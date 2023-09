“Hicieron una intervención en la calle céntrica y ahora se inunda”. Así resume Rodrigo Aristimuño, presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de Coronel Rosales, la gestión de Juntos por el Cambio (JxC) en su ciudad. En las PASO, fue el único candidato a intendente que presentó Unión por la Patria (UxP) y consiguió quedar en la cima como el más votado del distrito. En tercer lugar, se ubicó Nicolás Aramayo, presidente del Concejo Deliberante y hombre de Mariano Uset, actual jefe comunal, relegado por el candidato de La Libertad Avanza (LLA), Ricardo Efraín Lepron, que se ubicó en segundo lugar. En ese contexto, y tras 24 años, el peronismo se entusiasma con volver a ganar una elección.

“Vas al Concejo Deliberante y los baños no andan”, continúa enumerando Aristimuño. El titular del Puerto local se hizo con más de 9.300 votos, mientras que Aramayo no llegó a los 8 mil. El candidato elegido por Useto compitió en la interna amarilla con la boleta de Patricia Bullrich contra Mariano Dello Russo que pasó los 3.100 votos. Así, el macrismo lideró como la fuerza que cosechó más adhesiones, pero el representante del team larretista hoy no tiene un rol protagónico ni participativo de cara a las generales.

Semanas atrás, Dello Russo, presidente de la Coalición Cívica a nivel local y referenciado con el senador provincial bahiense, Andrés De Leo, manifestó que la gestión de Uset “está desgastada”. Siendo concejal del bloque cambiemista, reconoció sentirse “más cómodos defendiendo las ideas de Santilli y Rodríguez Larreta que las de Néstor Grindetti y Patricia Bullrich”. Sobre la gestión actual fue claro: “Debió hacer cambios drásticos que no se hicieron”.

La situación, indudablemente, hace eco dentro de las huestes del peronismo local. Además, la lectura de los últimos resultados arroja una merma en el apoyo hacia la actual gestión de JxC, dado que en 2019 la reelección de Uset fue por más de 15 mil votos de diferencia con el Frente de Todos, pero en 2021 la distancia fue de un poco más de 10 mil adhesiones. En las últimas PASO, sumando los votos de Aramayo y Dello Russo, el macrismo superó por menos de 2 mil votos a UxP.

Hay un detalle que no es menor: los libertarios tuvieron al segundo candidato más votado, que quedó a menos de 200 sufragios de Aristimuño, lo que puso de manifiesto donde estuvo la principal fuga de electores que tuvo el oficialismo local.

Para el titular del Puerto de Rosales, la comunidad eligió por un “cambio en el modelo de gestión, para que el intendente deje de ser un comentador de la realidad y pase a ser un gestionador que no sólo administre”. El motivo de este viraje en la perspectiva de los rosaleños está, según el candidato peronista, en la “involución” que vivió el municipio los últimos años. “Muchas personas directamente me dicen que hace 20 años estaban mejor”, cuenta.

Desde su mirada, la cuenta a BuenosAires/12 que las últimas decisiones del gobierno de Uset pusieron de manifiesto, de forma más profunda, una característica que primó los últimos ocho años en Coronel Rosales: “Es un gabinete que no viene de la política”. “Hace cuatro meses que el Hospital Municipal no tiene director y hace tres meses que estamos sin secretario de Saud, directamente”, señala Aristimuño, en relación a la renuncia de Carlos Gabbarini a la gestión luego de un caso de mala praxis en el hospital. Todavía no se nombró un reemplazante.

“Los cuatro primeros años tuvieron la gestión provincial y nacional a favor, una oportunidad única para hacer obras que pasen a la historia y no pudieron hacer nada”, remarca. Y remata: “Se van sin hacer una sola escuela y ni un solo jardín”.

Puerto abierto

Hace dos años y medio que Aristumuño está al frente del Puerto de Rosales. Cuando llegó, según dice, se encontró un lugar “abandonado”. Su arribo vino de la mano de una instrucción del gobernador, Axel Kicillof, respecto a la orientación que debía tener su gestión: “Un puerto al servicio de la producción y de la comunidad”.

Bajo esa premisa, el año pasado logró el récord de movimiento histórico de petróleo crudo, principal insumo de carga de la institución, que alcanzó más de 12,5 millones de toneladas, producto del desarrollo de Vaca Muerta, según afirman sus autoridades. Sólo en agosto de este año, se movilizaron casi 9 millones de toneladas. Pero la misión es diversificar, algo que también logró Aristimuño y que significó algo histórico para Coronel Rosales: por primera vez, asegura, se radicó una empresa privada en la localidad.

“Rosales es un distrito comercial y sin perfil industrial, algo que empieza a cambiar con la llegada de Continental Armadores de Pesca SA (CONARPESA) al predio del puerto”, celebra Aristimuño. La firma que está construyendo una nave que servirá de depósito para que doce buques pesqueros descarguen en contenedores, tiene proyectada una inversión de 700 millones de pesos, la cual fue avalada por el ministro de Desarrollo Agrario bonaerenses, Javier Rodríguez.

Ese desarrollo de la industria pesquera va en paralelo a la búsqueda de acercar el puerto a la sociedad rosaleña. Con ese objetivo, se hicieron trabajos para recuperar el balneario, se construyó una plaza con canchas de básquet, de fútbol, senderos saludables y se desarrolló una agenda de eventos deportivos y culturales. “Hoy la gente nos pide una ciudad más parecida al puerto”, subraya el candidato a intendente de UxP.

En relación a la gestión anterior, Aristimuño explica que rebajaron la Subsecretaría de Puertos a sólo una dirección provincial, quitando jerarquía a la gestión portuaria. “Para Kicillof los puertos son importantes, donde todo está pensado en el marco de un sistema portuario y no como compartimentos estancos que compiten entre sí”, destaca. Esta lógica es, afirma, de suma importancia para Coronel Rosales dada la cercanía con el Puerto de Bahía Blanca, hoy presidido por Federico Susbielles. “Yo soy de acá, con una carrera portuaria, y el cambio es total”, resalta.

Por estos días le tocó ser acusado por el intendente Uset de usar los fondos del Puerto Rosales para su propia campaña. “Es algo de campaña, que me enoja porque mienten y porque es una falta de códigos”, retruca Aristimuño sobre una denuncia que considera “injustificada, mediática y mentirosa”. “Digan que les molesta que hagamos plazas o eventos culturales, no que son ilegales”, lanza al respecto.

En conferencia de prensa, Uset apuntó contra la gestión del Consorcio “por la utilización de fondos públicos del puerto, en cuestiones que nada tienen que ver con el desarrollo del puerto”. Incluso, señalaron a la principal autoridad del pueblo de manejarse con un doble balance y tener observaciones de parte del Tribunal de Cuentas. “Es tan falso que hasta se contradecían entre ellos en la conferencia, pero tendrán que dar explicaciones en la Justicia porque no todo es válido por un voto”, sostiene Aristimuño.

El titular del puerto explica que, según la Ley, deben contar con dos balances, uno de valores históricos y otro de normas contables. Sobre las observaciones, remarca que son parte del procedimiento administrativo del Tribunal, pero “obviaron leer en conferencia que el balance del año está aprobado, que esos gastos están aprobados”.

El rol de la Armada

En Punta Alta, ciudad cabecera de Coronel Rosales, se encuentra emplazada la Base Naval General Belgrano. Dependiente del Ministerio de Defensa de la Nación, el emplazamiento de la Armada cuenta con un Arsenal de 122 mil metros cuadrados que permite la reparación de buques de más de 200 metros de eslora. Cuenta con 20 departamentos con talleres, y, a su vez, la base tiene un hospital naval, una docena de talleres especializados, seis escuelas militares de nivel medio y terciario, escuelas públicas, imprenta, una sede bancaria, un registro civil, oficina de correos, un museo, siete barrios residenciales para el personal naval, un hotel, entre otras instalaciones. Por esto, Aristimuño remarca que es el “principal empleador de la ciudad”.

“Nosotros necesitamos que a la Armada le vaya en términos presupuestarios porque eso permite el aumento del comercio y el consumo en Punta Alta”, explica, al tiempo que asegura tener un “excelente vínculo institucional”. En un contexto de fuerte debate alrededor de lo sucedido durante la última dictadura cívico-militar y con una postura de férrea defensa de los Derechos Humanos, el titular del puerto entiende que “nada tienen que ver los nuevos actores con lo sucedido hace cuarenta años”. En este sentido, espera seguir avanzando en el “consenso y trabajo mancomunado” que tiene en la actualidad.

De cara a su posible gestión al frente de la Municipalidad, afirma que uno de los principales desafíos será la temporada estival dado el “atraso” en la obra pública para afrontar el verano. “Para esto es fundamental la labor de los trabajadores municipales que, para nosotros y a diferencia de lo que dijo el intendente, no son el fondo de la olla”, resalta Aristimuño. Su postura va de la mano de fortalecer el rol del Estado, por ejemplo, en Pehuen Co, segunda localidad en importancia del partido y donde se redujo a menos de la mitad la cantidad de trabajadores para abordar la temporada en el balneario. “De 20 pasaron a 8, lo que muestra el abandono”, remata.