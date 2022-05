A cinco años de su última presentación en el país, Marc Anthony regresará a la Argentina el 22 de agosto, con un show en el estadio Movistar Arena de Buenos Aires, según confirmó la productora Fénix Entertainment Group.

Así, el referente de la salsa y la música latina aterrizará en suelo argentino en el marco de su tour internacional "PA'LLA VOY". Las entradas estarán a la venta el 30 de mayo a las 10.00 horas por la web del Movistar Arena.

El cantante de hits como "Vivir la vida", "De vuelta pa' la vuelta", o "Flor Pálida" hará cantar y bailar a su público latinoamericano tras haber establecido un récord en el 2021 como el mayor ganador de premios "Lo Nuestro" a lo mejor de la música latina, con un total de 24 galardones.



A lo largo de sus 30 años de carrera, el "rey de la salsa" recibió varios premios, entre los que se destacan “Mejor Interpretación Latina/Tropical” en 1998, con su éxito “Contra La Corriente”, y el primer Grammy Latino otorgado a La Canción del año en el 2000, con “I Need To Know (Dímelo)”.

En 2005 recibió otros dos reconocimientos, uno por “Amar Sin Mentiras” como Mejor Álbum de Pop Latino del Año y otro por “Valió La Pena” como Mejor Álbum Tropical del Año.

¿Quién es Nadia Ferreira?

A poco más de un mes de que su exesposa Jennifer López anunciara su compromiso con el actor Ben Affleck, Anthony se habría comprometido con su actual pareja, Nadia Ferreira, una modelo paraguaya de 23 años que representó a su país en el certamen de belleza Miss Universo 2021, donde se convirtió en primera finalista.

El fin de semana, la joven compartió fotos del festejo de su cumpleaños en Stories de Instagram que llamaron la atención de sus fanáticos, ya que en una se veía su mano entrelazada con la del célebre salsero, y un peculiar anillo con un diamante y la leyenda "¡Fiesta de compromiso!".

Recitales y shows de Duki, Daddy Yankee, Tini, Bad Bunny: ¿Quedan entradas? Cuándo son y toda la información



Además de Marc Anthony, los próximos meses del año serán escenario de varios shows de artistas nacionales e internacionales.

Duki ofrecerá un show el 6 de octubre en el estadio Vélez Sarsfield. La venta de entradas comenzó el lunes 16 de mayo y las únicas que todavía no se agotaron tienen un valor de $3.500 + $525.

Daddy Yankee, el rey del reguetón, anunció su gira de despedida por Latinoamérica. Luego de agotar las entradas para su primera función en Argentina, el 1 de octubre de 2022, el ídolo del género tropical y urbano sumó una función más para el 2 de octubre. No obstante, ambos conciertos, que se realizarán en el estadio Vélez Sarsfield, agotaron la totalidad de los tickets en cuestión de minutos.

Por otra parte, la cantante Tini Stoessel realizará una serie de conciertos desde el viernes 20 al sábado 28 de mayo en el Hipódromo de Palermo (Buenos Aires) que se transmitirán en vivo por laplataforma de streaming Star + para todos sus suscriptores en Latinoamérica. Las entradas siguen a la venta con un valor superior a los $10.943.

Bad Bunny es otro de los grandes músicos latinos esperados por el público argentino. El ídolo de muchos, autor de canciones como "Dákiti", regresará al país el 4 y el 5 de noviembre. Sólo quedan entradas para el segundo concierto del sábado, desde los $33.436.