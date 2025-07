La génesis del nuevo libro del psicoanalista Ezequiel Contardi Sánchez tiene que ver con el título: Entredichos, comentarios psicoanalíticos (Editorial Cascada de Letras). Y se relaciona con el nacimiento de su nueva publicación porque lo fue armando fragmentariamente, sin que el propio autor supiera que estaba surgiendo un libro, como si sólo estuviera realizando el ejercicio de comentar con la pluma, en vez de hacerlo en voz alta. "Yo no sabía que estaba escribiéndolo. Lo que hacía era sentarme, hacerme preguntas, comentarios. Y, por ejemplo, comentar respecto a lo que en ese momento, que estaba escribiendo, me interpelaba o me parecía como base fundamental de la teoría y de la práctica psicoanalítica. Y ahí, de alguna manera, se fue tramando algo: un comentario o cierto capítulo que me iba llevando al otro", asegura Contardi. Pero fragmentariamente no quiere decir que no tenga un hilo conductor. Se podría decir que ese hilo invisble que une un tema con otro es precisamente la libertad que Contardi se toma para desarrollar con profundidad y con muchos interrogantes once comentarios sobre la verdad y el psicoanálisis, la transferencia, el discurso y el relato, lo lúdico y el duelo, entre otros ejes temáticos. Un hilo con el que el autor no pretende dejar nada atado, sino más bien exponer preguntas al respecto.

-¿La palabra "Entredichos" significa que como autor está entre dos aspectos? Y si es así, ¿cuáles serían?

-Yo creo que cuando lo terminé de escribir, dije "¿Cómo se llama esto?". Y es un entredicho porque si uno se pone a leer fino y detallado el libro, hay algunas contradicciones. Yo planteo algunas cosas y en el mismo planteo, a lo mejor puedo plantear otras, así que, de alguna manera, sí. Y no me parece mal que se entrediga, porque además está la entrelínea, qué se quiere decir ahí, qué se está pudiendo decir ahí, en este momento

-Y trabaja el tema del duelo en distintos momentos de la escritura. ¿Lo considera un tema esencial, no solo al hablar de psicoanálisis, sino también de la vida humana?

-Sí, para mí el duelo es algo que nos toca como humanidad. Si hay una nueva generación es porque hay una que ya no está. En la historia hay duelos o no los hay, y eso también trae problemas. Además, el no registro de ciertos duelos que, a lo mejor, uno individualmente o socialmente tiene que poder transitar. La vía del duelo es algo muy difícil y, sobre todo, hoy donde está tan mal visto la posición duelante, porque la posición duelante es una posición muy incómoda. La posición de aquel que está en duelo es una posición que generalmente no produce o produce cosas que no encajan con eso que se espera, pero que paradojalmente son las que restituyen sujetividad o las que, en algún momento, vuelven a restituir a la persona en una mejor calidad de vida, si se quiere más humana. La práctica analítica es la práctica de un duelo en sí misma.

-¿Por qué dice que un sujeto viene a consultar porque parecería que algo se le perdió? ¿No hay otros motivos a la hora de decidir analizarse?

-Sí, pero el código con el que venía ya no le funcionó. Ese código con el cual se manejaba en las distintas dimensiones que es la vida, los vínculos, el trabajo, lo amoroso, el vínculo consigo mismo, los proyectos, o cuestiones más objetivas, tal vez más del orden de la clínica en sí, hacen que hasta el momento la cosa funcionaba porque había cierto código interno en relación a la apuesta con el lazo con los demás. La cosa marchaba y en determinado momento eso trastabilla, eso deja de funcionar, eso se desorienta. Me parece que también el entredicho de estar perdido ahí puede ser como desorientado, como desubicado.

-¿Por qué no hay duelo sin cuerpo?

-Porque en el duelo el cuerpo se ve afectado. A los psicoanalistas no nos gusta hablar mucho de totalidad, pero en su totalidad el duelo captura el cuerpo. Uno, a veces, no tiene ganas de levantarse. Básicamente, a la persona que está en duelo le cuesta poner su cuerpo en escena. Entonces, es necesario convocar a ese cuerpo, hacerlo entrar en escena, también para que el tránsito del duelo se pueda desarrollar, pueda haber una oportunidad. Insisto, me parece que hoy en día el mundo no ofrece contextos saludables para que los duelos se transiten. Entonces los cuerpos quedan muy marginados. De hecho, las reglas del mundo de hoy delimitan mucho qué tipos de cuerpos sí, qué tipos de cuerpos no. Entonces, es necesario también trabajar en los espacios analíticos qué es un cuerpo, porque uno tiene su propio cuerpo y por más que todos tengamos cierta noción biológica de qué es, nadie siente igual. Y eso me parece interesante y en el análisis eso se escucha. Eso también se puede responder con las adolescencias, por ejemplo, con algo de esto y por la asunción de un nuevo cuerpo, qué es este nuevo cuerpo que aparece, o mismo también si se quiere la vejez, qué aparece ahí con este cuerpo que ya no es el cuerpo que uno tenía en ese imaginario y que también la sociedad, a veces, no es de todo tan amable porque no produce o genera gasto. El duelo y el cuerpo están íntimamente relacionados.

-¿Alguien que consulta siempre tiene cierto nivel de angustia?

-No, no siempre. Alguien que consulta puede estar en una posición más inhibitoria o más sintomática, pero la angustia en un tratamiento, sin duda, que va a aparecer, es esperable que esto suceda, pero no es condición que el paciente venga sí o sí angustiado.

-¿Un analizante llega a entender que se trabaja con el sujeto que falta aún estando presente?

-Yo creo que eso depende de la posibilidad de cada análisis, y ahí me parece que es esencial no tanto el lugar del analizante sino la posición del analista. Las personas que vienen a consultarnos, analizantes, pacientes, hacen lo que pueden. Ellos no conocen lo que es el psicoanálisis, y está perfecto que no conozcan lo que es el psicoanálisis, porque ellos vienen a traernos los problemas, lo pesada que les es la vida, los malestares.

-Y ustedes tampoco tienen que transmitir un saber, ¿no?

-Totalmente, nosotros tampoco tenemos que ser los eruditos que vayamos a transmitir saberes ahí. Por eso me parece que acá lo que tenemos que poder rescatar es cuál es la posición del analista, que el analista pueda maniobrar con eso. Y ahí me parece que es volver a este descubrimiento maravilloso freudiano que es el vínculo de la transferencia.

-Usted se pregunta qué y cómo es ser psicoanalista. ¿La práctica del psicoanálisis le modificó la manera de analizar?

-Sí, y mis pacientes, y mi propia clínica, y también el compartir clínica con otros porque el psicoanálisis tiende a ser una clínica algo individualista. Entonces está bueno cuando se da el psicoanálisis en instituciones, o cuando también uno permite compartir algo de su clínica con otros porque eso es verdaderamente enriquecedor. La formación, el análisis propio y la supervisión son esos tres pilares que, de alguna manera, tienen que orientar, no solo a aquellos que recién empiezan, sino siempre porque la clínica cambia, los sujetos no hablan de la misma manera, las problemáticas subjetivas no son las mismas, si bien uno puede mantener cierta estabilidad o tranquilidad en la formalización teórica.

-Dice que el analista es un conversador ¿Acaso no es más importante la escucha?

-La escucha es muy importante, pero el analista también tiene que poder conversar, sobre todo hoy en día.

-¿Por qué hoy en día?

-Porque la palabra está devaluada, hay algo de la palabra que está menos, donde hay algo de decirse rápido, da lo mismo que se diga o no se diga, o de las mostraciones de las imágenes, o de los intercambios de los objetos. En un análisis un analista no se va a poner a conversar de una trivialidad, o a lo mejor sí, si es importante e interesante para ese análisis que pueda llegar a funcionar, no lo sé. Pero hay salirse de esta cuestión del analista mudo, aunque también puede ser medio defensivo en relación a la posición del analista. Entonces creo que tiene que haber un equilibrio, es mucho trabajo. Freud decía que una de las profesiones imposibles era la de analizar. Uno tiene que estar ahí: ¿Cómo hago para que esta persona me hable sin, a la vez, que aparezca mi yo que lo tape?

-¿La transferencia es el motor en la clínica?

-Sí. Es por qué vas ahí, y no vas a otro lado. Es por qué sostenes ese vínculo y ese espacio con esa persona. Y poder decir y venir, donde se van a dar todas las operatorias. Y la verdad es que coincido con Freud: es un vínculo de amor. Se establece un vínculo amoroso. Ese vínculo amoroso es muy importante. Y también entiendo lo que plantea Lacan en relación a la transferencia y la dirección de la cura y los principios de su poder. Dicho en criollo, me parece que sí, que es el motor del análisis porque es lo que permite que esa persona siga viniendo.

-Dice que el psicoanalista no previene, sino que se previene. ¿Cómo es eso?

-Nos han enseñado a no intervenir sobre ciertos asuntos. No hacemos prevención, simplemente intervenimos sobre algunas cosas. Entonces terminamos más previniéndonos nosotros y nosotras. En algún punto, se nos ha dicho siempre, de no aconsejar al paciente, no entrar en determinados terrenos que son lógicos y los comparto y entiendo, pero me parece que en determinados momentos, o en determinadas patologías o situaciones puntuales, uno tiene que poder bajarse de ahí. Bajarse de ahí no es "Soy solo yo como psicoanalista" porque en ese momento, que creo que son las patologías actuales, es el trabajo con otros. Uno como psicoanalista también tiene que empezar a abrir la cabeza, sobre todo, insisto, en estos tiempos, en incorporar algo más del terreno, incorporarse, incorporarnos, más en lo que es la salud mental, en general. Entonces ahí sí hay que hablar de prevención, hay que hablar de promoción, dejar de prevenirnos en el libro, en la formalización teórica que nos gusta a nosotros para debatir en espacios eruditos y demás.

-¿Un sujeto analizado y cuyo análisis fue efectivo tiene mayor libertad de decisión que antes del análisis?

-Sí, se supone que sí. El recorrido de un análisis intenta eso, intenta que un sujeto, que es una persona, pueda reconocerse a sí misma con mayor honestidad. Y que esta honestidad, a la vez, no le sea tan pesada, porque nadie dice que la honestidad sea algo liviano. Entonces, también que en esa honestidad se aprenda un posible, un nuevo hacer ahí con eso, con su propia historia, con su deseo, con los demás, con la vida. Así que sí.