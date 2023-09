El cantante Marc Anthony llega a la Argentina para ofrecer un show el 14 de diciembre en el estadio Vélez Sarsfield. Su visita se da en el marco de la gira latinoamericana "Viviendo Tour". El intérprete de hits como "Vivir la vida", "De vuelta pa' la vuelta", o "Flor Pálida" visitó el país por última vez en 2022 con dos fechas agotadas en el Movistar Arena.

Cómo comprar las entradas y cuánto salen

Los tickets están disponibles desde este lunes al mediodía en la web de Entrada Uno. En primera instancia, se habilita una preventa exclusiva para clientes Galicia Visa, con un 20% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés.

Marc Anthony en el estadio Vélez.

La venta anticipada está disponible durante 48 horas o hasta agotar stock, lo que ocurra primero. Finalizada la preventa, comienza la venta general. Los precios de las entradas arrancan en los 25.000 pesos.

La carrera de Marc Antony

A lo largo de sus 30 años de carrera, el "rey de la salsa" recibió varios premios, entre los que se destacan “Mejor Interpretación Latina/Tropical” en 1998, con su éxito “Contra La Corriente”, y el primer Grammy Latino otorgado a La Canción del año en el 2000, con “I Need To Know (Dímelo)”.

En 2005 recibió otros dos reconocimientos, uno por “Amar Sin Mentiras” como Mejor Álbum de Pop Latino del Año y otro por “Valió La Pena” como Mejor Álbum Tropical del Año.

