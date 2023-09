El actor y referente de Juntos por el Cambio Luis Brandoni volvió a cuestionar a la premiada película Argentina, 1985, dirigida por Santiago Mitre, por "omitir la presencia de Raúl Alfonsín". Esta vez, las críticas también incluyeron a su colega Ricardo Darín, que además de protagonizar el film en la piel del fiscal Julio César Strassera formó parte de la producción general.

En una entrevista con Mendoza El Sol, Brandoni se quejó por el poco protagonismo que tuvo el expresidente Raúl Alfonsín en el trabajo de Mitre, que se estrenó en septiembre de 2022 y ya cuenta con varios premios internacionales. “Vienen los muchachos peronistas a hacer películas donde se omite la presencia de Raúl Alfonsín. No aparece Raúl Alfonsín por temor a que la gente aplauda en el cine. Son capaces de cualquier cosa los peronistas”, expresó el actor.

“El gobierno de Alfonsín le pide a la justicia militar que se haga cargo, la justicia militar no se hace cargo y por eso Alfonsín forma la CONADEP, sino ¿con qué se acusaba? Eso se hace porque había gente que asume esa responsabilidad extraordinaria y por eso se hace el juicio. En la película los militares no se hacen cargo y listo, se hace el juicio”, añadió el actor en ese sentido.



Su descontento con el film fue tal, contó Brandoni en la entrevista con el diario mendocino, que prefirió no comunicarse con los realizadores: “Si hablo me enojo, porque un día le voy a decir: ‘¿cómo carajo hiciste Ricardo (Darín) para hacer esa película que es una canallada? Si no figura Alfonsín, ni ninguno que lo hizo. Tienen el culo sucio y son cobardes porque ellos no conformaron la CONADEP porque querían la amnistía”, concluyó.

El año pasado, días después del estreno, Brandoni ya se había expresado en términos similares sobre la forma en que están contados los hechos en Argentina, 1985. "Hay algunas omisiones que son muy graves, en la película no aparece la CONADEP, lo cual es vergonzoso y una falta de respeto y de reconocimiento a toda esta gente que se jugó la vida e hizo una tarea tan importante, que permitió que se pudiera hacer el juicio en la Justicia civil".

La fiscalía de Strassera

La película Argentina, 1985, disponible en Amazon Prime Video, muestra la histórica tarea que encararon el fiscal Julio César Strassera (Ricardo Darín), Luis Moreno Ocampo (Peter Lanzani) y su equipo de trabajo durante el Juicio a las Juntas.

La fiscalía de Strassera, tal como reconstruye la periodista de Página/12 Luciana Bertoia, tenía una tarea nada sencilla: aportar la prueba para condenar a los integrantes de las tres primeras Juntas Militares. Así lo habían acordado con la Cámara Federal: podría salir mal, podría ser un salto sin red o podría resultar. Para eso, debía seleccionar algunos casos “paradigmáticos” de lo que había sido el accionar de la dictadura entre las miles de denuncias que había recogido la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) entre diciembre de 1983 y septiembre de 1984. Fueron 709 los casos seleccionados por el Ministerio Público.

El equipo de trabajo de Strassera lo conformaron jóvenes que arañaban los 20 años. A Carlos “Maco” Somigliana lo llamó Sergio Delgado. Eran la “línea Strassera”. También estaban los que llegaron del lado de la Procuración –reclutados por Moreno Ocampo– como Judith, Nicolás y Lucas Palacios. Estaban también, entre otros, María del Carmen Tucci y Mabel Colalongo, que venían curtidas de trabajar en la Conadep. Javier Scipioni llegó como un estudiante que conocía Moreno Ocampo de la Facultad. Enseguida se acopló al grupo y empezó a trabajar –sin que le pagaran, lo que hacía que sus compañeros bromearan con que estaba sometido a un régimen de trabajo esclavo como en algunos centros clandestinos–.

La importancia de la película

Para muchos argentinos y argentinas resulta imposible tomar distancia de Argentina, 1985. "Porque aunque se trata de una ficción basada en hechos reales, su visión ha sido necesariamente recortada y manipulada para cumplir de la mejor forma con sus fines dramáticos, y será difícil para muchos hacerle esa concesión. Es difícil verla de forma aséptica, sin pretender que su relato coincida con el de la propia memoria, porque en ella se muestran hechos que todavía ocupan el núcleo central de lo que significa ser argentinos en 2022. ¿Cómo ver una película que cuenta lo que uno sabe, porque se estuvo ahí para ser testigo?", planteó días después del estreno el periodista de Página/12 Juan Pablo Cinelli .



En ese imposible-tomar-distancia, dijo entonces Cinelli, fueron apareciendo de un lado y del otro "los que buscan usar el trabajo de Mitre para acarrear agua sucia a sus molinos: que el peronismo, que la Conadep, que Strassera en la dictadura, que los dos demonios, que el negocio de los derechos humanos". En ese sentido, reflexionó el periodista, la película "resulta noble, en tanto se limita a plantear algunas dudas, para concentrarse en el relato de los hechos más duros vinculados con el proceso mismo y la investigación realizada por el equipo que lideraban el propio Strassera y su adjunto, Luis Moreno Ocampo, interpretados con enorme solvencia por Ricardo Darín y Peter Lanzani".

Pero algo que caracteriza a las películas de Mitre es que logra dejar espacios para la charla y la discusión más allá de la pantalla. "Con la responsabilidad de evitar alzar el dedito" y "sin ánimos de que su película se convierta en un juicio contra nadie más", Mitre ofrece un producto que "puede resultar oportunamente didáctico para la otra mitad del país, la que integran los jóvenes que no estuvieron ahí para dar fe, para quienes aquellos hechos atroces ya empiezan a fosilizarse en los libros de historia".

Argentina, 1985 ganó el premio del público en la 70° edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Además, obtuvo el Globo de Oro en la categoría de mejor película en lengua no inglesa y fue nominada en la categoría mejor película internacional en la 95° edición de los Premios Óscar.