El cantautor y actor puertorriqueño-estadounidense Marc Anthony protagonizó un momento viral mientras daba un concierto en Colombia, el pasado fin de semana. En el marco de su gira "Viviendo Tour" el artista ofreció un show en la celebración de la Feria de las Flores de Medellín cuando desde el público le tiraron con una botella. El cantante no disimuló su enojo y los gestos que hizo quedaron registrados en los videos grabados por sus fanáticos.

Marco Antonio Muñiz Rivera -más conocido como Marc Anthony- se disponía a interpretar su tema "Flor Pálida", pero cuando sonaban los primeros acordes de la canción le confesó a su público: "A mí lo que me hace falta es un aguardiente".

Inmediatamente, desde el público lanzaron una botella de vidrio que lo golpeó fuertemente en la cadera y luego cayó al piso. La reacción de cantante fue extender su mano con la palma abierta, con la intención de pedirle calma a los espectadores.

Sin embargo, su enojo escaló, tomó sus lentes y los lanzó con violencia a un costado, todo esto mientras cantaba los primeros versos de la canción. Enseguida, Marc Anthony insistió con el pedido de calma mediante el gesto de su mano, tomó el micrófono y comenzó a caminar por el escenario.

"No tiren, me la compro", fueron las palabras con las que el cantante cerró el asunto. Luego continuó su show e interpretó la canción que fue interrumpida por el lanzamiento inesperado.

Luego de los shows que ofreció en Colombia, Marc Anthony tiene pautados otros espectáculos en varias ciudades de Latinoamérica. Entre ellas se encuentran Ecuador, Chile, Perú y Puerto Rico.

En Argentina tiene programado presentarse el 28 y 29 de agosto en el estadio Movistar Arena de Buenos Aires. Además, también tiene fechas en Las Vegas y Estados Unidos.

Cómo comprar las entradas y cuánto salen

Las entradas para su segundo concierto están disponibles a través del sitio web de Entrada Uno. Los precios van desde los $5.000 hasta los $25.000, según la ubicación. En el medio de ambos extremos, se pueden conseguir boletos por $7.500, $10.000, $14.000, $18.000 y $22.000.

Se pueden adquirir como máximo 6 boletos por transacción. Está prohibido el ingreso a menores de 3 años al show, y de esa edad en adelante se debe pagar la entrada. Los menores de 14 años tienen que ingresar acompañados por un adulto.

Cuáles son los hits de Marc Anthony

A lo largo de sus 30 años de carrera, el "rey de la salsa" publicó hits como "Vivir la vida", "De vuelta pa' la vuelta" y "Flor Pálida". En 2021 conquistó el récord de ser el mayor ganador de premios "Lo Nuestro" a lo mejor de la música latina, con un total de 24 galardones.



También recibió varios galardones, entre los que se destacan “Mejor Interpretación Latina/Tropical” en 1998, con su éxito “Contra La Corriente”, y el primer Grammy Latino otorgado a La Canción del año en el 2000, con “I Need To Know (Dímelo)”.



En 2005 recibió otros dos reconocimientos, uno por “Amar Sin Mentiras” como Mejor Álbum de Pop Latino del Año y otro por “Valió La Pena” como Mejor Álbum Tropical del Año.

Seguir leyendo: