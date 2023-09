El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 60 rechazó este martes el pedido de detención del médico Aníbal Lotocki en la causa que le sigue el actor y productor uruguayo Raphael Dufort, quien sufrió graves problemas de salud tras ser operado en su clínica, informaron fuentes judiciales.



El juez Edmundo Rabbione decidió "no hacer lugar" al pedido realizado por el fiscal Lucio Herrera y por el querellante porque "la gravedad de la denuncia y las imputaciones efectuadas exigen ser sumamente riguroso en la recolección y evaluación de la prueba, antes de tomar la gravísima determinación de disponer una detención".



Rabbione entiende que "en principio, la libertad del imputado en nada interfiere para la libre obtención de las importantes pruebas que restan recolectar".



También valoró que Lotocki "siempre ha estado a derecho y ha dado cumplimiento a las pautas impuestas en el marco de la causa (al concederle la excarcelación y mantener su libertad ambulatoria en el auto de procesamiento). Es por ello, que no se observó riesgo procesal que implique ordenar el encarcelamiento preventivo del imputado, por lo que no haré lugar a dichas solicitudes".



El pasado viernes se conoció que el fiscal Herrera pidió la detención de Lotocki tras una solicitud del abogado de Dufort, Roberto Casorla Yalet.



En su escrito, el letrado sostuvo que "habida cuenta los procesos pendientes, en particular las condenas que pesan sobre Aníbal Rubén Lotocki, que impedirán aplicar cualquier instituto procesal alternativo a la prisión preventiva" se ordene su detención "en el plazo que estime corresponder el Sr. Juez a cargo".



Lotocki ya fue condenado a cuatro años de prisión e inhabilitación para ejercer la profesión por lesiones graves cometidas contra varios pacientes, entre ellas la modelo y conductor Silvina Luna, quien falleció en el Hospital Italiano el 31 de agosto pasado, pero permanece en libertad por esa causa porque la sentencia aún no fue confirmada por la Cámara de Casación Penal.



Por último, el juez Rabbione advirtió que encontrándose delegada la investigación en la fiscalía, al igual que las demás denuncias relacionadas en que este Juzgado interviene, sea investigada y analizada en el contexto global de los demás hechos y se remita a la Fiscalía Criminal y Correccional 1.



En el escrito en el que Dufort solicitó la detención de Lotocki, la querella consideró que el médico "no actúa en soledad"



"Tan grave es el hecho que nos ocupa que el material/sustancia que han ingresado en mi cuerpo tiene un origen desconocido y completamente ajeno al control de las autoridades sanitarias nacionales (Anmat-Ministerio de Salud de la Nación), pudiéndoselo calificar como veneno para el cuerpo humano", destacó el querellante en su presentación.



Y recordó "los problemas de salud" que le han generado "en un ineludible nexo causal, al igual que a la mayoría de las víctimas (por no asegurar al 100 por ciento)".



El pasado 13 de septiembre, Fernando Burlando, abogado de la familia de Silvina Luna, también pidió la detención de Lotocki "en virtud de la complejidad que ha ganado la situación procesal" del médico, pero ese pedido no fue resuelto todavía.