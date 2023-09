Néstor Grindetti, el candidato a gobernador de la Provincia de Buenos Aires de Juntos por el Cambio, arremetió contra la Jefatura de Asesores que comanda Carlos Bianco y aseguró que, de ganar las elecciones de octubre, la eliminará por completo. Bianco, fiel a su estilo, acudió a X , la anterior Twitter, y le respondió al candidato de Patricia Bullrich a quien tildó de "perdedor": "Lo que debería explicar Grindetti es qué hizo María Eugenia Vidal con los 5.050 millones de dólares de deuda contraída durante su gobierno, porque centros universitarios, no hizo ninguno".

En diálogo con Radio Rivadavia, el intendente de Lanús y presidente de Independiente apuntó contra Carlos Bianco y deslizó en tono berretín: "El amigo del Gobierno nos cuesta 1700 millones de pesos al año y tiene un organigrama de 26 ravioles". Al referirse a la Jefatura de Asesores, creada en 2021 por el gobierno bonaerense, Grindetti dijo que el Estado provincial “pasó de 1.100 a 1.800 cargos políticos y creó una estructura paralela solo para darle trabajo a su amigo Bianco”.

En las PASO recientes, Néstor Grindetti sumó el 32,9 por ciento de los votos y quedó a cuatro punto de Axel Kicillof. Y Bianco se lo recordó: "El candidato perdedor de las PASO confiesa que va a cerrar el programa Puentes, con el cual estamos llevando decenas de carreras universitarias a miles de bonaerenses en los municipios del interior de la PBA". Y agregó: "No es de extrañar. Su posición coincide con la de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, quienes decían que no tenía sentido abrir universidades en el conurbano y que los pobres no llegaban a la universidad. Falso y prejuicioso".

Bianco también aseguró que "el presupuesto de la Jefatura de Asesores se utilizó básicamente en el programa Puentes", que desde su creación, hace un año, "ya invirtió $2.513 millones en la educación universitaria en municipios del interior de la PBA, muchos de ellos gobernados por su fuerza política". Al final, el jefe de Asesores apretó el acelerador y así finalizó su hilo twittero: "Y todo esto con financiamiento propio y pagando la deuda heredada. Lo que debería explicar Grindetti es qué hizo María Eugenia Vidal con los 5.050 millones de dólares de deuda contraída durante su gobierno, porque centros universitarios, no hizo ninguno. La defensa descansa".

El programa Puentes se creó con el objetivo de acercar los estudios terciarios en aquellos municipios que no cuentan con sede universitaria propia. En la Provincia de Buenos Aires, 82 de los 135 municipios no cuentan con acceso directo a las carreras universitarias, por lo que el Consejo Provincial de Coordinación con el Sistema Universitario y Científico, dependiente de Asesores, desarrolló —junto a los municipios y las universidades— una oferta que se adapta a las necesidades y a los proyectos de cada territorio. Los convenios se firman de manera tripartita y el gobierno bonaerense financia la oferta académica. Los subsidios ascienden hasta los 30 millones de pesos y es el municipio quien decide los destinos de los fondos que pueden utilizarse para construir un centro universitario desde cero, reformar un centro existente, hacer una obra o adquirir equipamiento para el dictado de carreras. Desde su implementación, el programa Puentes creó 20 centros universitarios, amplío 8 centros existentes y lleva otros 21 en construcción. Además, dicta 75 carreras en 51 municipios.



En su paso por la radio, Grindetti dijo que “con esos recursos se podrían comprar 28 ambulancias de mediana complejidad o 70 patrulleros", y aseguró que "tenemos que reducir de manera drástica la estructura política y bajar todo gasto que directa o indirectamente no represente un beneficio para el vecino”. En medio de la campaña, la discusión en torno a la inversión pública en Salud, Seguridad y Educación suele ser uno de los ejes con las que el actual oficialismo suele polarizar con la gestión macrista, que gobernó la Provincia entre 2015 y 2019. Por esa razón, no deja de resultar llamativo el recurso del opositor a la hora de proyectar un “mejor destino” para los dineros utilizados por el programa Puentes.

En más de una ocasión, el gobernador Axel Kicillof sostuvo que recibió "una policía absolutamente diezmada, con seis mil agentes menos, chalecos vencidos y un parque automotor destruido”. En la graduación de cadetes que encabezó meses atrás, el mandatario apuntó: "En un marco de ajuste salarial a todos los trabajadores de la Provincia, el cuerpo que más sufrió es el de la policía de Buenos aires. Una experiencia que se vanagloriaba de su proyecto en Seguridad, le recortó 30 puntos al salario real de nuestra policía". y agregó que "a pesar de las adversidades, llevamos la inversión más importante de la historia en tecnificación y equipamiento de la Policía. En vez de un parque automotor, nos dejaron un depósito de chatarra. Nosotros lo renovamos por completo, con casi 6000 vehículos 0KM, y creamos la Escuela de Conductores, donde se especializaron 51.204 efectivos durante 2022".

En cuanto a las ambulancias mencionadas por Grindetti, el viernes pasado la Provincia presentó el Polo Sanitario de La Costa, donde además de la construcción de tres hospitales, la creación de casi una decena de centros de atención primaria de la salud y las refacciones de diversos efectores del sistema sanitario, Axel Kicillof y Nicolás Kreplak entregaron cinco ambulancias de alta complejidad valuadas en 55 millones de pesos cada una. Con esa entrega, el número de ambulancias entregadas ascendió a 240. En Mar del Plata, por ejemplo, ya son 15 las ambulancias de alta complejidad que entregó el Estado bonaerense y duplican a las unidades entregadas por el intendente macrista Guillermo Montenegro durante su gestión.

ACTO EN LA PLATA

Las declaraciones altisonantes de Néstor Grindetti responden a su búsqueda por posicionarse como la principal figura opositora por encima de Carolina Píparo, la candidata de la Libertad Avanza. El intendente de Lanús, quien no reside en el municipio, se reunirá este miércoles en La Plata con 100 dirigentes que conocerán sus equipos técnicos. Allí dirán presente intendentes, candidatos a legisladores y caras visibles del macrismo como Cristian Ritondo y Maximiliano Abad. Allí, Grindetti estará secundado por su compañero de fórmula e intendente de Trenque Lauquen, Miguel Fernández, que lo acompañará en su búsqueda por obtener los 1.316.728 votos de Diego Santilli, apenas tres mil menos que el ala de los halcones. El acompañamiento de Santilli en las recorridas recientes despertó esperanzas en el partido amarillo, que tiene un único objetivo: desplazar del gobierno a Axel Kicillof.