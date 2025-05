L´addio, el último film de Toia Bonino, se estrena el jueves en el Cine Gaumont. Este ensayo fílmico hace pie en la historia de su abuelo, que fue secretario del partido fascista y muy cercano a Benito Mussolini.

Nacida en Adrogué y radicada en Burzaco, Bonino ha hecho del conurbano bonaerense un elemento central de su cine. En L’addio, este entorno no es solo un escenario, sino un personaje que da forma a la narrativa. Los espacios amplios de las casas del conurbano, con altillos que guardan recuerdos y jardines que aparecen en los registros, contrastan con la imposibilidad de almacenar el pasado en un departamento porteño. Escenas filmadas en un campo de San Vicente, como una cacería, y detalles cotidianos, como la presencia de su perra, impregnan la película de una textura local.

“El lugar donde vivo influye un montón en el hacer artístico”, asegura Bonino. La distancia de la capital impone una selección de prioridades, mientras que la impronta del conurbano dota a sus historias de una identidad visceral. Sus películas anteriores, Orione y La sangre en el ojo, ya exploraban territorios como Don Orione y Florencio Varela, pero L’addio se distingue por su carácter introspectivo, alejándose de la crónica policial para adentrarse en lo personal, aunque sin perder la incomodidad de enfrentar verdades dolorosas.

La génesis de L’addio se sitúa en un hallazgo fortuito en el altillo de la casa de los padres de Bonino, en Adrogué. Entre polvo y calor, la directora encontró películas en Super 8 grabadas por su padre, que capturaban la vida cotidiana de su familia paterna.

“Encontré también el proyector de mi papá y lo llevé a arreglar. Mi hijo se interesó en el mecanismo y miramos juntos esas películas familiares”, cuenta y agrega que a partir de eso empezó a escribir un diario de espectadora y decidió grabar también a sus hijos. “Mirar el pasado me hizo querer prestar más atención a la vida cotidiana. Cuánto más difícil me era reconstruir el pasado, más me empecinaba en registrar el presente”, dice. Ver ese material que había filmado su padre la hizo recordar un libro que había escrito su abuelo y que nunca había leído. Una pila reposaba en el campo familiar juntando polvo. El texto estaba en italiano y se llamaba “Mussolini mi ha detto”. “Nadie en la familia había querido leerlo. En mi familia no se hablaba de política”, acota.

Durante años ella pensó que lo de que Mussolini le había dicho algo a su abuelo era una exageración. “Como si alguien dijera -yo conocí a Maradona- porque lo vio pasar. Pero investigando me enteré de que mi abuelo en efecto había sido subsecretario del partido fascista italiano”, dice. Además, encontró un retrato de Mussolini dedicado a él y negativos de vidrio que los mostraban abrazados.

Tras la caída de Mussolini, su abuelo se escondió tres años en las montañas italianas, mientras su esposa, creyéndolo muerto, buscó su cadáver en la Plaza Loreto. Al descubrir que estaba vivo, lo visitaba con rodeos por temor a ser seguida. Después, vivieron un año en Nápoles con sus dos hijos mayores, mientras los menores, incluido el padre de la narradora, quedaron al cuidado de una tía en el norte de Italia. Tras el armisticio, Antonio, ya sin riesgo de persecución, emigró a Argentina en 1949, convencido de que el fascismo no volvería a gobernar Italia. Un año después, su esposa y sus cuatro hijos se reunieron con él, viviendo inicialmente en una pieza gracias al trabajo de ella con máquinas de tejer. En Argentina, Antonio fundó Bopavi, una fábrica de autopartes asociada con otros italianos, que proveía a Fiat y Zanella, y adquirió un campo en San Vicente. El libro que encontró la directora lo escribió en 1950, al año siguiente de llegar a la Argentina. Es un texto que, a modo de crónica, cuenta anécdotas que exaltan al dictador. Él nunca regresó a Italia, murió fiel a sus ideales fascistas y pidió ser velado con la camisa negra, deseo que la familia cumplió.

El libro fue publicado en Argentina, en el idioma original, por Edizione Risorgimento y relata la directora que investigando encontró que había sido publicado en Italia hacía pocos años, sin que ellos se enterasen.

Pero el núcleo temático de la película es el impacto del fascismo de Antonio Bonino en su familia, particularmente en los roles de género y en la construcción de la masculinidad. Su abuelo era una figura “omnipotente, cariñosa y seductora”, que impuso expectativas desmedidas sobre los varones, dejando a sus hijos a la sombra de su legado. Las mujeres de las que no esperaba nada fueron las que lo sorprendieron. “Un día él le dijo a una de mis tías al final me dió peras el olmo”. Ellas se recibieron de médicas y alcanzaron cargos importantes en el Hospital Italiano y Casa Cuna.

La historia de los nietos varones es más trágica: uno murió a los cinco años y otro, el hermano de la directora, falleció de cáncer sin descendencia. Para ella esas expectativas patriarcales, aunque no sean la causa directa, marcaron sus destinos. Como la última mujer de la familia, Bonino toma la voz para narrar esta historia silenciada, cuestionando la masculinidad tradicional. La película entonces propone una masculinidad que pueda fragilizarse, libre de mandatos de superioridad. Son las mujeres de la familia que fueron testigos quienes toman la palabra en el film.

No es casual que Bonino sea también de formación profesional psicóloga. “Alguna vez leí en un lugar que lo mejor que puede hacer una mujer es hablar de su historia como si importara y creo que algo de eso sucede en la película”, dice. En este film ella busca retratar el impacto del fascismo en la cotidianidad. “Mi tía Mary, cuenta en un momento, que todos los jóvenes italianos eran fascistas y pregunta si yo sé lo que son los Balilla. Sobre su voz se muestra un archivo de unos jóvenes jugando con una cuchara y tirando de una cuerda. Pienso mucho en la ingenuidad de esas juventudes y la imposición de determinados mandatos fundados en una impotencia. Una fuerza a la que se quiere llegar, imposible de sostener”, reflexiona y agrega que Bifo Berardi le sirvió para pensar en la potencia de educar en la fragilidad y singularidad como forma de combatir la reacción violenta que produce esa sensación de impotencia ante el desamparo.

La estructura de L´addio intenta dar cuenta de esta búsqueda con una estructura abierta.

Descrita por Bonino como “espiralada”, no sigue una cronología lineal, sino que entrelaza tramas y temas como “miguitas de pan” que el espectador debe conectar. El montaje, a cargo de Gustavo Galuppo, pone en diálogo materiales diversos: películas familiares en Super 8 y VHS, grabaciones en 4K, archivos del Instituto Luce, el Archivo Cinematográfico de la Resistencia, Home Movies Bologna y el Archivo General de la Nación, además de pinturas y fotografías.

Esta diversidad de formatos, que refleja distintas épocas, no está jerarquizada. “Me interesa la potencia que surge de la mezcla de cosas diferentes”, explica Bonino. El resultado es una narrativa de asociaciones libres que requiere atención y, en muchos casos, más de un visionado para captar sus capas. La película no impone una única lectura, sino que invita al público a construir su propio relato.

El guión lo escribieron en conjunto Nicolás Testoni, Gustavo Galuppo y Bonino. La producción es de Alejandra Grinschpun y MostraCine en conjunto con Atacama Film. El montaje es de Galuppo y el sonido de Mercedes Gaviria.

En un contexto argentino donde el cine y la cultura enfrentan severas dificultades, Bonino describe el estreno como “un acto de resistencia”. Apoyada por el INCAA, la Film Commission Torino Piemonte y coproducida con Atacama Film, la película llega al Cine Gaumont en un momento de crisis económica y retrocesos en diversidad.

La película no solo revisa el fascismo en su dimensión cotidiana, sino que propone nuevas formas de entender la memoria, la identidad y los roles de género. Hoy que la palabra “fascista” ha vuelto al diccionario de bolsillo, quizás sea un buen momento para acercarse a ver quiénes eran esos hombres.