Miles de trabajadores festejaron la media sanción en Diputados, tras una extensa jornada frente al Congreso, en la que la CGT y las dos CTA, entre otros espacios del movimiento obrero organizado, realizaron una masiva movilización para acompañar el debate del proyecto presentado por el oficialismo. En un brevísimo acto luego de la votación, los principales dirigentes sindicales llamaron a la militancia a marchar el día que se vote en el Senado y aseguraron que este es el camino hacia "una Argentina con inclusión para todos y todas". También hubo críticas hacia los diputados de Juntos por el Cambio, a quienes el titular de Camioneros, Pablo Moyano acusó de tener "desprecio hacia los laburantes".

"El salario no es ganancia”, repitieron miles de trabajadores en la tarde gris y ventosa del martes. En la plaza del Congreso no cabían más banderas y todas miraban, como ellos, hacia el edificio parlamentario donde se decidía la eliminación de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, que impone un gravamen al trabajo personal y que alcanza a 800 mil empleados formales. El enorme mar de personas se alimentó hasta entrada la tarde por trabajadores que llegaban vestidos con el uniforme laboral, algunos con sus elementos de trabajo. Hacia el sur, el sector copado por las camperas verdes características de Camioneros, uno de los primeros gremios en llegar, entonaba sus canciones y dedicaba algunas "a Pato Bullrich": "Si lo tocan a Moyano..."

Precisamente, fue el camionero el que se expresó en términos más duros contra la oposición y en particular contra la candidata de Juntos por el Cambio. "El desprecio que tiene el macrismo hacia los laburantes es asqueroso", afirmó y aseguró: "Hemos dicho que cada vez que la derecha quiera sacar un derecho vamos a estar en la calle. Y qué mejor que defender hoy este derecho, que casi un millón de personas no vamos a pagar ganancias a partir de la sanción en el Senado. Hay dos proyectos de país, uno que quedó identificado hoy con la quita de indemnizaciones y que los trabajadores sigan pagando ganancias, y otro proyecto que va a bancar todos los derechos de los trabajadores".

Jorge Larrosa

Tras una larga jornada, no hubo dirigente que no quisiera estar en la foto del festejo, ante los trabajadores expectantes que se movilizaron desde temprano. En un escenario montado de espaldas al Congreso, hablaron los tres triunviros de la CGT y dos de los diputados de extracción sindical que votaron la reforma. Aunque se especuló en las horas previas con que podría hablar el ministro de Economía, Sergio Massa, el candidato de Unión por la Patria no fue parte del acto y."Quisimos salir para agradecerles. Para decirles que ha sido una jornada dura, y que después de tantos años, de habernos encontrado en la calle codo a codo, espalda con espalda, hoy podemos decir que tenemos media sanción y que el salario no es ganancia", sintetizó el diputado y titular de los bancarios, Sergio Palazzo. Ya había caído la noche y las brasas de las parrillas, aun encendidas, brillaban en la oscuridad cuando salió la plana mayor de la dirigencia gremial al escenario. Aquellos que tienen banca en el Congreso debieron volver rápidamente para continuar con la sesión. Fue también el caso de Hugo Yasky, titular de la CTA, que resumió en una frase el sentir de los presentes: "Pudimos demostrar que cuando los trabajadores estamos unidos podemos sacar adelante nuestros derechos".



Bombos y redoblantes sonaban a contratiempo, la orquesta desfasada de la liturgia gremial que era interpelada, de tanto en tanto, por el estruendo de los rompe portones. La bancaria, Sitraju, Luz y Fuerza, Camioneros, Smata, Uta, Sadop, UOM, Sipreba, Asociación Obrera Textil, Médicos Municipales, Aceiteros, entre muchos otros gremios estaban representados. Regionales de todo el país se acercaron. Las primeras columnas llegaron a la plaza antes del mediodía y mantuvieron la expectativa hasta entrada la noche.



Jorge Larrosa

Con el correr de las horas, las nubes que amenazaban con lluvia en la previa se despejaron y el ambiente también mutó hacia un renovado clima de festejo. Durante la tarde, los bombos seguían el ritmo de los clásicos tropicales que se sucedían desde el camión-escenario, mientras avanzaba la sesión en Diputados y los dirigentes retrasaban su salida. Pasadas las 19 horas, se inició la transmisión del debate por los parlantes, a tiempo para escuchar las últimas exposiciones. La multitud enmudeció durante la votación, solo para estallar en una ovación al escucharse "135 votos positivos".



"Hoy dimos el primer paso, acompañando en el recinto y en la calle una propuesta que elimina el impuesto a las ganancias. Hoy empieza el camino que seguramente terminará en el Senado de la Nación con este impuesto y será el camino también a la consagración del pueblo peronista, trabajador. Y vamos a consagrar la Argentina con inclusión para todos y todas", festejó Héctor Daer. El triunviro fue inmediatamente seguido por su compañero Carlos Acuña, quien celebró que los trabajadores no pagarán ganancias “por trabajar algunas horarias más, algún feriado o en horario nocturno”.



Tras haber escuchado a la conducción gremial, las columnas se dispersaron rápidamente, prometiendo volver, sin embargo, el día que se vote en el Senado. Fue el mismo Moyano quien fijó fecha para la próxima movilización, cuando se trate el proyecto en la Cámara Alta "para que ningún senador se haga el distraido".

Producción: Diego Castro Romero