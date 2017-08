En estos días la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA abre sus puertas a la comunidad, y muy especialmente a los chicos y sus familias. La institución ubicada en ese particular espacio verde de la ciudad de Buenos Aires –donde un día cualquiera el visitante puede encontrar llamas, cabras, vacas, caballos, ovejas y patos, a sólo metros de la Avenida San Martín y su enloquecedor Metrobús– ha organizado unas jornadas abiertas que culminan hoy, con talleres de circo y plástica, actividades de campo con los animales, y el poético y musical cierre de Angel de bolsillo, con el reconocido grupo Vuelta Canela, la narradora Belén Torras y el periodista Alejandro Simonazzi en un homenaje a Sebastián Monk. Será hoy desde las 15 en la facultad, con entrada por Av. Chorroarín 280. Y, aunque los organizadores juran que no lloverá, avisan que si el pronóstico optimista falla, la actividad no se suspende y sigue bajo techo.

Durante toda esta semana, Veterinarias propuso ir a visitar sus laboratorios, sus salas de microscopía o su Museo de Anatomía “Dr. Luis Van de Pass”, que con la guía del Dr. Carlos Blanco y hasta con recorridos temáticos también pueden aprovechar las escuelas y jardines a lo largo del año. Para hoy la facultad invita a compartir talleres de circo a cargo de Diego Daniel Lombardi, de plástica con el ilustrador Pablo Fernández, o de música con una de las integrantes del grupo Batuké, Cinthia Guichet. Las visitas a los animales de granja incluyen la guía y el relato de “curiosidades” del Dr. Luis Ambros. Y para el cierre, las canciones de Vuelta Canela se unirán con las de Angel de bolsillo, intervenidas por cuentos y poesías en las voces de Torras y Simonazzi. Todas las actividades son gratuitas, y habrá un buffet con precios populares organizado por la cooperadora de la escuela infantil El Hornero, ubicada dentro de la Facultad, que está juntando fondos para realizar obras de remodelación en el jardín.

“Venimos trabajando desde hace tiempo la integración de la comunidad a la facultad, atentos al rol social que tiene el veterinario, y por tanto la institución que los forma”, destaca el decano de Ciencias Veterinarias, Marcelo Míguez, sobre el sentido de este tipo de propuestas, que desde la cursada se enlazan con cátedras como Sociología Urbana y Rural, o con los talleres solidarios obligatorios que realizan los estudiantes. “Desde la facultad queremos seguir abriendo este espacio verde a la comunidad con más propuestas y actividades, para poner de relieve ese rol social tan importante que cumplen los veterinarios”, explica. En esta misma línea, el predio vecino de Agronomía abre sus puertas los fines de semana y, una vez por mes, organiza su cada vez más popular “Feria del Productor al Consumidor”.

Entre todas las actividades propuestas para hoy, la más emotiva y singular será la de Angel de bolsillo, en un homenaje al compositor Sebastián Monk, fallecido en 2011. “Todos los años, de diferentes maneras, sus canciones siguen sonando como un compromiso personal lleno de cariño y nostalgia, y hacen su camino en manos de diversos artistas, tal como le gustaba hacer a Seba”, cuenta Simonazzi, uno de los motores de este hito anual que siempre. Así, Angel de bolsillo sonó en el Auditorio de Radio Nacional, en el CCK, en el ECuNHi, de Madres de Plaza de Mayo, en la Biblioteca Del Otro Lado del Arbol de La Plata en las voces de diferentes artistas (Luis Pescetti, Juan Quintero, Luna Monti, Los Musiqueros y Hugo Figueras, entre muchos otros). Y ahora sonarán con Vuelta Canela, en la Facultad de Ciencias Veterinarias. Como siguen sonando, diariamente, en tantas casas, escuelas y jardines.