao, de Lao Tz’, realizada directamente del chino cantonés, acompaña el texto bilingüe con relatos -como el de Zielinsky- e ideogramas realizados por él que de algún modo van enlazándose y ejemplificando las máximas taoístas con ciertos momentos claves de su vida.

En su discurso Olea va enhebrando escenas que resultan fundacionales, epifanías laicas que marcan un punto en el que se le revela un rumbo y un destino. Naturalmente, la que conocemos como Matanza de Tlatelolco, que lo tuvo entre sus víctimas (padeció prisión; una foto que fue tapa de diario lo muestra en la primera fila de una manifestación) será el punto de partida para su salirse de madre. Dejar la madre patria, para un mexicano, es hendidura vital: la navegación hacia la Cruz del Sur en un buque de bandera argentina le brindó las circunstancias de una educación sentimental que sería nodal. “Sin entrar en grandes detalles, yo estaba preso desde un mes antes en 'los separos' de la Procuraduría General de la Nación. Local que el terremoto del 1985 echó por tierra y donde con gran placer fotografié los sótanos expuestos donde estuve detenido sin juicio ni acusaciones, la manera más limpia de no dejar huellas durante la Guerra Sucia. Salí durante una amnistía navideña de Díaz Ordaz a enfrentar el final de la carrera de arquitecto (ENA-UNAM) con ahorros para viajar lo más lejos posible de México (Australia, Suecia o Argentina). El Río Bermejo me esperaba en el Puerto donde conocí el mar de niño. Salí. Tuve conciencia —incluso profesional— de que mis días de creatividad mexicana estaba contados. Partí.”

De su peripecia argentina, Olea nos narra su vida de joven exiliado en una pensión porteña de los setenta, donde comparte con coperas las turbulencias de la hora. Y detalla también otro punto determinante de su conformación: en sus andanzas por la provicia de Buenos Aires, en Pringles, visita a los jóvenes Arturo Carrera y César Aira, aún anclados en el pago chico. Me cuenta: “A Arturo Carrera lo conocí en São Paulo, a través del poeta concretista Haroldo de Campos con quien desarrollé un trabajo conjunto de años”. (Su libro de poesía visual Materia Mater-Materia, de 1984, da cuenta de ese vínculo a la vez que registra el impacto inicial de la lengua china). “En Argentina lo volví a ver tras la publicación de un firmamento que publicó con pequeños textos en tinta blanca sobre el fondo negro” (Escrito con un nictógrafo, 1972, publicado por el CayC del Di Tella). “Mis amigos hacían teatro experimental a lo Living Theater o a lo Grotowski, y con dos de ellos, Robertino Granados y Carlos Lorca, lo llegamos a visitar en algún verano en la casa que tenía con la abuela (su “Estrella Enana”, como la llamaba) en Coronel Pringles. En esos años, mediados de los setenta, Aira no era un aire que sonara -rentaba tierras para ganado ovejuno. Éramos y vestíamos como hippies y recuerdo una fiesta popular en que los jóvenes rancheros locales la emprendieron contra 'el mexicano'. Arturo cortó por lo sano regresándonos a casa antes de comer”. “Hicimos viajes a Bahia Blanca y, como siempre, recuerdo otros alcoholes en la zona pesada (portuaria) de Ingeniero White. Época en que leí a Borges exhaustivamente. Hubo una discusión por algo que dije 'sin pelos en la lengua' —en medio del Diktat milico y de un medio ultraconservador — y la trama engrosó. En cierto momento me dio pánico. Lo que vivía en el bar de Bahía Blanca se fundía con un cuento de Borges, El Sur. En una pulperia retan a duelo al protagonista; es el mundo urbano (o extranjero, como yo) y el guapo que lo confronta saca un puñal. Uno de los parroquianos equilibra la situación con una frase que me repercute en los oídos hasta hoy y, en ese entonces, me dejaba perdido en el laberinto auditivo: 'El individuo me arrojó un cuchillo que acaso no sabré usar'. Pese al pánico, saboreo el recuerdo como todo lo que viví en torno o referencia al mundo marinero”.

A Olea le debemos una serie de textos donde prima la experimentación con y entre lenguas que van tramando una biografía íntima y extraña a la vez, que por momentos no es -no parece ser- la suya. Entre ellos cabe mencionar Muro de Contención, en el que, con una lengua ya madura, con algo de Joyce y más de Guimarães Rosa, despliega la mirada de quien ha vivido entre culturas antagónicas y a la vez integradas: poética de frontera -entre Estados Unidos y México – que produce un tipo de sujeto híbrido, el trabajador migrante, con mucho de picaresca que anuda realismo social y lírica del barro.

De su cuarto de siglo en Brasil queda la traducción de Macunaíma, de Mário de Andrade, el gran clásico de la picaresca -y de la lengua- brasilera; trabajo de enorme dificultad que se publicó en 1977 en España. Y su libro O Professor Riobaldo. Um Novo Místico da Poetagem, sobre Guimarães Rosa, donde desprovincializa Grande Sertão – Veredas, y lo vuelve un diálogo crítico y ficcional con la literatura universal. Pero sobre todo Olea nos obsequia la conjunción del portugués y el chino, lenguas segundas o terceras, que los jesuitas llevaron y trajeron entre Macao, Cantón y San Pablo. Un domingo en la pequeña Igreja Católica Chinêsa de Vila Olímpia, donde aprendió el misterio de aquella lejana lengua, recibió también su bautismo. Los caracteres de su nombre chino, Li, I-T, rubrican en concreto las construcciones que realizó en San Pablo: último giro irónico de su poesía concreta, brasilera, china, mexicana y algo argentina.

En un recodo de su reflexión aclara que cierto ideograma, que significa “restaurar”, se expresa en un par de metáforas: “corazón y cenizas”. Hace cuarenta años auguraba que el futuro de la lengua castellana requería la revigorización del encuentro con el portugués brasilero; como quien dice: de las cenizas de Borges y de Guimaraes, solo el corazón latino ha de redimirnos.

Esteban Zielinsky murió repentinamente en 1987 con menos de cincuenta años. Yace en el Cementerio de Tres de Febrero, muy cerca de Martín Coronado, donde vivió al final. En su traducción del T'ao, -Olea incluye dos fotos: en las barricadas, y en el buque. Ambas junto a su fusil.