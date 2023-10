En las elecciones 2023 en Santa Cruz de este domingo 22 de octubre se eligen, además de autoridades nacionales, intendentes, concejales y presidentes de las comisiones de fomento. El voto es obligatorio para los mayores de 18 y menores de 70 años. La votación empieza a las 8 y termina a las 18.

La provincia gobernada por Alicia Kirchner –que no fue por la reelección ya que se presentó como candidata a senadora nacional– es una de las que desdoblaron sus comicios, y si bien las fechas coinciden con las elecciones nacionales, en el caso de Santa Cruz los comicios generales provinciales se dividieron en dos instancias: una el pasado 13 de agosto y otra este 22 de octubre.



Además, en la provincia patagónica rige la Ley de Lemas. Con este sistema, los electores eligen en simultáneo a los candidatos de cada frente político que se disputan en una interna y a las futuras autoridades.

Así, el aspirante del sublema ganador de cada lema queda como candidato de ese espacio y suma los votos de sus adversarios internos que fueron derrotados. En tanto, en la misma elección, el lema que más votos suma es el que obtiene el cargo disputado.

Qué se elige en Santa Cruz

El domingo 22 de octubre se vota:



15 intendentes 5 comisionados de fomento 97 concejales

Quiénes son los candidatos a intendente en Río Gallegos

En las elecciones generales provinciales de Santa Cruz 2023 se presentan 23 candidatos a intendente en Río Gallegos, dentro de 5 lemas. También se eligen intendentes en otros 14 municipios y cinco comisionados de fomento.

Unión por la Patria

Pablo Grasso

Santiago Gómez

José Blassiotto

Mauricio Neira

Mauricio Gómez Bull

Juan Romero

Juntos por Río Gallegos

Jorge Cruz

Daniel Bagnasco

Leonardo Roquel

Marcelo Saá

Julio Audi

Por Santa Cruz

Gabriel "Faty" Oliva

Ruben Ferrara

Guillermo Carnevale

Manuel Piris

Harold John Bark

Elsa Ana Lamas

Guillermo Gimenez

Ariel Varela

Mijhael Herasic Borgialli

José Daniel Álvarez

Reconstrucción Social

Juan José Alvarado

Frente de Izquierda y de Trabajadores

Natalia Noemi Gutierrez

Además, se elegirán intendentes en las localidades de Caleta Olivia, Río Turbio, Perito Moreno, Los Antiguos, Pico Truncado, Las Heras, Puerto Deseado, Puerto San Julián, Gobernador Gregores, El Calafate, Puerto Santa Cruz, Comandante Luis Piedra Buena, 28 de noviembre y El Chaltén.



Padrón electoral: quiénes pueden votar

Están habilitados para votar en las elecciones de Santa Cruz 2023 los ciudadanos nativos, por opción y naturalizados, con domicilio en Santa Cruz, desde los 16 años cumplidos. En tanto, los extranjeros deben contar con dos años de residencia y haberse inscripto en el Registro Provincial Electoral Extranjero.

Dónde voto: cómo consultar el padrón electoral

La Justicia Nacional Electoral habilitó un sitio web en el que los electores pueden averiguar dónde deben votar en Santa Cruz. Para acceder a esa información es necesario ingresar a la web, colocar número de documento, género y completar un código de seguridad.

Tras esa verificación, el sistema proporciona el nombre y la dirección del establecimiento de votación, el número de mesa y el número de orden. Se recomienda concurrir a votar con esa información porque agiliza el trámite y reduce las demoras.

Qué documento es válido para votar

Los documentos válidos para votar son:

Libreta Cívica Libreta de Enrolamiento DNI verde DNI celeste DNI tarjeta

El ejemplar del documento debe ser igual o posterior al que figura en el padrón electoral. No está permitido el voto de ciudadanos cuyo documento corresponde a un ejemplar anterior al que figura en el padrón electoral ni de aquellos que presenten el “DNI en su celular”.

Qué pasa si no voto

El voto en las elecciones de Santa Cruz es obligatorio para los electores mayores de 18 años y menores de 70 años. En algunos casos está justificado no concurrir a votar.

Quien no vote tendrá que justificar su ausencia ante la Justicia Electoral provincial y si no lo hace deberá pagar una multa. Quienes hayan perdido el documento no podrán votar.

Qué boleta se usa en Santa Cruz

En las elecciones de Santa Cruz se usa boleta de papel, según lo establece el Código Electoral de Santa Cruz.

Cuándo son las elecciones nacionales en Santa Cruz y qué se elige

Las elecciones generales nacionales son el 22 de octubre. En caso de un eventual balotaje la fecha de la votación es el 19 de noviembre. En Santa Cruz se eligen 3 senadores nacionales, 2 diputados nacionales y 1 parlamentario del Mercosur.

